jueves 12  de  noviembre 2026
PREMIACIÓN

Los Latin Grammy 2026 llegan a Las Vegas con Rosalía y Karol G como favoritas

Los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso también se encuentran entre los candidatos sonados para alzarse con los galardones más codiciados

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026.&nbsp;

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026. 

AFP/ Valerie Macon

LAS VEGAS.- La Academia Latina de la Grabación celebra este jueves la 27º edición de los Latin Grammy, los premios más prestigiosos de la industria musical latina, en una gala que contará con grandes estrellas, como la española Rosalía, la colombiana Karol G y los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, entre los favoritos a alzarse con los galardones más codiciados.

Junto al uruguayo Jorge Drexler, los cuatro artistas aspiran a siete premios en una gala en la que el productor y compositor mexicano Edgar Barrera lidera la lista con diez candidaturas.

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Barrera es, junto con el puertorriqueño Residente, el artista más premiado en la historia de los Latin Grammy, con 29 gramófonos dorados cada uno.

Detalles del evento

Entre la representación española que concurre en esta edición destacan también nombres consagrados como Alejandro Sanz, Kase.O, Pablo Alborán, Bad Gyal y Leiva.

La gala se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 17.00 hora local (1.00 GMT del viernes).

El encuentro será conducido por la actriz Roselyn Sánchez y contará con las actuaciones de Rosalía, Karol G, Anitta, Drexler, Nathy Peluso, Bad Gyal, Bizarrap, Mon Laferte, Carín León, Rawayana, Milo J, Silvana Estrada, entre otros.

La gala de este año contará con un homenaje a la leyenda de la salsa Willy Colón, fallecido el pasado 21 de febrero, y el festejo por el centenario del natalicio de "El Rey de la canción ranchera", José Alfredo Jiménez. E

FUENTE: Con información de EFE

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