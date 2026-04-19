Nuevo reporte sobre mejores universidades

El país cuenta con más de 2,600 facultades universitarias.

MIAMI.- Varias universidades del estado de Connecticut se encuentran entre las mejores de Estados Unidos , pero el nuevo reporte de U.S. News & World Report destrona a Yale como la mejor facultad de Derecho.

Según el nuevo informe, Yale descendió desde el empate en el primer lugar del año pasado con la Facultad de Derecho de Stanford al segundo lugar. La Facultad de Derecho de Yale ahora comparte el puesto número 2 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, en Illinois.

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El análisis toma en cuenta los resultados de los estudiantes 10 meses después de la graduación, la tasa de aprobación del examen estatal de abogacía, las calificaciones de los exámenes, la evaluación de pares y expertos, la proporción de estudiantes por profesor, entre otros factores.

Respecto al programa completo, la nueva lista califica a Princeton University, en New Jersey, como la mejor universidad de la nación, seguida por Massachusetts Institute of Technology, en Massachusetts; Harvard University, en Massachusetts; Stanford University, en California; y Yale University, en Connecticut.

Las clasificaciones evalúan programas en múltiples maestrías, como derecho, negocios, educación, enfermería, medicina e ingeniería.

El reporte incluye este año maestrías en bellas artes, en el que Yale obtuvo el primer lugar.