Karol G repudia retoques que le hicieron en portada de GQ

"No se ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", inicia el escrito en Instagram que acompaña a una fotografía de ella sin maquillaje y otra de la portada.

La artista medellinense, que en los últimos meses ha cosechado una racha de éxitos —desde lograr el número 1 en la lista Billboard con un álbum completo en español hasta compartir con Shakira la colaboración de TQG—, agradeció a la publicación la oportunidad, pero reiteró que su inconformidad con los retoques no fue tomada en cuenta.

"A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", señaló.

Asimismo, la cantante manifestó que entiende las repercusiones que pueda tener su reclamo público, pero considera que lo ocurrido es una falta de respeto hacia las mujeres que a diario luchan por aceptarse tal cual son sin ánimos de encajar en los estándares sociales de belleza.

"Más allá de sentir que es una falta de respeto a mí , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad".

El comunicado fue aplaudido por celebridades y fanáticos, quienes estuvieron de acuerdo en con su queja y le manifestaron que la fotografía publicada por la revista GQ no muestra la belleza, el atractivo y el carisma que la colombiana expide.

La revista no ha emitido comentarios al respecto.

