Jenna Ortega habla sobre las consecuencias de la fama

"Las redes sociales son un juego de comparación. Influyen en la mentalidad de grupo. Son muy manipuladoras", dijo Jenna.

Ortega, quien también participa en Scream, alegó que tras su éxito en la serie de Netflix, se siente nerviosa al momento de publicar contenido en redes sociales, e incluso al querer ser ella misma, pues no quiere que algo sea mal interpretado y pueda afectarle negativamente.

“Debido a que, naturalmente, tiendo a ser sarcástica o seca, es muy fácil para mí meterme en problemas".

Asimismo, aseveró que espera que las personas entiendan que no pueden poner a nadie en un pedestal solo por ser famoso.

Ortega no pudo contener su vulnerabilidad al hablar sobre cómo la fama se ha vuelto algo intenso en su vida. "Cuanto más me he expuesto al mundo, la gente más y más se ha aprovechado de eso. Ven tu vulnerabilidad y la retuercen de una manera que no siempre esperas".

Sin embargo, la intérprete resaltó que espera que en algún momento pueda ser auténtica sin tener temor de ser señalada o condenada por ello. "Todavía tengo este impulso tan intenso de ser humana, honesta y auténtica. Otra cosa sobre esta industria es que te pones frente a una cámara y la gente quiere que seas otra cosa que no eres y se siente asqueroso. Y no quiero sentirme asquerosa. Prefiero que la gente me vea llorar y hacer lo que sea, que ser algo que no soy".

Sobre la segunda temporada de Wednesday, Ortega habló sobre algunos detalles de la segunda temporada, y expuso cómo ha sido su paso a un rol con mayor responsabilidad como lo ha sido la producción, alegando que es una progresión natural por la dinámica de trabajo.

“Ya habíamos barajado muchas ideas, y yo soy una persona muy práctica. Quiero saber qué está pasando. (...) Con un personaje como Miércoles, tan querido y tan legendario, no quería equivocarme. Así que intento tener tantas conversaciones como sea posible, en el plató, con los guionistas y con Tim Burton. Nos reuníamos todos y decidíamos: 'Vale, ¿qué funciona y qué no?' Naturalmente ya era un proceso muy colaborativo”, comentó.

FUENTE: REDACCIÓN