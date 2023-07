Latin Grammy nombra a artistas que recibirán premio especial

"Estamos muy honrados por la oportunidad de reconocer a estas grandes figuras iberoamericanas, cuyo legado musical continúa inspirado a las nuevas generaciones", dijo Manuel Abud, director general de la Academia Latina de la Grabación el martes en un comunicado.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. El Premio del Consejo Directivo es para personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones. El consejo directivo de la Academia Latina de la Grabación vota para ambas distinciones.

Los galardonados serán reconocidos en un evento privado durante la semana del Latin Grammy el domingo, 12 de noviembre, en el Teatro Lope de Vega en Sevilla, España.

Linares (España), cantaora de flamenco, publicó su primer álbum en 1971 y es considerada una de las más grandes exponentes del género. Su álbum Antología de la mujer en el cante (1996) es uno de los discos esenciales de la historia del flamenco. En 2020 celebró 40 años de carrera con una gira. En 2022 recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes.

Mijares (México) ha producido una gran variedad de discos y ha vendido millones de copias. Su primer álbum como solista, Soñador, de 1986, incluyó el éxito internacional Bella. La balada Para amarnos más, incluida en su álbum Un hombre discreto, de 1989, es otro de sus éxitos, al igual que Uno entre mil y No se murió el amor. En 2016 conmemoró tres décadas de carrera ininterrumpida con un concierto en el Palacio de Bellas Artes de México.

Sandoval (Cuba/Estados Unidos) se ha destacado como músico de jazz latino, pianista, compositor clásico y virtuoso de la trompeta. Formó el grupo cubano Irakere en 1973 con el teclista Chucho Valdés y el saxofonista Paquito D'Rivera. Sandoval creó tiempo después su propia banda y comenzó a recorrer el mundo entero con ella. Ha compuesto dos conciertos para trompeta y orquesta y ha sido galardonado con múltiples Latin Grammy y Grammy, además de un Emmy por la música de For Love or Country, serie de HBO basada en su vida protagonizada por Andy García. En 2013 el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad.

Simone (Brasil), estrella de la música popular brasileña, lanzó su primer álbum en 1973, seguido por Quatro Paredes en 1974 y Gotas D'Água un año más tarde. También ha realizado los temas de múltiples telenovelas.

Soda Stereo (Argentina), banda fundada en Buenos Aires en 1982 por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, creadora de éxitos como Cuando pase el temblor y Nada personal, marcó a más de una generación de amantes del rock en español, representado en sus álbumes como Doble vida (1988) y Canción animal (1990) así como canciones clásicas como En la ciudad de la furia y De música ligera. A pesar de la muerte de Cerati, en 2014 a los 55 años, tras haber pasado cuatro años en coma, la música de Soda Stereo sigue vigente por toda Latinoamérica.

Torroja (España) saltó a la fama en la década de 1980 como integrante del trío pop Mecano, que vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo. En 1997 emprendió su carrera en solitario con Puntos cardinales, al que siguió Pasajes de un sueño (1999). Torroja se mantiene fiel a su audiencia con más de cuatro décadas de carrera.

Alex Acuña (Perú), baterista y percusionista, director de jazz y fusión, comenzó su carrera con el rey del mambo Pérez Prado y trabajó en Las Vegas con leyendas como Elvis Presley y Diana Ross. A mediados de la década de 1970 se sumó al supergrupo de jazz-rock Weather Report.

Acuña ha sido acompañante en vivo de artistas como Paul McCartney, Joni Mitchell y U2. Formó parte del colectivo Koinonia, dedicado al jazz-funk cristiano. En años recientes ha colaborado en las bandas sonoras de películas como Coco, Moana, West Side Story (Amor sin barreras) y Star Wars: The Last Jedi (Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi).

Gustavo Santaolalla (Estados Unidos/Argentina), compositor, cantautor y productor galardonado con múltiples Latin Grammy y Grammy, empezó en la música siendo adolescente con la banda de rock folclórico Arco Iris. Tras mudarse a Los Ángeles a fines de la década de 1970 y formar una alianza artística con el teclista Aníbal Kerpel, pasó a ser uno de los más influyentes productores de la historia del rock latino colaborando con Café Tacvba, Maldita Vecindad, Julieta Venegas y Juanes, entre muchos otros.

Su música original para los filmes Brokeback Mountain (Secreto en la montaña), en 2005, de Ang Lee, y Babel (2006) de Alejandro G. Iñárritu lo hizo merecedor de dos premios Óscar. Es fundador del grupo de música contemporánea Bajofondo. Su música para el videojuego The Last of Us, así como su adaptación televisiva, lo ha llevado a tener una nueva generación de admiradores y a una nominación al Emmy.

Torres (Estados Unidos/Puerto Rico) nació en San Juan, Puerto Rico, en 1934 y comenzó a tocar la guitarra cuando tenía apenas siete años. A los 14 se presentó profesionalmente por primera vez en la radio puertorriqueña con Los Sultanes, agrupación que creó y dirigía.

Fundó y dirigió el cuarteto Los Hispanos de Puerto Rico, inspirado por los arreglos progresivos de los cuartetos de jazz, con el que realizó extensas giras por Latinoamérica y Estados Unidos. Torres cuenta con más de 75 años de carrera y sigue creando música hasta la fecha.

FUENTE: AP