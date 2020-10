Karol G derrocha sensualidad en videoclip de "Bichota"

Además del baile, la reguetonera de 29 años de edad presume sus diversos tatuajes mientras un pronunciado escote cubre su cuerpo.

Desde en su cuenta en Instagram, Karol G publicó un mensaje alusivo a su más reciente producción musical.

"La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano. Es algo que viene de adentro, es personal e íntimo. Es la malicia lo que hace sucias las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy y poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, me empodera", escribió la intérprete en la red social.

El videoclip de Bichota se estrenó hace 15 horas en YouTube, hasta ahora cuenta con más de tres millones de visualizaciones y se ubica en el top 10 de los video en tendencia, según la plataforma.