Jennifer López impacta a sus seguidores al posar en bikini

La intérprete de On The Floor posa de perfil mientras se ajusta la parte baja del traje de baño. Fotografía que dejó a más de uno con la boca abierta y que a 19 horas de su publicación, ya cuenta con casi cuatro millones de Me gusta y más de 24 mil 400 comentarios en la red social.

Personalidades del espectáculo expresaron sus reacciones ante el post.

Kourtney Kardashian publicó varios emojis que representan el fuego.

"¡Sí mamá! Objetivos 2021", comentó Loren Ridinger, fundadora de Motives Cosmetics.

"Estoy aquí para esto", dijo el estilista británico Chris Appleton.

Aparentemente La Diva del Bronx vive unos días de descanso en la costa. En las últimas tres publicaciones de su Instagram, aparece en la playa.

"¡Fuera de la oficina!. Nunca salgas de casa sin tu SPF 30... #JLOBEAUTY", publicó al hacer mención a unos de sus nuevos productos de belleza.

Mientras que en otro post, realiza ejercicios de meditación a la orilla de la playa.