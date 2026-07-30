Lo que se sabe de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

La modelo española Georgina Rodríguez asiste a la alfombra roja de la película "Padre, Madre, Hermana, Hermano", presentada en competición en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 31 de agosto de 2025.

MIAMI.- Ya hace un año que Georgina Rodríguez fue sorprendida por la propuesta de matrimonio de Cristiano Ronaldo . Desde entonces, mucho se ha especulado sobre la unión entre el futbolista portugués y la modelo hispano-argentina, pero poco son los detalles que realmente se saben al respecto.

Lo que sí es seguro es que tras concluir la participación de El Bicho en la Copa Mundial 2026, la celebración de la boda podría estar más cerca; y en los últimos días, el rumor sobre la llegada del esperado día ha corrido como pólvora en internet, señalando que la pareja se dirá el sí definitivo el sábado 1 de agosto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio)

¿Verdad o rumor?

El revuelo surgió luego de que el programa portugués V+ Fama compartiera una imagen de la supuesta invitación a la ceremonia. En la misma, se lograba observar que Cristiano y Georgina citaban a los invitados el sábado 1 de agosto a las 2:00 p.m. en la Quinta da Regaleira, en Sintra, Portugal.

Según la postal compartida, el código de vestimenta de la ocasión era el color negro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Desde el programa se pusieron en contacto con el recinto para comprobar si la información que tenían era real. No obstante, desde el icónico palacio del siglo XIX, uno de los lugares más visitados de Portugal, alegaron que no se pronunciarían al respecto.

Según información de la revista ¡HOLA!, este sábado el recinto se mantendrá abierto en horario regular para visitas turísticas. Asimismo, el magazine comprobó que en la noche alberga el espectáculo A Todas As Mulheres, de la intérprete, compositora y productora Silvana Peres.

¿Cuándo es el gran día?

Según fuentes cercanas a la pareja, consultadas por la revista ¡HOLA!, el gran día de Georgina y Cristiano no será este fin de semana.

"Ajenos al revuelo, Gio y CR7 disfrutan de un verano de desconexión con familiares y amigos como Edu Aguirre, con el que han celebrado su victoria en La velada del año. Unos merecidos días de descanso que comenzaron tras el paso del jugador luso por el Mundial 2026, donde hizo historia al ser el primer futbolista en marcar en seis mundiales diferentes, es también el máximo goleador portugués en esta competición y el segundo más veterano. Con sus agendas libres, aprovechan para estar en la playa y en la piscina con sus hijos, jugar al golf, comer en casa alargando las sobremesas todo lo posible y también para hacer deporte. Una rutina estival que demuestra que no están ultimando los preparativos de boda", reseña la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Desde que se hizo público el compromiso, Georgina ha manifestado la intención de ambos de tener una celebración íntima.

Igualmente, se sabe que en las próximas semanas Cristiano vuelve a sus compromisos profesionales con el Al Nassr