Dos soldados de EEUU resultan heridos por el ataque de un oso en Alaska

Dos soldados del Ejército estadounidense resultaron heridos por el ataque de un oso pardo durante una serie de ejercicios de entrenamiento en Alaska, informaron las autoridades militares.

"El incidente está siendo investigado y estamos colaborando estrechamente con las autoridades de la base y los funcionarios locales de protección de la fauna silvestre para recopilar toda la información pertinente y garantizar la seguridad de todo el personal en la zona", informó la 11.ª División Aerotransportada en un comunicado.

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Los soldados fueron atacados durante "un ejercicio de entrenamiento de navegación terrestre" en los alrededores de la base militar Elmendorf-Richardson y posteriormente trasladados a un hospital, según explicó el teniente coronel Jo Nederhoed al medio local Anchorage Daily News.

El militar no aclaró el estado de los heridos, pero indicó que emplearon gas pimienta para tratar de defenderse del animal, que huyó tras el ataque.

El Departamento de Pesca y Caza de Alaska inició una investigación y cerró la zona del incidente por precaución.

La base Elmendorf-Richardson está situada a las afueras de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, y abarca más de 34.000 hectáreas de bosques, montañas y zonas pantanosas.

Alaska acoge cerca de 150.000 osos de distintas especies, según los datos del Departamento de Pesca y Caza, incluidos un 98% de los osos pardos que habitan Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EFE