Muere Lisa Loring, primera actriz en ser Wednesday Addams

Aunque se desconoce si Loring había lidiado con una enfermedad, Laurie Jacobson, amiga cercana de la actriz, aseveró que el derrame se debió a los estragos del vicio por el cigarrillo y una presión arterial alta.

“Con gran tristeza informo el fallecimiento de nuestra amiga, Lisa Loring. Hace cuatro días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta. Ella había estado en soporte vital durante tres días. Su familia tomó la difícil decisión de quitárselo. Ella forma parte de la cultura pop y siempre en nuestros corazones como Wednesday Addams. Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos: una gran cantidad de humor, afecto y amor permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. DEP, Lisa. Maldita sea, chica... fuiste muy divertida”, escribió Jacobson en Facebook.

Trayectoria

Lisa Ann DeCinces nació en las Islas Marshall. A los tres años se inició en el modelaje, oficio en el que adoptó el nombre artístico Lissa Loring, informó The Hollywood Reporter.

Además de su rol en la serie The Addams Family, Loring también participó en comedia de situación The Pruitts of Southampton, de Phyllis Diller; y en As the World Turns, donde interpretó a Cricket Montgomery.

Asimismo, la actriz también formó pate de los programas The Girl From UNCLE, Fantasy Island y Barnaby Jones.

Sin embargo, su interpretación de Wednesday es bastante recordada porque previo a Lisa el personaje solo había sido retratado en la caricatura original Charles Addams en el diario New Yorker.

En 1964, la actriz encarnó con tan solo seis años a la niña obsesionada con la muerte en la comedia The Addams Family.

Más tarde, en 1977, Lisa volvió a sumergirse en el papel para la película Halloween with the New Addams Family.

Su expresión y singularidad fue clave para la interpretación de quienes continuaron dando vida a Wednesday, incluida Christina Ricci en 1991 en la cinta The Addams Family y Addams Family Values.

Jenna Ortega aseveró, en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, que en su interpretación de Wednesday, en la serie de Tim Burton para Netflix, también rinde homenaje a Loring. “Le rendí homenaje a Lisa Loring, la primera Wednesday Addams. Hice un poco del caminado que ella hace”, señaló.

La muerte de Lisa Loring sorprendió al mundo del entretenimiento, y artistas, familiares y amigos han manifestado en redes sociales su pésame la familia.

“Lamento mucho saber del fallecimiento de mi querida amiga Lisa Loring. Estábamos muy unidos y trabajábamos juntos a menudo. Sé que estaba muy débil. Estuve en su compañía hace apenas unas semanas. Buena suerte, mi amiga”, dijo Butch Patrick, quien interpretó a Eddie Munster.