domingo 19  de  abril 2026
GUERRA

Trump envía este lunes una delegación para negociar con Irán en Pakistán

En caso de que Teherán rechace acuerdos, "Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán", dijo Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en&nbsp; Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que una delegación estadounidense estará en Pakistán el lunes para reanudar las negociaciones con Irán, al tiempo que amenazó con destruir las infraestructuras de ese país si las conversaciones fracasan.

En un mensaje en la red Truth Social, el mandatario afirmó que ofrecía a Irán un "acuerdo razonable" y que, en caso de rechazo por parte de Teherán, "Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán".

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"Se derrumbarán rápido, se derrumbarán fácilmente y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán en los últimos 47 años", dijo.

Advirtió. "¡SE ACABÓ HACERSE EL BUENO!".

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará la delegación estadounidense para las conversaciones con Irán en Pakistán, declaró el domingo un funcionario de la Casa Blanca, después de que el presidente Donald Trump indicara lo contrario.

Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump Jared Kushner, asistirán al diálogo, dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato, al ser consultado sobre la composición de la delegación tras las declaraciones de Trump.

Alto al fuego

Trump también acusó a Teherán de haber violado el alto al fuego de dos semanas iniciado el 8 de abril, al lanzar ataques el sábado en el Estrecho de Ormuz.

El estrecho, por donde solía transitar cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, seguía cerrado el domingo como consecuencia de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Teherán declaró el sábado que volvía a cerrarlo al tráfico marítimo después de haber anunciado el viernes su reapertura, lo que había desatado euforia en los mercados mundiales.

En medio de la tregua tras la falta de acuerdo en las conversaciones de alto nivel en Pakistán el 11 y 12 de abril, Irán afirmó que no reabriría la crucial ruta de comercio marítimo hasta que Estados Unidos pusiera fin a su bloqueo de los puertos iraníes.

Trump escribió el domingo: "Irán decidió disparar balas ayer en el Estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego!"

Al menos tres buques comerciales que intentaban cruzar el estrecho fueron blanco de disparos el sábado.

FUENTE: Con información de AFP

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