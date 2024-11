Karen Doggenweiler se une como animadora al Festival de Viña del Mar 2025

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival de Viña del Mar (@elfestivaldevina)

Para Rafael Araneda: Ya son ocho años animando el Festival de Viña del Mar, ¿cómo llegó esta propuesta por primera primera vez y cómo afrontas esta responsabilidad cada año para mantener las exigencias que conlleva este tipo de evento mundial?

Yo hice el festival durante ocho años estando en Televisión Nacional de Chile, pero toma el festival Chilevisión y me pide que me traslade de casa. Me pareció oportuno en aquella época y lo hice.

Luego, me vine acá a los Estados Unidos y ahora llega la posibilidad a través de Mega -que compra los derechos junto a otra productora de eventos- y adquiere la licitación del Festival de Viña del Mar y me invita a animar el festival, lo que yo agradezco porque lo encuentro maravilloso, lo veo como un lindo desafío. Gracias a Dios en Univision entendieron mi expectativas y acomodamos las agendas.

Al trabajar con tu colega Karen Doggenweiler en la edición de 2025, ¿qué le recomendarías o dirías?

Que lo pasemos bien, que hagamos una fiesta, que disfrutemos, que gocemos, que nos riamos, que logremos traspasar a la audiencia que esto es energía, es carnaval, es fiesta y que no es un programa de televisión. Pero ella lo tiene súper claro, estamos los dos en la misma línea y estamos felices de poder hacer esto.

Para Karen Doggenweiler: Has sido reportera, público, jurado y panelista de Viña del Mar, ¿esperabas asumir la responsabilidad como animadora?

Lo anhelaba, pero no sé si lo esperaba tanto. Ya era un deseo que no sabía si se iba a materializar, pero ya ves como son las cosas y llegan cuando tienen que llegar; se cumple ahora de la mano de Rafa (Rafael Araneda).

Me ha tocado, como dice tú, de reportera, he sido parte del público en la Quinta Vergara, en programas satélites, he estado de jurado... me ha tocado cubrir el festival muchas veces y ahora estar en el escenario es un honor de verdad.

Así que llega este regalo maravilloso y una oportunidad que aparece en un momento tan especial de mi vida, que la agradezco, la celebro y voy a darlo todo para que sea algo maravilloso.

Entre los diferentes roles que has ejercido en el festival, ¿cuál ha sido el favorito hasta ahora?

Creo que el favorito será el que está por venir... como te dije, he estado en distintos roles y posiciones durante mi cobertura en Viña del Mar, como esperando a los artistas a la salida del recinto, del aeropuerto de Santiago y su recorrido hasta Viña del Mar... ahora, este rol como conductora será sin duda el que más voy a disfrutar.

Para ambos: el público de la Quinta Vergara se caracteriza por ser uno de los más exigentes, ¿qué opinan al respecto?

Karen Doggenweiler: Me encanta el público de la Quinta Vergara. He sido tantas veces parte del público, que lo veo como un público vivo que se manifiesta, que opina, que premia a sus artistas y que cuando no le gusta se manifiesta.

Así que a mí me encanta ese público vivo, con energía, que es lo que caracteriza a nuestra Quinta Vergara: un público exigente y comprometido con un buen espectáculo.

Rafael Araneda: Encuentro que ahí está el desafío de estar en Viña, ahí está lo atractivo, lo seductor de Viña del Mar. No es cualquier escenario, no es cualquier público, (se crea) mucha expectativa... y yo te diría que entre el temor que le provoca a algunos o el respeto que le provoca a otros, a mí me seduce.

Te diría que para mí el público de Viña del Mar es seductor.

¿Qué nos pueden adelantar sobre la producción que se está que llevando a cabo para los días del 23 al 28 de febrero de 2025?

Karen Doggenweiler: Yo te diría que parte un poco antes porque ya el 21 (de febrero) vamos a tener la gala en un lugar distinto, que muy pronto se dará a conocer.

Queremos que sea un festival que sorprenda y eso parte desde muchas cosas... hay un equipo muy especializado, yo te diría que el mejor, preparando novedades con tecnología.

Con respecto a los artistas, hay uno que se anunció que es Carlos Vives; imagínate, la Persona del Año en los Latin Grammy 2024.

Además de un festival, en una palabra, ¿el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es...?

Rafael Araneda: Fiesta.

Karen Doggenweiler: Qué difícil, es... es energía.

Sobre el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar

El Festival de la Canción de Viña del Mar nació en 1959 y se realizó de manera ininterrumpida hasta el 2020. Un año después, nadie pensó que una pandemia azotaría al mundo, lo que hizo suspender toda actividad artística por dos años.

A principios de los 60', en un Chile emergente y cuando el mundo empezaba a vivir una década de cambios, nadie se imaginaría que el certamen que estaba partiendo en la capital turística del país, se convertiría en el evento más importante de la música latina.

En los 70' arriba a la televisión y se convierte en el gran espectáculo del verano en Chile y otras capitales de América. En los 80' se internacionaliza y se convierte en el lugar donde todos los cantantes estrellas y los debutantes querían estar. En los 90' llegan los cambios tecnológicos y el escenario se transforma en un estudio inmenso de televisión.

En la década del 2000 se produce el cambio de escenario y la Quinta Vergara se renueva con un espacio al mejor estilo de los coliseos y arenas de Estados Unidos, por lo que en los últimos años millones de telespectadores lo siguen a través de toda América y algunos países de Europa.

La TV abierta, el cable, los sistemas On Demand, el streaming y las redes sociales han multiplicado su popularidad, año tras año.