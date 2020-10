Jon Secada: "Hay que buscar la manera de mantenerse firme"

La última actuación en vivo de Jon Secada fue en febrero en el Arsht Center donde presentó un concierto tributo a Benny Moré.

“Para mí, más que todo, es una oportunidad de cantar en vivo, aunque sea sin público, y utilizar mi talento en algo positivo, ya que los últimos meses han sido difíciles para todos nosotros. Y el jazz es parte de mis estudios, va a ser un show bien variado, en inglés y español, con dos escenarios. Y gracias a Dios que lo puedo hacer a beneficio de algo tan importante”, expresó Jon Secada a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Desde febrero no hago ninguna presentación en vivo. Voy a actuar como si hubiera público. No sé cómo será; ese día va a hacer algo interesante, porque como artista uno está acostumbrado a tener público. Pero las cámaras van a captar lo que haré, así que en mi mente será como si hubiera público, cantaré para una audiencia que me verá desde sus casas. Creo que si los deportistas lo pueden hacer, los artistas también podemos”, agregó, entre risas.

El intérprete de Otro día más sin verte reveló que finalizó su nuevo disco, que espera vea la luz a finales de 2020 o inicios del próximo año.

El disco, que aún titula, recopila éxitos del cancionero latinoamericano a lo largo de cuatro décadas, un material en el que Jon Secada entrega su voz acompañada solo del piano de Gonzalo Rubalcaba.

“Terminamos el disco. Es un disco a piano y voz con Gonzalo Rubalcaba. Estaba en proceso de lanzamiento, pero todo se ha paralizado un poco por la pandemia. En los próximos meses sabremos cómo haremos para lanzarlo. Ha sido un proceso bien lindo, es un disco jazzero en español con canciones nostálgicas e históricas y con un pianista increíble, una de las glorias de Cuba y del mundo, no solamente como músico, también como jazzista”, contó Jon Secada.

Música que vale la pena rescatar

El disco contiene 10 baladas, en su mayoría de la autoría de compositores cubanos y otros boricuas, que alcanzaron vuelo en las voces de diferentes artistas. Delirio, Contigo en la distancia o Tú me acostumbraste, son algunos de los temas que Secada trae a la actualidad.

“Las canciones son de compositores cubanos que muchos artistas han hecho famosas por décadas. Hay algunas de compositores puertorriqueños y otros temas que tienen que ver con la trova cubana, con la historia del filin cubano. También hay temas de compositores que en su tiempo fueron conocidos en Cuba pero no internacionalmente, canciones cuyo valor después fue reconocido y que forman parte de la historia de esa época, desde los años 30 hasta los 60”, detalló sobre la producción.

“Nunca había hecho un proyecto así solo a piano y voz, y con alguien como él. Fue increíble”, agregó sobre la realización del nuevo disco acompañado del piano de Rubalcaba.

Para el cantante y compositor, sumergirse en la música ha sido clave en los últimos meses, pero también ha encontrado refugio en su familia.

“He tratado de mantenerme lo más visible posible, de promover los proyectos que tenía antes de que la pandemia empezara. He estado escribiendo canciones y en reuniones con gente de la industria haciendo planes para el futuro cercano cuando se pueda viajar”, expuso.

“La conexión con la familia, especialmente con mis hijos. Mi hija estuvo aquí un tiempo, porque tuvo que venir de la Universidad de Michigan, ella estudia teatro musical. Ese acercamiento con la familia ha sido parte de este proceso, especialmente al principio cuando no se podía salir a ninguna parte. Ya las cosas han cambiado bastante. Creo que lo más impactante, pero de manera positiva, ha sido estar encerrados con nuestros seres queridos”, añadió.

Sobre cómo describe el estado de ánimo de los artistas con los que ha interactuado, Jon Secada comentó:

“Es difícil de decir hasta este punto, porque aún no existe esa seguridad de tener una vacuna, de sentirnos libres y saludables para hacer lo que queremos. Eso toma tiempo y la pandemia ha afectado a tantos países. Ese proceso para los artistas, en particular, ha sido difícil porque no podemos estar en contacto físico con el público”.

Asimismo, Jon Secada reitera que mantenerse ocupado es la única manera de sobrellevar la situación y conservar la sanidad mental en tiempos de crisis.

“La música, mi familia y otros negocios que tenemos entre mano me han mantenido ocupado, pero es un ejercicio diario. Hay que buscar la manera de mantenerse ocupado y estar bien psicológicamente. Esto no es fácil. Hay que buscar la manera de mantenerse firme, de alentarnos los unos a los otros entre la familia, porque estamos encerrados y sabemos que hay gente que está sufriendo, gente que conozco, que se han enfermado o que han muerto”, dijo.

Con vista al futuro

Desde ya Jon Secada se prepara para poner punto final al 2020 y arrancar el 2021 con nuevos proyectos o retomar aquellos que fueron interrumpidos, entre ellos presentar su nuevo álbum. En Brasil, uno de los países que conquistó con su repertorio en inglés, lo esperan sus fans.

“Ahora estoy enfocado en proyectos para el año nuevo. Ya hice las cosas que tenía entre mano. Quiero poder viajar cuando sea posible para promocionar esos proyectos físicamente, no solo por el internet. Todos los proyectos son relacionados con la música. A Brasil planeaba ir este año, además, hemos tenido que esperar para lanzar el disco”, indicó.

“En Brasil he hecho un par de duetos y quería hacer otras cosas más. Tenía una serie de conciertos, pero no se pudo. Allá canto en inglés, me escuchan en inglés desde los principios de mi carrera cuando salió mi primer disco en el 92”.

Un llamado a votar

Jon Secada reconoció que ha sido un año difícil para todos y ahora a las puertas de las elecciones presidenciales en EEUU, exhorta a todos los ciudadanos, en especial a las nuevas generaciones, a ejercer el derecho al voto, algo que considera más importante que nunca.

"Todos tenemos que votar. En estas elecciones, este año, la votación significa mucho más que nunca, en especial el voto de los jóvenes, de esa juventud que no vota. Creo que la juventud tiene que salir a votar. Yo siempre he votado, pero creo que este año la voz de cada ciudadano que pueda votar se debe escuchar más que nunca, porque estamos viviendo momentos históricos y decidir a quien quieres como líder, es todo”, manifestó.

Sin revelar su predilección por un partido político o un candidato presidencial, Jon Secada argumentó:

“Yo apoyo lo que signifique lo mejor para este país. Honestamente, creo que han pasado tantas cosas este año que aun estoy en un nivel de pensamiento y reflexión y tiene que ver con lo que considero que representa mi voto en el futuro cercano, en los próximos cuatro años pero también en ocho o 12 años, basado en lo que está pasando con los partidos”.

“Siempre he votado basado en la persona no en el partido. Este ha sido un año como ningún otro pero hay que votar. Y ese es un momento muy decisivo y privado, incluso, puedes tener una opinión diferente dos días antes de ese momento en el que entras en el booth y ahí con la boleta enfrente dices: ¿por quién voto? Es así que funciona”.

Para obtener boletos para el concierto de Jon Secada, visite pinecrestgardens.org/jazzaid