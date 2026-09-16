miércoles 16  de  septiembre 2026
MÚSICA

Conozca la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2026

Karol G, Rosalía, Ca7riel & Paco Amoroso y Jorge Drexler empataron a siete nominaciones cada uno para los premios más importantes de la música latina

Karol G asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Karol G asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Amy Sussman / Getty Images via AFP

LOS ÁNGELES.- Karol G, Rosalía, Ca7riel & Paco Amoroso y Jorge Drexler empataron a siete nominaciones cada uno para los Latin Grammy 2026, aunque el más nominado fue el compositor mexicano Edgar Barrera, con diez, anunció este miércoles la Academia Latina de la Grabación.

Esta es la lista de nominaciones en las principales categorías de las 60 componen la 27ª edición de estos premios, que se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas.

Lee además
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Escritora y actriz Lena Dunham recibe a su primer hijo mediante gestación subrogada
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Categorías principales

Grabación del año

Ha Ha| CA7RIEL & Paco Amoroso; Rafa Arcaute & Federico Vindver, record producers; Julio Gómez, recording engineer; Lewis Pickett, mixer; Lewis Pickett, mastering engineer

¿Cómo Se Ama? | Jorge Drexler; Facundo Balta, Jorge Drexler, Mauro, Lucas Piedra Cueva & Tadu Vázquez, record producers; Lucas Piedra Cueva, recording engineer; Carles Campi Campón, mixer; Fred Kevorkian, mastering engineer

Dime| Silvana Estrada; Daniel Bitrán Arizpe, Edwin Erazo & Silvana Estrada, record producers; Pietro Amato, Daniel Bitrán Arizpe, Leonel Carmona, Nic Hard, Warren Spicer & J.C. Vertti, recording engineers; Daniel Bitrán Arizpe, mixer; Ryan K. Smith, mastering engineer

O Amor Nos Encontrou | Loulu Gilberto; Mario Adnet & Cézar Mendes, record producers; Lucas Ariel & Gabriel Pinheiro, recording engineers; Gabriel Pinheiro, mixer; David Darlington, mastering engineer

Coleccionando Heridas | KAROL G, Marco Antonio Solís; Edgar Barrera & Luis Miguel Gómez Castaño, record producers; Edgar Barrera, Joel Iglesias & José “Pepe” Melena, recording engineers; Josh Gudwin & Joel Iglesias, mixers; Dave Kutch, mastering engineer

Femme Fatale | Mon Laferte; Manú Jalil & Mon Laferte, record producers; Isaí Araujo, Daniel Bitrán, Lu Garibay, Manú Jalil, Israel Rodriguez-Martinez, Nacho Sotelo & Jorge Valdés, recording engineers; Nacho Sotelo, mixer; Nacho Sotelo, mastering engineer

Desde Que Te Tengo | Carín León; Israel Aispuro Meneses & Orlando Aispuro Meneses, record producers; Orlando Aispuro Meneses, Alberto Medina, Abraham Eduardo Tapia García & Antonio Zepeda, recording engineers; Alberto Medina, mixer; Alberto Medina, mastering engineer

Niño | Milo J; Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz “Tatool”, record producers; Luciano Nicolas Gordillo, recording engineer; Jon Castelli, mixer; Dale Becker, mastering engineer

La Perla | Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia; Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía & Dylan Wiggins, record producers; Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, recording engineers; Manny Marroquin, mixer; Bob Jackson & Brian Lee, mastering engineers

Alma | Elena Rose; Daramola & Héctor Mazzarri, record producers; Daramola & Héctor Mazzarri, recording engineers; Leandro “Dro” Hidalgo, mixer; Leandro “Dro” Hidalgo, mastering engineer

Álbum del año

EQUILIBRIVM, Anitta; Jean Rodriguez, album producer; Raphael Rui Castro, album recording engineer; Rafael Fadul, Marcelinho Ferraz, Arthur Luna, Jean Rodriguez & Luciano Scalercio, album mixers; Anitta, Carolina Marcilio, Jennifer Mosello & Cinthya Ribeiro Dos Santos, songwriters; Felipe Tichauer, album mastering engineer

FREE SPIRITS, CA7RIEL & Paco Amoroso; Rafa Arcaute & Federico Vindver, album producers; Rafa Arcaute, Julio Gómez & Federico Vindver, album recording engineers; Lewis Pickett, album mixer; Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco” & Federico Vindver, songwriters; Lewis Pickett, album mastering engineer

Taracá, Jorge Drexler; Facundo Balta, Jorge Drexler, Mauro, Lucas Piedra Cueva & Tadu Vázquez, album producers; Lucas Piedra Cueva, album recording engineer; Carles Campi Campón, album mixer; Jorge Drexler & Mauro, songwriters; Fred Kevorkian, album mastering engineer

Vendrán Suaves Lluvias, Silvana Estrada; Daniel Bitran Arizpe, Edwin Erazo & Silvana Estrada, album producers; Daniel Bitran Arizpe, Leonel Carmona, Warren Spicer & Jc Vertti, album recording engineers; Daniel Bitran Arizpe, album mixer; Silvana Estrada, songwriter; Ryan Smith, album mastering engineer

Tropicoqueta, Karol G; Edgar Barrera & Karol G, album producers; Edgar Barrera & Joel Iglesias, album recording engineers; Josh Gudwin & Joel Iglesias, album mixers; Edgar Barrera, Andres Jael Correa Ríos & Karol G, songwriters; Dave Kutch, album mastering engineer

FEMME FATALE, Mon Laferte; Manú Jalil & Mon Laferte, album producers; Sebastián Aracena, Isaí Araujo, Manú Jalil, Nacho Sotelo & Jorge Valdés, album recording engineers; Nacho Sotelo, album mixer; Mon Laferte, songwriter; Nacho Sotelo, album mastering engineer

MUDA, Carín León; Edgar Barrera & Luis Miguel Gómez Castaño, album producers; Edgar Barrera, Luis Miguel Gómez Castaño, Alberto Medina, Abraham Eduardo Tapia García & Antonio Zepeda, album recording engineers; Alberto Medina, album mixer; Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos, Luis Miguel Gómez Castaño, Carín León, Manuel Lorente Freire & Daniel Rondón, songwriters; Alberto Medina, album mastering engineer

La Vida Era Más Corta, Milo J; Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, album producers; Luciano Nicolas Gordillo, album recording engineer; Jon Castelli, album mixer; Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, songwriters; Dale Becker, album mastering engineer

¿Dónde Es El After?, Rawayana; Luis Miguel Gómez Castaño, Héctor Mazzarri & Andrés Story, album producers; Adam Burt, Felix Byrne, Luis Miguel Gómez Castaño, Katie Harvey, Héctor Mazzarri & Andrés Story, album recording engineers; Josh Gudwin, album mixer; Alejandro Abeijón, Luis Miguel Gómez Castaño, Héctor Mazzarri, Alberto Montenegro, Daniel Rondón & Andrés Story, songwriters; Dale Becker, album mastering engineer

LUX (Complete Works), Rosalía; Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía & Dylan Wiggins, album producers; Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, album recording engineers; Manny Marroquin, album mixer; Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía & Dylan Wiggins, songwriters; Bob Jackson & Brian Lee, album mastering engineers

Canción del año

Coleccionando Heridas, Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & Karol G, songwriters (Karol G, Marco Antonio Solís)

¿Cómo Se Ama?, Jorge Drexler & Mauro, songwriters (Jorge Drexler)

Dime, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)

Femme Fatale, Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día, Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting)

Humano, Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, songwriters (Juanes, Vivir Quintana)

La Perla, Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)

Mi Gran Amor, Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, songwriters (Santana Featuring Becky G)

Nilo, Massimo Giovanardi & Zanna, songwriters (Zanna)

Solifican12, Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, songwriters (Milo J)

Mejor nuevo artista

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

Maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

Aria Vega

Zeca Veloso

POP

Mejor álbum pop contemporáneo

KM0, Pablo Alborán

Instrucciones Para Ser Feliz, Monsieur Periné

(Enamorada), nic

Todo Puede Convertirse En Canción, Debi Nova

¿Y Ahora Qué +?, Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

Amorío, Esteman, Daniela Spalla

Puerta Abierta, Kany García

Yo Canto 2, Laura Pausini

TQ+, Reik

Querida Yo, Yami Safdie

Mejor canción pop

“A La Niña Que Fui”, Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López & Sara Schell, songwriters (Kany García)

“Amarillo”, Joaquina, songwriter (Joaquina)

“(favorito)”, nic & Raquel Sofía, songwriters (nic)

“La Perla”, Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)

“Melancolía”, Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)

Electrónica

Mejor interpretación de música electrónica latina

Beto’s Horns – Fred Remix, CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..

Armándola De Pedo, Kinky

Circular, Peces Raros Featuring Nick Warren

Motopirueta, Soucream & Mazzarri

III. Ojalá! – Bronquio Remix, Violeta, Bronquio

Urbana

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, Bizarrap & Daddy Yankee

“La Villa”, Ryan Castro, Kapo & Gangsta

“Se Lo Juro Mor”, Feid

“Dile Luna”, Karol G Featuring Eddy Lover

“Gil”, Milo J Featuring Trueno

Mejor interpretación reggaetón

“Contrabando”, Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

“Choque”, Bad Gyal Featuring Chencho Corleone

“Verano Rosa”, Karol G Featuring Feid

“Una Aventura”, Ozuna

“Uñas Afiladas”, Sofía Reyes & Luísa Sonza

Mejor álbum de música urbana

Más Cara, Bad Gyal

Omerta, J Balvin & Ryan Castro

Borondo (5020 Rcrds Sessions), Beéle

Tropicoqueta, Karol G

Do Not Disturb: Late Checkout, Young Miko

Mejor canción de rap/hip hop

“Antisistema”, J Noa & Trooko, songwriters (J Noa & Trooko)

“El Pana Deiby”, Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete & Melony Nathalie Redondo, songwriters (Akapellah)

“Gohan y Goku”, Arcángel, songwriter (Arcángel)

“Mono”, Kase.O, Okeiflou & Tokischa, songwriters (Tokischa, Kase.O)

“Poder”, Feid & Lil Supa, songwriters (Lil Supa, Feid & Tru Comers)

Mejor canción urbana

“Buenos Términos”, Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa, songwriters (Rauw Alejandro)

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee, songwriters (Bizarrap & Daddy Yankee)

“Por Si Mañana No Estoy”, Omar Courtz, songwriter (Omar Courtz)

“Reliquia Do 2T”, DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7, songwriters (Varios Artistas)

“Yo y Tú”, Beele, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar, songwriters (Ovy On The Drums, Quevedo & Beele).

Rock

Mejor álbum de rock

A La Mitad, Beta

Malicia, Mägo De Oz

Ceremonia, 1915

Shine, Fito Páez

La Frontera, Viniloversus

Mejor canción de rock

“Destruirse”, Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez & Emerson Swinford, songwriters (Viniloversus)

“Ego”, Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal, songwriters (The Warning)

“Las Fuerzas Armadas Del Amor”, Fito Páez, songwriter (Fito Páez)

“Montserrat”, Draco Rosa, songwriter (Draco Rosa)

“Rojo Profundo”, Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés & Fermín Ugarte, songwriters (Dillom)

Mejor álbum de pop/rock

Mi Año Gótico, Emmanuel Horvilleur

JuanesTeban, Juanes

Tierra De Nadie, La Vida Bohème

Olas De Luz, Draco Rosa

Términos & Condiciones, Usted Señalemelo

Mejor canción pop/rock

“Antes De Que El Mundo Se Acabe”, Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana & Fatima Carolina Valdez Lira, songwriters (Paty Cantú)

“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting)

“Hasta Que Me Quede Sin Voz”, Leiva, songwriter (Leiva)

“Me Levanté De La Cama”, Arath Herce Blanco, songwriter (Arath Herce)

“Ratera”, BRUSES & Luis Javier Contreras, songwriters (BRUSES)

Alternativa

Mejor álbum de música alternativa

CUERPOS, Vol. 1, Babasónicos

DESDE EL COMA, BRUSES

FREE SPIRITS, CA7RIEL & Paco Amoroso

Demian, Teo Planell

LUX (Complete Works), Rosalía

Mejor canción alternativa

“Ante la duda, baila”, Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, Pj Sin Suela, Andrés Story & Mateo Sujatovich, songwriters (Jorge Drexler)

“BUGAMBILIA”, Francisca Valenzuela & Francisco Victoria, songwriters (Francisca Valenzuela)

“El Reset”, Dante Spinetta, songwriter (Dante Spinetta)

“QUERIDA AMALIA:”, BRUSES, Alex Goose & Mauro Munoz, songwriters (BRUSES)

“1:30”, Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes & Emilio Reyna, songwriters (Mon Laferte)

Tropical

Mejor álbum de salsa

Invicto, Charlie Cruz

El Alma En Clave, Luis Enrique

El Relevo, Luis Figueroa

Más Que Palabras, Grupo Niche

Malportada, Nathy Peluso

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Jorgito, Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

Vallenato Social Club, Gusi

Corazón Ausente, Ke Personajes

El Tiempo Perfecto, Karen Lizarazo

El Último Disco Vol. 1, Carlos Vives

Mejor álbum de merengue y/o bachata

Música Para Bailar, Fariana

Todo Llega, Manerra

No Era El Plan, Gabriel Pagán

Oye Eta Vaina, Covi Quintana

Chula, Techy

Mejor álbum tropical tradicional

Algo Nuevo De Ayer, Dayhan Díaz

Orgánico, Los Tri-O

Eternamente Omara, Omara Portuondo

Íntimo (En Vivo), Gilberto Santa Rosa

Cualquiera Se Enamora, Leoni Torres

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

De Amor, Sueños y Cantares, Jorge Luis Chacín

Indole, Alex Cuba

Antes Que El Tiempo Se Vaya, Fonseca

Candela, Greeicy

Color Fania, Niña Pastori

Mejor canción tropical

“Crayola”, Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondon & Eudis Ruiz, songwriters (Danny Ocean)

“Latino”, Yeisy Rojas, songwriter (Yeisy Rojas Featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray)

“Nombre y Apellido”, Luis Enrique, Ender Thomas & Leon Yamil, songwriters (Luis Enrique, De La Ghetto)

“Realidad-Es”, José Aguirre, songwriter (Grupo Niche)

“Todo Llega”, Manerra, songwriter (Manerra)

Cantautor

Mejor álbum cantautor

Improviso, Djavan

Taracá, Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias, Silvana Estrada

Musas en Mi, Arath Herce

FEMME FATALE, Mon Laferte

Mejor canción cantautor

“Dime”, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)

“generación digital”, Joaquina, songwriter (Joaquina)

“Las Palabras”, Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)

“Musas en Mi”, Arath Herce, songwriter (Arath Herce)

“Temblor y Réplica”, Covi Quintana, songwriter (Covi Quintana)

Regional mexicana

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano II, Pepe Aguilar

La Fernández, Camila Fernández

La Voz De Mi Trompeta (50 Años), Mariachi Sol De México De José Hernández

Bandera Blanca, Christian Nodal

Mejor álbum de música banda

Tequila y Guaro, Luis Ángel “El Flaco”

Piratita, Banda Los Recoditos

Piedras A La Luna, Eden Muñoz

Mejor álbum de música tejana

Mi Gran Noche – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar, Kevin Aguilar

3, Destiny Navaira

Le Seguiremos, Jay Pérez

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo), Bobby Pulido

Capítulo 8, Vilax

Mejor álbum de música norteña

El Mundo Es Del Que Se Anima, Calibre 50

Gravedad, Duelo

Mis Compas Vol. 2, Joss Favela

Lo Que Me Falta Por Llorar, Grupo Frontera

50/50, Sofi Saar

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

De Parte Mía, Kakalo

Dinastía (Deluxe), Peso Pluma, Tito Double P

Contra Todo, Rivs

Dosis, Xavi

Metamorfosis, Yahritza y Su Esencia

Mejor canción regional mexicana

“Ese Hombre Es Malo”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)

“Estamos Todos”, Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz & Pablo Preciado Rojas, songwriters (Intocable)

“No Capea”, Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Joshua Xavier Gutierrez, Luis Mexia & Adelaido “Payo” Solís III, songwriters (Xavi, Grupo Frontera)

“Ojitos Bellos”, Miguel Armenta, Edgar Barrera, Ivan Gamez & Alex Hernandez, songwriters (Grupo Frontera)

“Osadía”, Eden Muñoz, songwriter (Eden Muñoz, Cristian Castro)

Instrumental

Mejor álbum instrumental

Peregrino, Yamandú Costa & Hermanos Saboya

NOVA, Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello

Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas, Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta

La Huella De Las Cuerdas, Berta Rojas

A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta

Tradicional

Mejor álbum de música folclórica

Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live], Eva Ayllón

La Quinta Esencia, Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

Cambias Mi Mundo, Lila Downs

La Vida Era Más Corta, Milo J

Candombe (En Vivo, Teatro Solís), Julieta Rada

Mejor álbum de tango

Neopía, Anibal Berraute

Somos, Lidia Borda & Ariel Ardit

Fueyerías, Pablo Jaurena

Revolucionario Filarmónico, Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

Le Grand Tango, Quinteto Astor Piazzolla

Mejor álbum de música flamenca

POPULAR, Yerai Cortés

Origen & Revolución, Mercedes Luján

In Illo Tempore, Mayte Martín

José Mercé Canta A Manuel Alejandro, José Mercé

Mejor canción de raíces

“El Alma Mía”, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)

“El tambor chico”, Facundo Balta & Jorge Drexler, songwriters (Jorge Drexler & Rueda De Candombe)

“La Puñalá”, Andre & Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel, songwriters (Andre)

“Spiritual Energies”, Eli Alvarado, songwriter (Eli Alvarado)

“Urano”, Nathasha Bravo & Jorge Glem, songwriters (Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez)

Jazz

Mejor álbum de jazz latino/jazz

Folklore, Caracas Trio

Paco De Lucia Music For Big Band, Alex Conde

Verve, Lívia Mattos

Gonzalo Plays Pino, Gonzalo Rubalcaba

Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard, Miguel Zenón Quartet

Cristiana

Mejor álbum cristiano (en español)

, Hakuna Group Music

Días Contigo, Majo y Dan

Inquebrantable, Sarai Rivera

Eterno, Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal

Mayday, Alex Zurdo

Mejor álbum cristiano (en portugués)

Primeiro (Ao Vivo), Ziza Fernandes

Avenida Do Arrependimento, Thalles Roberto

Betel (Ao Vivo), Eli Soares

O Que Atravessa O Peito, Verboemcarne

Shuv, Victin

Lengua portuguesa

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

Equilibrivm, Anitta

Ludom, Ludom

Antes Que A Terra Acabe, Luedji Luna

BRava, Jenni Mosello

MARINADA vol.01, Marina Sena

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador, Black Pantera

Let It Burn / Deixa Arder, Chico Chico

Rádio Love Nacional, Detonautas

foto em grupo, FOTO EM GRUPO

CARRANCA, Urias

Mejor álbum de música urbana en lengua portuguesa

Novo Testamento, AJULLIACOSTA

FREQUÊNCIA LUNAR, BUDAH

CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? – Don L

Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida

Terra Vermelha: Do interior pro interior, Matuto S.A.

Mejor álbum de samba/pagode

50 Anos De Carreira, Leci Brandão

Jessé – As canções de Zeca Pagodinho, Teresa Cristina

Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo), Xande De Pilares

Sentimento, Ferrugem

Quinhão, Mosquito

Mejor álbum música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña

Criolo, Amaro e Dino, Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

Vende-se Lembrança, Pedro Emílio

Améfrica, Bia Ferreira

Afim, Zé Ibarra

Eita, Lenine

Mejor álbum de música sertaneja

Fire Arena, Ana Castela

Cantando Sua História 2 (Ao Vivo), Simone Mendes

Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe), Lauana Prado

Registro Histórico (Ao Vivo), Luan Santana

Traia Acústico (Ao Vivo), Traia Véia

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, Carminho

Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo), João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

Até Cansar o Cansaço, Juliana Linhares

Molho Lambão, Psirico

Amor Perene, Zaynara

Mejor canción en lengua portuguesa

“Águas De Um Mar Azul”, Fábio & Hyldon, songwriters (Urias)

“Memória”, Carminho, Noah Goldstein, Armando Machado, Rosalía & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía, Carminho)

“No Vento De Nós”, Djodje Almeida, Criolo, Dino d’Santiago & Amaro Freitas, songwriters (Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago)

“Sua Onda”, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown & Marisa Monte, songwriters (Marisa Monte)

“Viver e Morrer De Amor Na América Latina”, Johnny Hooker, songwriter (Johnny Hooker e Ney Matogrosso)

Infantil

Mejor álbum de música infantil

Mil Secretos, Cantoalegre, Marta Gómez

¡A Jugar!, Danilo & Chapis

Mardearena, Magdalena Fleitas

Aprendo Jugando, OTA El Hipopótamo

Dinosaurios: Una Travesía Cretácica, Tu Rockcito

Clásica

Mejor álbum de música clásica

Gabriela Ortiz: Yanga, Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitriy Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic)

Odyssey, Gustavo Dudamel, conductor; Dmitriy Lipay, album producer (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela)

Opus 33 “Romantic Cello”, Gregorio Nieto; Josep Vicent, conductor; Fernando Arias, album producer (London Symphony Orchestra)

Sinfonia Em Quadrinhos, Hermeto Pascoal; Tiago Costa, conductor; Tiago Gomes, album producer (Orquestra Jovem Tom Jobim)

Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live], Dima Slobodeniouk; Karina Canellakis, Edward Gardner & Dima Slobodeniouk, conductors; Tim Burton, Nick Parker & Andrew Walton, album producers (London Philharmonic Orchestra)

Mejor obra/composición clásica contemporánea

“Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)”, Richard Scofano, composer (Richard Scofano)

“Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra”, Gonzalo Grau, composer (Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem)

“Raíces (Origins) – Live”, Tania León, composer (London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner)

“Tríptico Sudamericano”, Elodie Bouny, composer (Berta Rojas Featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem)

“Yanga”, Gabriela Ortiz, composer (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble)

Medios visuales

Mejor música para medios visuales

“Amor Animal”, Murci Bouscayrol (Murci Bouscayrol, artist); Murci Bouscayrol, composer

“La Casa De Los Espíritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime)”, Varios Artistas; Matthew Atticus Berger, Manuel Garcia, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomas Videla & Juan Pablo Villanueva, composers

“Las Muertas”, Fernando Velázquez (Fernando Velázquez, artist); Fernando Velázquez, composer

“Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)”, Sergei Grosny (Sergei Grosny, artist); Sergei Grosny, composer

“O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)”, Mateus Alves & Tomaz Alves Souza (Mateus Alves & Tomaz Alves Souza, artists)

Arreglos

Mejor arreglo

“Juanito Alimaña”, Daniel Barón & Henry Villalobos, arrangers (Dani Barón y Henry Villalobos)

“Dando y Dando”, Gonzalo Grau, arranger (Luis Enrique)

“Sonho Inca”, Rafael Beck & Felipe Montanaro, arrangers (Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro)

“A Deriva (Adrift)”, Felipe Salles, arranger (Felipe Salles Featuring Tatiana Parra)

“Cazadero’s March”, Teco Cardoso, arranger (Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca)

Empaque

Mejor diseño de empaque

Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario), Dawn Baillie, art director (Varios Artistas)

Anela, María Blaya Miralles & Maria Elvira Garcia Perez, art directors (Belén Aguilera)

Florece En El Caos, Nicolas Fervenza, art director (No Te Va Gustar)

La Huella De Las Cuerdas, Celeste Prieto, art director (Berta Rojas)

La Vida Era Más Corta, Camilo Joaquín Villarruel, art director (Milo J)

Compositor

Compositor del año

Edgar Barrera

Iván Gámez

Yoel Henriquez

Jenni Mosello

Sara Schell

Producción

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

Boas Novas, Mauro Araújo & Kira Malevskaia, engineers; Duda Mello, mixer; Alexandre Rabaço, mastering engineer (Zeca Veloso)

Esgotada, Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes & André Whoong, engineers; João Milliet & Ricardo Mosca, mixers; Felipe Tichauer, mastering engineer (Tiê)

Lux (Complete Works), Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, engineers; Manny Marroquin, mixer; Bob Jackson & Brian Lee, mastering engineers (Rosalía)

Marco, Pedro Peixoto Rievers, mixer; Henrique Filizzola, mastering engineer (Marco Baptista)

Taracá, Carles Campi Campón, mixer; Fred Kevorkian, mastering engineer (Jorge Drexler)

Productor del año

Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz “Tatool”

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Video musical

Mejor video musical versión corta

“10 anos de Castelos & Ruínas”, Bk’; Willy Hajli & Poeta Visual, video directors; Tutu Menezes, Vitor Jun Nozaki Cardoso, Rodrigo Rondino & Claudio Zanoti, video producers

“CHINGONA”, Tamara Flores; Harlock Chavez & Rupert Höller, video directors; Svetlana Pavlova & Alexa Pereda Puente, video producers

“Moleirinha”, Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira; Gonçalo Pereira, video director; Mafalda Leal Da Costa, video producer

“INRI”, Los Tres; Pato Escala & Nj López, video directors; Pato Escala & Nj López, video producers

“Sauvignon Blanc (Official Video)”, Rosalía; Noah Dillon, video director; Laura Elizabeth Seydel, video producer

Mejor video musical versión larga

FREE SPIRITS (The Film), CA7RIEL & Paco Amoroso; Ferran Echegaray & Ferina, video directors; Jean-Baptiste Fusil, Ellie Loarca & Francisco Wechsler, video producers

Hasta Que Me Quede Sin Voz, Leiva; Mario Forniés & Lucas Nolla, video directors; Mario Forniés, video producer

Guerras Invisíveis, L7nnon; Kaique Alves & Thiago Eva, video directors; Fernando Alonso & Eduardo Saraiva, video producers

Back To The Childhood, Maleh; Maurizio Iazzetta, video director; Jeffer Lozada & Marcial Suárez, video producers

FLAMENCO, Varios Artistas; Carla Simón, video director; Mónica Blas, Claudia Mayer, Oscar Romagosa & Albert Soler, video producers

FUENTE: Con información de EFE

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