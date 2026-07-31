Karol G sufre agresión por parte de un fan a mitad de concierto

Karol G asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Durante una de las paradas de su Tropicoqueta Tour en la ciudad canadiense de Toronto, la estrella colombiana Karol G vivió un tenso e incómodo momento cuando un asistente irrumpió en el escenario y agredió a la artista sujetándola con fuerza del brazo en plena presentación.

El incidente, captado desde múltiples ángulos por miles de fanáticos presentes, se viralizó rápidamente en plataformas digitales, desatando una ola de comentarios que elogiaron la actitudd de la cantante antioqueña así como fuertes críticas a los protocolos del evento.

MÚSICA Karol G anuncia nuevo álbum, "No me arrepiento de sentir tanto" para el 7 de agosto

Momento del incidente

El hecho ocurrió mientras La Bichota interpretaba el tema Viajando por el mundo. Un hombre vestido con una camisa naranja logró sortear los controles de seguridad y acceder a la plataforma principal para dirigirse directamente hacia la cantautora. Inicialmente, la artista intentó manejar la situación con calma y mantener la distancia mientras continuaba con el show.

Sin embargo, la interacción se tornó violenta cuando el sujeto intentó arrebatarle el micrófono e inmediatamente le agarró con firmeza el brazo, tirando de ella e impidiéndole el libre movimiento sobre las tablas.

La capacidad de respuesta de la artista colombiana provocó elogios masivos en redes sociales por parte de sus seguidores:

“No pierde el hilo de la canción en ningún momento”, “No le suelta el brazo y sigue cantando” y “Yo habría perdido los nervios”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios ante la reacción de la intérprete.

Karol G sufre una agresión durante su conciento en Canadá cuando un fan subió al escenario y le tiró del brazo sin soltarla. pic.twitter.com/QM1BRXd4wY — Karol G (fans) (@cairo1311) July 30, 2026

Nuevo álbum

Pese a la sacudida emocional vivida sobre el escenario, el espectáculo continuó según lo programado y la velada terminó por convertirse en una fecha histórica para los fanáticos de la cantautora. Karol G aprovechó el clímax de la noche para dar una esperda noticia.

La artista confirmó formalmente que el próximo 7 de agosto lanzará No me arrepiento de sentir tanto, el cual se convertirá en su sexto álbum de estudio y dará continuidad al éxito cosechado con su era musical previa