Conozca la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2026

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Grabación del año
Ha Ha| CA7RIEL & Paco Amoroso; Rafa Arcaute & Federico Vindver, record producers; Julio Gómez, recording engineer; Lewis Pickett, mixer; Lewis Pickett, mastering engineer
¿Cómo Se Ama? | Jorge Drexler; Facundo Balta, Jorge Drexler, Mauro, Lucas Piedra Cueva & Tadu Vázquez, record producers; Lucas Piedra Cueva, recording engineer; Carles Campi Campón, mixer; Fred Kevorkian, mastering engineer
Dime| Silvana Estrada; Daniel Bitrán Arizpe, Edwin Erazo & Silvana Estrada, record producers; Pietro Amato, Daniel Bitrán Arizpe, Leonel Carmona, Nic Hard, Warren Spicer & J.C. Vertti, recording engineers; Daniel Bitrán Arizpe, mixer; Ryan K. Smith, mastering engineer
O Amor Nos Encontrou | Loulu Gilberto; Mario Adnet & Cézar Mendes, record producers; Lucas Ariel & Gabriel Pinheiro, recording engineers; Gabriel Pinheiro, mixer; David Darlington, mastering engineer
Coleccionando Heridas | KAROL G, Marco Antonio Solís; Edgar Barrera & Luis Miguel Gómez Castaño, record producers; Edgar Barrera, Joel Iglesias & José “Pepe” Melena, recording engineers; Josh Gudwin & Joel Iglesias, mixers; Dave Kutch, mastering engineer
Femme Fatale | Mon Laferte; Manú Jalil & Mon Laferte, record producers; Isaí Araujo, Daniel Bitrán, Lu Garibay, Manú Jalil, Israel Rodriguez-Martinez, Nacho Sotelo & Jorge Valdés, recording engineers; Nacho Sotelo, mixer; Nacho Sotelo, mastering engineer
Desde Que Te Tengo | Carín León; Israel Aispuro Meneses & Orlando Aispuro Meneses, record producers; Orlando Aispuro Meneses, Alberto Medina, Abraham Eduardo Tapia García & Antonio Zepeda, recording engineers; Alberto Medina, mixer; Alberto Medina, mastering engineer
Niño | Milo J; Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz “Tatool”, record producers; Luciano Nicolas Gordillo, recording engineer; Jon Castelli, mixer; Dale Becker, mastering engineer
La Perla | Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia; Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía & Dylan Wiggins, record producers; Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, recording engineers; Manny Marroquin, mixer; Bob Jackson & Brian Lee, mastering engineers
Alma | Elena Rose; Daramola & Héctor Mazzarri, record producers; Daramola & Héctor Mazzarri, recording engineers; Leandro “Dro” Hidalgo, mixer; Leandro “Dro” Hidalgo, mastering engineer
Álbum del año
EQUILIBRIVM, Anitta; Jean Rodriguez, album producer; Raphael Rui Castro, album recording engineer; Rafael Fadul, Marcelinho Ferraz, Arthur Luna, Jean Rodriguez & Luciano Scalercio, album mixers; Anitta, Carolina Marcilio, Jennifer Mosello & Cinthya Ribeiro Dos Santos, songwriters; Felipe Tichauer, album mastering engineer
FREE SPIRITS, CA7RIEL & Paco Amoroso; Rafa Arcaute & Federico Vindver, album producers; Rafa Arcaute, Julio Gómez & Federico Vindver, album recording engineers; Lewis Pickett, album mixer; Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco” & Federico Vindver, songwriters; Lewis Pickett, album mastering engineer
Taracá, Jorge Drexler; Facundo Balta, Jorge Drexler, Mauro, Lucas Piedra Cueva & Tadu Vázquez, album producers; Lucas Piedra Cueva, album recording engineer; Carles Campi Campón, album mixer; Jorge Drexler & Mauro, songwriters; Fred Kevorkian, album mastering engineer
Vendrán Suaves Lluvias, Silvana Estrada; Daniel Bitran Arizpe, Edwin Erazo & Silvana Estrada, album producers; Daniel Bitran Arizpe, Leonel Carmona, Warren Spicer & Jc Vertti, album recording engineers; Daniel Bitran Arizpe, album mixer; Silvana Estrada, songwriter; Ryan Smith, album mastering engineer
Tropicoqueta, Karol G; Edgar Barrera & Karol G, album producers; Edgar Barrera & Joel Iglesias, album recording engineers; Josh Gudwin & Joel Iglesias, album mixers; Edgar Barrera, Andres Jael Correa Ríos & Karol G, songwriters; Dave Kutch, album mastering engineer
FEMME FATALE, Mon Laferte; Manú Jalil & Mon Laferte, album producers; Sebastián Aracena, Isaí Araujo, Manú Jalil, Nacho Sotelo & Jorge Valdés, album recording engineers; Nacho Sotelo, album mixer; Mon Laferte, songwriter; Nacho Sotelo, album mastering engineer
MUDA, Carín León; Edgar Barrera & Luis Miguel Gómez Castaño, album producers; Edgar Barrera, Luis Miguel Gómez Castaño, Alberto Medina, Abraham Eduardo Tapia García & Antonio Zepeda, album recording engineers; Alberto Medina, album mixer; Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos, Luis Miguel Gómez Castaño, Carín León, Manuel Lorente Freire & Daniel Rondón, songwriters; Alberto Medina, album mastering engineer
La Vida Era Más Corta, Milo J; Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, album producers; Luciano Nicolas Gordillo, album recording engineer; Jon Castelli, album mixer; Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, songwriters; Dale Becker, album mastering engineer
¿Dónde Es El After?, Rawayana; Luis Miguel Gómez Castaño, Héctor Mazzarri & Andrés Story, album producers; Adam Burt, Felix Byrne, Luis Miguel Gómez Castaño, Katie Harvey, Héctor Mazzarri & Andrés Story, album recording engineers; Josh Gudwin, album mixer; Alejandro Abeijón, Luis Miguel Gómez Castaño, Héctor Mazzarri, Alberto Montenegro, Daniel Rondón & Andrés Story, songwriters; Dale Becker, album mastering engineer
LUX (Complete Works), Rosalía; Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía & Dylan Wiggins, album producers; Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, album recording engineers; Manny Marroquin, album mixer; Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía & Dylan Wiggins, songwriters; Bob Jackson & Brian Lee, album mastering engineers
Canción del año
Coleccionando Heridas, Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & Karol G, songwriters (Karol G, Marco Antonio Solís)
¿Cómo Se Ama?, Jorge Drexler & Mauro, songwriters (Jorge Drexler)
Dime, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)
Femme Fatale, Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)
Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día, Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting)
Humano, Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, songwriters (Juanes, Vivir Quintana)
La Perla, Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)
Mi Gran Amor, Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, songwriters (Santana Featuring Becky G)
Nilo, Massimo Giovanardi & Zanna, songwriters (Zanna)
Solifican12, Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, songwriters (Milo J)
Mejor nuevo artista
Delilah
Fabian
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
Maye
Sofia Monroy
Kendall Peña
Dora Sanches
Aria Vega
Zeca Veloso
POP
Mejor álbum pop contemporáneo
KM0, Pablo Alborán
Instrucciones Para Ser Feliz, Monsieur Periné
(Enamorada), nic
Todo Puede Convertirse En Canción, Debi Nova
¿Y Ahora Qué +?, Alejandro Sanz
Mejor álbum pop tradicional
Amorío, Esteman, Daniela Spalla
Puerta Abierta, Kany García
Yo Canto 2, Laura Pausini
TQ+, Reik
Querida Yo, Yami Safdie
Mejor canción pop
“A La Niña Que Fui”, Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López & Sara Schell, songwriters (Kany García)
“Amarillo”, Joaquina, songwriter (Joaquina)
“(favorito)”, nic & Raquel Sofía, songwriters (nic)
“La Perla”, Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)
“Melancolía”, Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)
Electrónica
Mejor interpretación de música electrónica latina
Beto’s Horns – Fred Remix, CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
Armándola De Pedo, Kinky
Circular, Peces Raros Featuring Nick Warren
Motopirueta, Soucream & Mazzarri
III. Ojalá! – Bronquio Remix, Violeta, Bronquio
Urbana
Mejor interpretación urbana/fusión urbana
“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, Bizarrap & Daddy Yankee
“La Villa”, Ryan Castro, Kapo & Gangsta
“Se Lo Juro Mor”, Feid
“Dile Luna”, Karol G Featuring Eddy Lover
“Gil”, Milo J Featuring Trueno
Mejor interpretación reggaetón
“Contrabando”, Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
“Choque”, Bad Gyal Featuring Chencho Corleone
“Verano Rosa”, Karol G Featuring Feid
“Una Aventura”, Ozuna
“Uñas Afiladas”, Sofía Reyes & Luísa Sonza
Mejor álbum de música urbana
Más Cara, Bad Gyal
Omerta, J Balvin & Ryan Castro
Borondo (5020 Rcrds Sessions), Beéle
Tropicoqueta, Karol G
Do Not Disturb: Late Checkout, Young Miko
Mejor canción de rap/hip hop
“Antisistema”, J Noa & Trooko, songwriters (J Noa & Trooko)
“El Pana Deiby”, Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete & Melony Nathalie Redondo, songwriters (Akapellah)
“Gohan y Goku”, Arcángel, songwriter (Arcángel)
“Mono”, Kase.O, Okeiflou & Tokischa, songwriters (Tokischa, Kase.O)
“Poder”, Feid & Lil Supa, songwriters (Lil Supa, Feid & Tru Comers)
Mejor canción urbana
“Buenos Términos”, Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa, songwriters (Rauw Alejandro)
“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee, songwriters (Bizarrap & Daddy Yankee)
“Por Si Mañana No Estoy”, Omar Courtz, songwriter (Omar Courtz)
“Reliquia Do 2T”, DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7, songwriters (Varios Artistas)
“Yo y Tú”, Beele, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar, songwriters (Ovy On The Drums, Quevedo & Beele).
Rock
Mejor álbum de rock
A La Mitad, Beta
Malicia, Mägo De Oz
Ceremonia, 1915
Shine, Fito Páez
La Frontera, Viniloversus
Mejor canción de rock
“Destruirse”, Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez & Emerson Swinford, songwriters (Viniloversus)
“Ego”, Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal, songwriters (The Warning)
“Las Fuerzas Armadas Del Amor”, Fito Páez, songwriter (Fito Páez)
“Montserrat”, Draco Rosa, songwriter (Draco Rosa)
“Rojo Profundo”, Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés & Fermín Ugarte, songwriters (Dillom)
Mejor álbum de pop/rock
Mi Año Gótico, Emmanuel Horvilleur
JuanesTeban, Juanes
Tierra De Nadie, La Vida Bohème
Olas De Luz, Draco Rosa
Términos & Condiciones, Usted Señalemelo
Mejor canción pop/rock
“Antes De Que El Mundo Se Acabe”, Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana & Fatima Carolina Valdez Lira, songwriters (Paty Cantú)
“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting)
“Hasta Que Me Quede Sin Voz”, Leiva, songwriter (Leiva)
“Me Levanté De La Cama”, Arath Herce Blanco, songwriter (Arath Herce)
“Ratera”, BRUSES & Luis Javier Contreras, songwriters (BRUSES)
Alternativa
Mejor álbum de música alternativa
CUERPOS, Vol. 1, Babasónicos
DESDE EL COMA, BRUSES
FREE SPIRITS, CA7RIEL & Paco Amoroso
Demian, Teo Planell
LUX (Complete Works), Rosalía
Mejor canción alternativa
“Ante la duda, baila”, Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, Pj Sin Suela, Andrés Story & Mateo Sujatovich, songwriters (Jorge Drexler)
“BUGAMBILIA”, Francisca Valenzuela & Francisco Victoria, songwriters (Francisca Valenzuela)
“El Reset”, Dante Spinetta, songwriter (Dante Spinetta)
“QUERIDA AMALIA:”, BRUSES, Alex Goose & Mauro Munoz, songwriters (BRUSES)
“1:30”, Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes & Emilio Reyna, songwriters (Mon Laferte)
Tropical
Mejor álbum de salsa
Invicto, Charlie Cruz
El Alma En Clave, Luis Enrique
El Relevo, Luis Figueroa
Más Que Palabras, Grupo Niche
Malportada, Nathy Peluso
Mejor álbum de cumbia/vallenato
Jorgito, Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
Vallenato Social Club, Gusi
Corazón Ausente, Ke Personajes
El Tiempo Perfecto, Karen Lizarazo
El Último Disco Vol. 1, Carlos Vives
Mejor álbum de merengue y/o bachata
Música Para Bailar, Fariana
Todo Llega, Manerra
No Era El Plan, Gabriel Pagán
Oye Eta Vaina, Covi Quintana
Chula, Techy
Mejor álbum tropical tradicional
Algo Nuevo De Ayer, Dayhan Díaz
Orgánico, Los Tri-O
Eternamente Omara, Omara Portuondo
Íntimo (En Vivo), Gilberto Santa Rosa
Cualquiera Se Enamora, Leoni Torres
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
De Amor, Sueños y Cantares, Jorge Luis Chacín
Indole, Alex Cuba
Antes Que El Tiempo Se Vaya, Fonseca
Candela, Greeicy
Color Fania, Niña Pastori
Mejor canción tropical
“Crayola”, Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondon & Eudis Ruiz, songwriters (Danny Ocean)
“Latino”, Yeisy Rojas, songwriter (Yeisy Rojas Featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray)
“Nombre y Apellido”, Luis Enrique, Ender Thomas & Leon Yamil, songwriters (Luis Enrique, De La Ghetto)
“Realidad-Es”, José Aguirre, songwriter (Grupo Niche)
“Todo Llega”, Manerra, songwriter (Manerra)
Cantautor
Mejor álbum cantautor
Improviso, Djavan
Taracá, Jorge Drexler
Vendrán Suaves Lluvias, Silvana Estrada
Musas en Mi, Arath Herce
FEMME FATALE, Mon Laferte
Mejor canción cantautor
“Dime”, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)
“generación digital”, Joaquina, songwriter (Joaquina)
“Las Palabras”, Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)
“Musas en Mi”, Arath Herce, songwriter (Arath Herce)
“Temblor y Réplica”, Covi Quintana, songwriter (Covi Quintana)
Regional mexicana
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
Mi Suerte Es Ser Mexicano II, Pepe Aguilar
La Fernández, Camila Fernández
La Voz De Mi Trompeta (50 Años), Mariachi Sol De México De José Hernández
Bandera Blanca, Christian Nodal
Mejor álbum de música banda
Tequila y Guaro, Luis Ángel “El Flaco”
Piratita, Banda Los Recoditos
Piedras A La Luna, Eden Muñoz
Mejor álbum de música tejana
Mi Gran Noche – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar, Kevin Aguilar
3, Destiny Navaira
Le Seguiremos, Jay Pérez
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo), Bobby Pulido
Capítulo 8, Vilax
Mejor álbum de música norteña
El Mundo Es Del Que Se Anima, Calibre 50
Gravedad, Duelo
Mis Compas Vol. 2, Joss Favela
Lo Que Me Falta Por Llorar, Grupo Frontera
50/50, Sofi Saar
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
De Parte Mía, Kakalo
Dinastía (Deluxe), Peso Pluma, Tito Double P
Contra Todo, Rivs
Dosis, Xavi
Metamorfosis, Yahritza y Su Esencia
Mejor canción regional mexicana
“Ese Hombre Es Malo”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)
“Estamos Todos”, Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz & Pablo Preciado Rojas, songwriters (Intocable)
“No Capea”, Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Joshua Xavier Gutierrez, Luis Mexia & Adelaido “Payo” Solís III, songwriters (Xavi, Grupo Frontera)
“Ojitos Bellos”, Miguel Armenta, Edgar Barrera, Ivan Gamez & Alex Hernandez, songwriters (Grupo Frontera)
“Osadía”, Eden Muñoz, songwriter (Eden Muñoz, Cristian Castro)
Instrumental
Mejor álbum instrumental
Peregrino, Yamandú Costa & Hermanos Saboya
NOVA, Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello
Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas, Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta
La Huella De Las Cuerdas, Berta Rojas
A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta
Tradicional
Mejor álbum de música folclórica
Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live], Eva Ayllón
La Quinta Esencia, Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
Cambias Mi Mundo, Lila Downs
La Vida Era Más Corta, Milo J
Candombe (En Vivo, Teatro Solís), Julieta Rada
Mejor álbum de tango
Neopía, Anibal Berraute
Somos, Lidia Borda & Ariel Ardit
Fueyerías, Pablo Jaurena
Revolucionario Filarmónico, Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
Le Grand Tango, Quinteto Astor Piazzolla
Mejor álbum de música flamenca
POPULAR, Yerai Cortés
Origen & Revolución, Mercedes Luján
In Illo Tempore, Mayte Martín
José Mercé Canta A Manuel Alejandro, José Mercé
Mejor canción de raíces
“El Alma Mía”, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)
“El tambor chico”, Facundo Balta & Jorge Drexler, songwriters (Jorge Drexler & Rueda De Candombe)
“La Puñalá”, Andre & Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel, songwriters (Andre)
“Spiritual Energies”, Eli Alvarado, songwriter (Eli Alvarado)
“Urano”, Nathasha Bravo & Jorge Glem, songwriters (Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez)
Jazz
Mejor álbum de jazz latino/jazz
Folklore, Caracas Trio
Paco De Lucia Music For Big Band, Alex Conde
Verve, Lívia Mattos
Gonzalo Plays Pino, Gonzalo Rubalcaba
Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard, Miguel Zenón Quartet
Cristiana
Mejor álbum cristiano (en español)
Tú, Hakuna Group Music
Días Contigo, Majo y Dan
Inquebrantable, Sarai Rivera
Eterno, Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
Mayday, Alex Zurdo
Mejor álbum cristiano (en portugués)
Primeiro (Ao Vivo), Ziza Fernandes
Avenida Do Arrependimento, Thalles Roberto
Betel (Ao Vivo), Eli Soares
O Que Atravessa O Peito, Verboemcarne
Shuv, Victin
Lengua portuguesa
Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa
Equilibrivm, Anitta
Ludom, Ludom
Antes Que A Terra Acabe, Luedji Luna
BRava, Jenni Mosello
MARINADA vol.01, Marina Sena
Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa
Resistência! Ao Vivo no Circo Voador, Black Pantera
Let It Burn / Deixa Arder, Chico Chico
Rádio Love Nacional, Detonautas
foto em grupo, FOTO EM GRUPO
CARRANCA, Urias
Mejor álbum de música urbana en lengua portuguesa
Novo Testamento, AJULLIACOSTA
FREQUÊNCIA LUNAR, BUDAH
CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? – Don L
Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida
Terra Vermelha: Do interior pro interior, Matuto S.A.
Mejor álbum de samba/pagode
50 Anos De Carreira, Leci Brandão
Jessé – As canções de Zeca Pagodinho, Teresa Cristina
Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo), Xande De Pilares
Sentimento, Ferrugem
Quinhão, Mosquito
Mejor álbum música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña
Criolo, Amaro e Dino, Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago
Vende-se Lembrança, Pedro Emílio
Améfrica, Bia Ferreira
Afim, Zé Ibarra
Eita, Lenine
Mejor álbum de música sertaneja
Fire Arena, Ana Castela
Cantando Sua História 2 (Ao Vivo), Simone Mendes
Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe), Lauana Prado
Registro Histórico (Ao Vivo), Luan Santana
Traia Acústico (Ao Vivo), Traia Véia
Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa
Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, Carminho
Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo), João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
Até Cansar o Cansaço, Juliana Linhares
Molho Lambão, Psirico
Amor Perene, Zaynara
Mejor canción en lengua portuguesa
“Águas De Um Mar Azul”, Fábio & Hyldon, songwriters (Urias)
“Memória”, Carminho, Noah Goldstein, Armando Machado, Rosalía & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía, Carminho)
“No Vento De Nós”, Djodje Almeida, Criolo, Dino d’Santiago & Amaro Freitas, songwriters (Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago)
“Sua Onda”, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown & Marisa Monte, songwriters (Marisa Monte)
“Viver e Morrer De Amor Na América Latina”, Johnny Hooker, songwriter (Johnny Hooker e Ney Matogrosso)
Infantil
Mejor álbum de música infantil
Mil Secretos, Cantoalegre, Marta Gómez
¡A Jugar!, Danilo & Chapis
Mardearena, Magdalena Fleitas
Aprendo Jugando, OTA El Hipopótamo
Dinosaurios: Una Travesía Cretácica, Tu Rockcito
Clásica
Mejor álbum de música clásica
Gabriela Ortiz: Yanga, Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitriy Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic)
Odyssey, Gustavo Dudamel, conductor; Dmitriy Lipay, album producer (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela)
Opus 33 “Romantic Cello”, Gregorio Nieto; Josep Vicent, conductor; Fernando Arias, album producer (London Symphony Orchestra)
Sinfonia Em Quadrinhos, Hermeto Pascoal; Tiago Costa, conductor; Tiago Gomes, album producer (Orquestra Jovem Tom Jobim)
Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live], Dima Slobodeniouk; Karina Canellakis, Edward Gardner & Dima Slobodeniouk, conductors; Tim Burton, Nick Parker & Andrew Walton, album producers (London Philharmonic Orchestra)
Mejor obra/composición clásica contemporánea
“Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)”, Richard Scofano, composer (Richard Scofano)
“Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra”, Gonzalo Grau, composer (Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem)
“Raíces (Origins) – Live”, Tania León, composer (London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner)
“Tríptico Sudamericano”, Elodie Bouny, composer (Berta Rojas Featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem)
“Yanga”, Gabriela Ortiz, composer (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble)
Medios visuales
Mejor música para medios visuales
“Amor Animal”, Murci Bouscayrol (Murci Bouscayrol, artist); Murci Bouscayrol, composer
“La Casa De Los Espíritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime)”, Varios Artistas; Matthew Atticus Berger, Manuel Garcia, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomas Videla & Juan Pablo Villanueva, composers
“Las Muertas”, Fernando Velázquez (Fernando Velázquez, artist); Fernando Velázquez, composer
“Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)”, Sergei Grosny (Sergei Grosny, artist); Sergei Grosny, composer
“O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)”, Mateus Alves & Tomaz Alves Souza (Mateus Alves & Tomaz Alves Souza, artists)
Arreglos
Mejor arreglo
“Juanito Alimaña”, Daniel Barón & Henry Villalobos, arrangers (Dani Barón y Henry Villalobos)
“Dando y Dando”, Gonzalo Grau, arranger (Luis Enrique)
“Sonho Inca”, Rafael Beck & Felipe Montanaro, arrangers (Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro)
“A Deriva (Adrift)”, Felipe Salles, arranger (Felipe Salles Featuring Tatiana Parra)
“Cazadero’s March”, Teco Cardoso, arranger (Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca)
Empaque
Mejor diseño de empaque
Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario), Dawn Baillie, art director (Varios Artistas)
Anela, María Blaya Miralles & Maria Elvira Garcia Perez, art directors (Belén Aguilera)
Florece En El Caos, Nicolas Fervenza, art director (No Te Va Gustar)
La Huella De Las Cuerdas, Celeste Prieto, art director (Berta Rojas)
La Vida Era Más Corta, Camilo Joaquín Villarruel, art director (Milo J)
Compositor
Compositor del año
Edgar Barrera
Iván Gámez
Yoel Henriquez
Jenni Mosello
Sara Schell
Producción
Mejor ingeniería de grabación para un álbum
Boas Novas, Mauro Araújo & Kira Malevskaia, engineers; Duda Mello, mixer; Alexandre Rabaço, mastering engineer (Zeca Veloso)
Esgotada, Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes & André Whoong, engineers; João Milliet & Ricardo Mosca, mixers; Felipe Tichauer, mastering engineer (Tiê)
Lux (Complete Works), Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, engineers; Manny Marroquin, mixer; Bob Jackson & Brian Lee, mastering engineers (Rosalía)
Marco, Pedro Peixoto Rievers, mixer; Henrique Filizzola, mastering engineer (Marco Baptista)
Taracá, Carles Campi Campón, mixer; Fred Kevorkian, mastering engineer (Jorge Drexler)
Productor del año
Edgar Barrera
Julio Raposo
Santiago Ruiz “Tatool”
Juan Pablo Vega
Federico Vindver
Video musical
Mejor video musical versión corta
“10 anos de Castelos & Ruínas”, Bk’; Willy Hajli & Poeta Visual, video directors; Tutu Menezes, Vitor Jun Nozaki Cardoso, Rodrigo Rondino & Claudio Zanoti, video producers
“CHINGONA”, Tamara Flores; Harlock Chavez & Rupert Höller, video directors; Svetlana Pavlova & Alexa Pereda Puente, video producers
“Moleirinha”, Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira; Gonçalo Pereira, video director; Mafalda Leal Da Costa, video producer
“INRI”, Los Tres; Pato Escala & Nj López, video directors; Pato Escala & Nj López, video producers
“Sauvignon Blanc (Official Video)”, Rosalía; Noah Dillon, video director; Laura Elizabeth Seydel, video producer
Mejor video musical versión larga
FREE SPIRITS (The Film), CA7RIEL & Paco Amoroso; Ferran Echegaray & Ferina, video directors; Jean-Baptiste Fusil, Ellie Loarca & Francisco Wechsler, video producers
Hasta Que Me Quede Sin Voz, Leiva; Mario Forniés & Lucas Nolla, video directors; Mario Forniés, video producer
Guerras Invisíveis, L7nnon; Kaique Alves & Thiago Eva, video directors; Fernando Alonso & Eduardo Saraiva, video producers
Back To The Childhood, Maleh; Maurizio Iazzetta, video director; Jeffer Lozada & Marcial Suárez, video producers
FLAMENCO, Varios Artistas; Carla Simón, video director; Mónica Blas, Claudia Mayer, Oscar Romagosa & Albert Soler, video producers
FUENTE: Con información de EFE