domingo 19  de  abril 2026
BALONCESTO

LeBron James comanda la primera victoria de los Lakers en los playoffs de la NBA

Con un total de 19 puntos, el astro LeBron James guio el camino para que sus Lakers de Los Ángeles superaran el sábado por 107-98 a los Rockets de Houston

LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, maneja el balón en un partido contra los Hornets de Charlotte, el 28 de diciembre de 2023.

LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, maneja el balón en un partido contra los Hornets de Charlotte, el 28 de diciembre de 2023.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El incombustible Lebron James aportó 19 puntos este sábado en la victoria de los Lakers de Los Ángeles sobre los Rockets de Houston, en el inicio de esta serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.

También los Knicks de Nueva York, Cavaliers de Cleveland y Nuggets de Denver arrancaron con victorias la postemporada frente a los Hawks de Atlanta, Raptors de Toronto y Timberwolves de Minnesota, respectivamente.

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LeBron, por decimonovena vez

En sus decimonovenos playoffs, "King James" jugó 38 minutos para los Lakers que, en su casa, el Crypto.Com Arena de Los Ángeles, derrotaron 107 a 98 a los Rockets, que no pudieron disimular la ausencia de Kevin Durant.

LeBron, de 41 años, estuvo cerca de lograr un triple-doble, pues a los 19 puntos anotados, le agregó 13 asistencias y ocho rebotes.

Durant, de 37 años, sufrió un golpe en una rodilla el miércoles en un entrenamiento y fue dado de baja a pocas horas del inicio del partido.

El base Luke Kennard fue el máximo anotador de los Lakers con 27 puntos, quince de ellos por la vía del triple, en los que tuvo un 100 por ciento de efectividad, anotando sus cinco intentos.

"Solamente intenté ser agresivo y encontrar mi tiro", dijo Kennard a la cadena ABC.

"Respondió a lo grande", lo elogió LeBron.

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Los Lakers jugaron sin sus dos piezas ofensivas clave, Luka Doncic y Austin Reaves, ambas lesionadas.

"Entendemos las circunstancias en las que estamos", dijo LeBron sobre un equipo de los Lakers que se quedará sin Doncic y Reaves por tiempo indefinido después de que ambos sufrieran lesiones al final de la temporada.

"No tenemos tiempo para quedarnos esperando, especialmente contra un equipo que juega duro y está bien dirigido como Houston. Así que fue una buena primera prueba para nosotros", añadió.

El martes, también en Los Ángeles, se jugará el segundo partido de la llave.

Jokic y Murray guían a Denver

Impulsados por Jamal Murray y el serbio Nikola Jokic, los Nuggets, campeones de la NBA en 2023, vencieron a los Timberwolves por 116-105 en Denver.

El serbio firmó un triple-doble con 25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias y Murray añadió 30 puntos para los Nuggets.

Jokic "es un jugador tan paciente", dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman.

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"Al principio fueron muchos de nuestros muchachos haciendo jugadas unos para otros y, cuando ellos cambiaron sus coberturas, entonces él se puso a trabajar", añadió.

Pese a que recién volvía tras una lesión de rodilla, Anthony Edwards lideró a los Wolves con 22 puntos.

Minnesota y Denver se enfrentan por tercera vez en playoffs en las cuatro últimas temporadas, con una victoria para cada uno: los Nuggets en 2023 y los Timberwolves en 2024.

El lunes, nuevamente en Denver, se volverán a ver las caras.

Los Cavs vencen a los Raptors

En Cleveland, Donovan Mitchell anotó 32 puntos para que los Cavs derrotaran 126-113 a los Raptors.

"Debemos encontrar formas para ganar, anoté 32 puntos, pero me concentro en los pequeños detalles porque son los que nos llevarán lejos", afirmó Mitchell, de 29 años, tras la victoria.

Agregó que "es difícil para las defensas encontrar una forma de detenernos, debemos seguir trabajando juntos para ganar la serie".

El experimentado James Harden, que llegó a Cleveland en un polémico traspaso de mitad de temporada con los Clippers de Los Ángeles, aportó un doble-doble de 22 puntos y 10 asistencias.

Los Cavaliers volverán a ser locales el lunes en el segundo juego de esta llave del Este en el Rocket Arena, en Cleveland.

Los Knicks de gala en el MSG

Los Knicks confirmaron su papel de favorito al vencer 113-102 a los Hawks en un colmado Madison Square Garden.

Jalen Brunson fue el máximo anotador del quinteto local con 30 unidades, mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns aportó 25 puntos y recuperó ocho rebotes.

"Creo que fue un gran triunfo en equipo", afirmó Towns. "Tenía 13 días sin jugar y eso es algo que te afecta, en la segunda parte tuve mi mejor momento".

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El esfuerzo defensivo del equipo dirigido por Mike Brown, limitando a 19 puntos a los Hawks en el tercer período, fue el aspecto de quiebre para la victoria.

CJ McCollum lideró a Atlanta con 26 puntos, mientras que Dyson Daniels logró 11 rebotes.

El lunes volverán a verse las caras en el mítico escenario de la "Gran Manzana" para el segundo juego de esta eliminatoria del Este.

FUENTE: AFP

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