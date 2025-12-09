martes 9  de  diciembre 2025
RECONOCIMIENTO

Joropo de Venezuela es nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Declarado Patrimonio Cultural de la Nación por Venezuela en 2014, el joropo se originó en los llanos venezolanos y colombianos que comparten frontera

Bailarines interpretan la danza tradicional colombiana y venezolana Joropo durante una presentación para celebrar su inscripción como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en Bogotá, el 6 de noviembre de 2022.

Bailarines interpretan la danza tradicional colombiana y venezolana "Joropo" durante una presentación para celebrar su inscripción como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en Bogotá, el 6 de noviembre de 2022.

AFP / Juan Barreto

MIAMI.- El joropo de Venezuela, un género musical y baile tradicional típico del país, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tras la declaración de la Unesco este martes. De influencias indígenas, africanas y europeas, este estilo musical se originó en los Llanos venezolanos y colombianos que comparten frontera.

El joropo venezolano combina instrumentos como arpa, cuatro, maracas, bandola y violín, mientras los bailarines golpean constantemente el suelo con los pies al ritmo de la música. Las mujeres suelen usar faldas largas y floreadas, y los hombres visten de blanco con su característico sombrero de ala ancha.

Lee además
Elíades Ochoa, cantante cubano y miembro del grupo Buena Vista Social Club, exponente del son cubano. 
MÚSICA

Son cubano podría ser Patrimonio Inmaterial de la Unesco
El músico Rafael Ithier. 
OBITUARIO

Rafael Ithier, el hombre detrás del legado del Gran Combo de Puerto Rico

El reconocimiento al joropo venezolano por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París, llega en medio de una crisis entre Caracas y Washington.

La presencia de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe desde agosto, así como la suspensión de vuelos por parte de varias aerolíneas internacionales tras una alerta de seguridad en el espacio aéreo de Venezuela, ha despertado temores de un conflicto armado.

"Merecemos esta alegría dentro de esta locura que vivimos y luego de la tristeza por no poder ir al Mundial de Fútbol. Me alegra que se reconozca nuestra cultura y espero que los venezolanos le den la importancia que se merece. El joropo es parte de nuestro ADN", dijo César Marcano en el oeste de Caracas.

Homenaje a la tradición

Los músicos esperan que esta distinción dé protagonismo a los ritmos tradicionales.

"El folklore es la expresión más pura de un pueblo. El joropo necesita de este impulso para acercarse a las nuevas generaciones y mantenerse vivo", afirmó la cantante Annaé Torrealba, hija de uno de los más importantes compositores de la música llanera Juan Vicente Torrealba.

La música folclórica se escucha más en las zonas rurales de Venezuela y menos en la capital, donde las emisoras de radio suelen solo transmitirla en la madrugada, por lo que sus autores piden ampliar su divulgación.

"Hay diversos grupos y creadores de música venezolana no tan conocidos como los de géneros comerciales y tropicales, pero hay muchos jóvenes a los que les gusta el joropo, por lo que hace falta más apoyo y más espacios o tarimas para llegar al público en vivo", remarcó Torrealba.

Venezuela declaró el joropo Patrimonio Cultural de la Nación en 2014.

El son cubano

El comité de la Unesco también examinó nueve candidaturas musicales, entre ellas la práctica del son cubano, género musical bailable, resurgido gracias al proyecto Buena Vista Social Club a finales de la década de 1990, prevista el miércoles.

El son cubano es considerado base fundamental de la música popular de Cuba y un género troncal que ha dado origen a otros ritmos caribeños esenciales, como la salsa.

Originario de la región oriental de Cuba, específicamente en las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, se popularizó a principios del siglo XX, evolucionando de las áreas rurales a la capital, La Habana.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Timothée Chalamet y Kylie Jenner combinan atuendos en estreno de "Marty Supreme"

Carlos Carrasquero, el venezolano que escribe desde la fantasía para entender lo humano

Meghan Markle envía un mensaje a su padre, quien perdió una pierna

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Eileen Higgins.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Colegio electoral hablitado en el ayuntamiento de Miami.
ELECCIONES 2025

Participación moderada marca la segunda vuelta electoral en Miami, Hialeah y Miami Beach

Te puede interesar

Eileen Higgins.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

Por Daniel Castropé
Gelien Pérez y William Marrero, elegidos nuevos concejales de Hialeah 
SANGRE JOVEN

Hialeah: Gelien Pérez y William Marrero ganan sus escaños al nuevo Concejo de la ciudad

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

El dictador Nicolás Maduro
INFORME

La "tesis del caos" en Venezuela es propaganda del régimen para sembrar miedo y frenar la presión internacional

Un conductor repone combustible a su auto en una gasolinera en Florida
COMBUSTIBLE

Los precios del petróleo vuelven a caer en medio de temores de un superávit