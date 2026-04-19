Miami reúne a líderes empresariales de alto nivel para apoyar la conexión aérea directa con Sevilla

MIAMI.- Miami ha acogido un encuentro empresarial de alto nivel en el que más de un centenar de compañías e instituciones han mostrado su respaldo a la creación de una conexión aérea directa con Sevilla (Andalucía, España), en una iniciativa que busca reforzar los vínculos económicos, comerciales y turísticos entre ambos territorios.

El acto, celebrado en el Hotel Indigo Miami Brickell, ha reunido a representantes del tejido empresarial internacional, consolidando un apoyo clave desde el ámbito privado a una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo de las relaciones transatlánticas.

La iniciativa cuenta con el impulso del Club Victoria, entidad que agrupa a empresas sevillanas con vocación internacional, y con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Sevilla, cuya teniente de alcalde delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha liderado el encuentro. Durante su intervención, Moreno ha subrayado la importancia de avanzar en una conexión directa que refuerce el posicionamiento internacional de Sevilla y facilite el intercambio económico y turístico con Estados Unidos: «Estados Unidos se ha consolidado como uno de los principales mercados internacionales de la ciudad, con más de 256.000 viajeros anuales y más de 600.000 pernoctaciones que lo avalan».

El representante del Club Victoria, Jorge Molinero, ha destacado que esta iniciativa «responde no sólo a una aspiración histórica, sino a una necesidad real del tejido empresarial», recordando que Andalucía se ha consolidado como la segunda región exportadora española hacia Estados Unidos.

Por su parte, Aylton Sousa, representante de Amazon Web Services, ha puesto en valor el papel de la conectividad internacional como elemento clave para el desarrollo empresarial, la atracción de inversión y la generación de nuevas oportunidades entre ambos territorios. Así mismo, ha destacado el potencial de la relación entre Estados Unidos y Sevilla, subrayando su conocimiento del territorio andaluz y las oportunidades existentes para fortalecer la conexión entre ambos mercados.

El acto ha sido conducido por la periodista Rocío Sañudo-Limón y ha incluido la presentación del proyecto, la lectura del Manifiesto de apoyo empresarial a la conexión aérea directa de Sevilla con Estados Unidos, y la firma del mismo por parte de D. Juan Carlos Pereira, de la Spain-US Chamber of Commerce, y D. José Marquina, de la Bernardo de Gálvez Bussines Club, en representación de más de 750 empresas norteamericanas y españolas establecidas en Estados Unidos. Este manifiesto fue ya suscrito por centenares de empresas de Sevilla y su área de influencia el pasado mes de diciembre.

Entre las empresas y entidades participantes se encuentran representantes de compañías y organizaciones de referencia como Amazon Web Services, Spain-US Chamber of Commerce, FIU (Florida International University), Latin Builders Association así como numerosas empresas, asociaciones e instituciones que han mostrado su apoyo a esta iniciativa estratégica.

Asimismo, el proyecto ha contado con la colaboración de Andalucía TRADE, entidad encargada de la promoción empresarial andaluza en el exterior, reforzando la dimensión institucional de la propuesta.

Motivos de peso

El encuentro ha servido para avanzar en la consolidación de apoyos en Estados Unidos a una conexión aérea que contribuiría a reducir tiempos, optimizar relaciones comerciales y potenciar el flujo turístico entre ambos destinos, superando lo que durante años se ha considerado una deuda histórica en términos de conectividad.

Más allá del ámbito económico, la iniciativa también se apoya en los fuertes vínculos culturales entre Sevilla y Miami, dos ciudades que comparten tradición, identidad y proyección internacional. En este sentido, desde hace años Miami acoge eventos emblemáticos inspirados en la cultura sevillana, como la celebración de la Feria de Sevilla, reflejo de una conexión que trasciende lo empresarial. A esta afinidad simbólica se suma la presencia de referentes arquitectónicos como la Giralda de Sevilla y la Torre de la Libertad en Miami, iconos que evocan ese vínculo histórico y cultural entre ambos territorios.