Joven asegura que faja de Kim Kardashian salvó su vida

"Kim Kardashian me salvó la vida. Me dispararon cuatro veces, la noche que me dispararon debajo de mi vestido tenía un bodysuit de Skims, estaba tan apretado que literalmente previno que me desgarrara", manifestó la muchacha de 22 años.

La mujer dijo que recomienda la línea de Skims y que pretende comprar más productos de la marca. "Yo la recomiendo y definitivamente voy a comprar más. La debería usar todos los días, es como una armadura para la mujer. Llámalo destino o Jesús, pero lo voy a llamar Kim".

Wiley también señaló que el hecho ocurrió en año nuevo, y que la acción de la faja que usaba, una Seamless Sculp Thong Bodysuit, permitió que las balas se alojaran en áreas donde hay mayor acumulación de grasa.

La historia de Angelina no tardó en hacerse viral y llegar a la empresaria Kim Kardashian, quien compartió el video en sus historias de Instagram.

Ahora, Angelina Wiley usa sus plataformas para compartir su experiencia y hacerse eco del bodypositity, explicando por qué ama sus cicatrices y cómo estas le permiten sentirse más fuerte y bella.

