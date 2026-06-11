San Miguel y Andy García entonan el anhelo de un pueblo en "Que se vayan"

MIAMI.- San Miguel y Andy García unen sus voces en Que se vayan, tema que encierra el gran anhelo de cubanos, dentro y fuera de la isla, de que ocurra un cambio de sistema político y la dictadura de más de medio siglo llegue a su fin.

La colaboración entre ambos artistas surgió luego de que San Miguel iniciara la composición y se la enviara a García para saber lo que pensaba sobre el tema e invitarlo a participar.

“Hace un par de meses estuve tocando la guitarra y me vino la musa sobre el estribillo de la canción: ‘Que se vayan, que se vayan, que me devuelvan mi playa’. Ese fue el pie forzado y empecé a escribir la letra. Y luego se la mandé a Andy, ya cuando estuvo casi terminada. Lo invité a que escribiera algún otro verso y a él le encantó la idea de participar en un tema para nuestra gente, para empujar este proceso. Y quedó muy contento con el resultado”, dijo San Miguel en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Yo creo que estamos en un momento importante y esta canción viene también a apoyar este deseo, esta esperanza de que Cuba sea libre pronto. Quiero que la gente la acoja como una nueva canción de protesta, que dé las herramientas para luchar por la libertad de Cuba y alzar la voz”, agregó.

Marcada por el amor en común a la música, la amistad del trecista y el actor remonta a más de 10 años, cuando se conocieron un popular club de jazz de Los Ángeles, ciudad donde ambos radican.

“En 2015, yo fui a Catalina Jazz Club, que es un lugar muy popular de jazz en Los Ángeles, y Andy estaba tocando con su grupo cubano que se llama CineSon. Me invitaron a tocar el tres. Y él después me llamó y me invitó. Me dijo: ‘mira, no tenemos tres en la banda. Si quieres ser parte del grupo, te invitamos. Y así fue mi inicio con esta relación con Andy. Hemos pasado unos cuantos años tocando juntos, teniendo una bonita relación de amistad”, contó San Miguel.

Sobre su participación en Que se vayan, Andy García comentó:

“Me emocionó muchísimo la canción, porque no solo tenía elegancia y tradición de nuestra música, que para mí era muy importante, especialmente, con un tema tan personal y cercano a nuestro corazón, a nuestra esperanza. Entonces se me ocurrió presentarle la idea de hacer como una especie de introducción, como una poesía, y cerrar la canción con esa poesía. Él se emocionó mucho con esa idea. Hicimos un arreglo nuevo para crear ese espacio y grabamos en el estudio, hice unos coros y canté unas frases con él”.

Para la San Miguel, entrar al estudio de grabación con García fue una experiencia que describe como “interesante y bonita”

“Lo hicimos cantar un poco más de lo que él quería, en el sentido de la producción. Fue muy chévere verlo cómo se maneja en el estudio. El tema de la dicción, por ejemplo, fue muy exigente a la hora de pronunciar ciertas palabras, repetía, quería que se entendiera bien para que el mensaje llegara claro. Fue muy bonito, interesante y emotivo tenerlo en el estudio y que grabáramos juntos”, dijo el artista.

“Desde el principio dije que tenía que ser un son cubano, porque me llevó hacia ahí. Entonces es interesante porque aparte de que tiene una poesía profunda de esperanza, está representando al género más importante de nuestra música: el son cubano. Así que eso también me llena de orgullo y nos tiene muy contentos de que hayamos terminado un son elegante que acompañe este tema”, comentó sobre los elementos de la música cubana que quiso preservar.

Además de un sentimiento hacia su tierra natal, el tema también recoge su evolución artística en la última década.

“Refleja mi evolución de muchas maneras, primeramente, creo que a nivel musical pude plasmar en esta canción las experiencias que he tenido en los últimos 10 años trabajando en EEUU, en cuanto a producción, sonoridad, estética, a cómo hacer un arreglo o producir una canción. Así que me llena de felicidad que hayamos creado una obra elegante, un son bonito de libertad”, dijo.

A la pregunta de por qué quiso que fuera un son y por qué considera importante conversar lo tradicional, contestó:

“Yo creo que el tres es mi arma artística. El tres representa la música cubana y el son cubano. Yo siempre he sido amante de la cuestión tradicional, así que por ahí viene la cosa. Eso fue lo que me condujo a apostar a que esta canción fuera un son y no un chachachá o un changüí”.

“Todo fluyó desde el principio muy bien. Andy entró a trabajar en la canción más que todo como compositor al principio y después como cantante. Yo le mostré la canción con la producción bastante avanzada, aunque no estaba terminada, y ya era un son. De hecho, eso fue una de las cosas que más le gustó. Me digo: ‘wow, qué lindo que sea un son y que sea un son bonito, elegante’. Le compartí un pequeño clip de la canción en Instagram. Y luego se la mandé por correo. Y me dijo que estaba bella. Le dije: ‘bueno, escribe algo, escribe una poesía, lo que quieras’. Cuando me mandó la letra, lo invite a que cantara los coros también. Él tuvo mucho interés, desde que escuchó la canción, en apoyar la causa y ser parte del tema”.

San Miguel dijo encontrarse en un buen momento profesional en el que se propone continuar la promoción del tema y terminar lo que será su próximo álbum.

“Quiero impulsar esta canción. Tengo mucha música mía grabada, pero estoy enfocado en empujar esta canción, hasta que Cuba sea libre. Ese sería el propósito. Pero a nivel musical estoy contento. Tengo casi un disco terminado. Hay canciones originales, otras que he producido con otros productores en Los Ángeles. Y es un proyecto que me representa mucho como artista, porque tiene el tres delante, con géneros que son auténticos de nosotros, los tradicionales, pero con un sonido más fresco, cubano tropical”, contó.

“Tengo en estos momentos seis canciones hechas. No tengo todavía título definido, pero lo voy a encontrar. Aunque mi plan ahora es seguir empujando esta canción, me encantaría lanzar este año este proyecto que va a tener esta canción incluida. Me ha tomado más de un año terminarlas. Es un disco que he hecho con calma. Tengo una colaboración con un cantante de rock que se llama Colin Hay, de la banda Men at Work. Es un proyecto muy bonito, muy cubano y tradicional, con muchos colores y canciones que hablan de mis vivencias”.