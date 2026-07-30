Armada de EEUU y de Chile comandan el mayor ejercicio del mundo en el Pacífico para rutas seguras

La Armada de EEUU realiza ejercicios en el Pacífico y también participa en el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.

MIAMI .- En un esfuerzo militar inédito por la seguridad hemisférica, la Armada de EEUU conjuntamente con la Chile desplegaron en el Pacífico el ejercicio RIMPAC en el que participan fuerzas de 30 países y constituye la mayor convergencia marítima del mundo para fortalecer capacidades que protejan intereses comunes ante cualquier amenaza .

El contraalmirante de la Armada estadounidense, Brent Devore, comandante de la Fuerza de Ataque Expedicionaria de RIMPAC 2026; y el comodoro de la Armada de Chile, Andres Howard, segundo comandante de la Fuerza de Tarea Combinada de RIMPAC, explicaron el alcance de ese ejercicio naval en la Cuenca de Pacífico, en su trigésima edición, que tuvo su base de operaciones en Hawai y que culmina mañana 31 de julio.

En conferencia de prensa virtual, los dos altos mandos de la Marina compartieron la experiencia del trabajo conjunto de este año en el que una armada de un país latino como Chile está al mando de la Fuerza de Tarea Anfibia.

“La red de aliados y socios en la región es nuestra mayor ventaja y está construida sobre la base de entendimiento mutuo, el respeto y décadas de ejercicios conjuntos”, explicó Devore, quien tuvo a su cargo la responsabilidad de comandar la fuerza expedicionaria RIMPAC 2026.

Países del ejercicio marítimo

Entre los 30 países que participan se encuentran Canadá, México, Perú, Indonesia, Malasia, Filipinas, la República de Corea, Singapur, y Sri Lanka, según señalaron.

Más de 30 buques de superficie, cinco submarinos, más de 200 aeronaves y más de 30,000 personas convergieron en los alrededores de las islas Hawái para el ejercicio marítimo que inició el 24 de junio pasado.

“A través de escenarios, tanto guionizados como dinámicos, demostramos la flexibilidad inherente de las fuerzas navales en el mar, en el aire y en la tierra”, precisó el alto mando militar.

Howard, por su parte, destacó las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece el ejercicio y que permiten estar al mando de una gran operación y de continuar con las acciones.

“En mi caso, este es mi quinto RIMPAC, después de iniciarlo en 2012 y RIMPAC ha ido creciendo e incorporando las nuevas tecnologías que lo convierten en el ejercicio marítimo más grande del mundo”, aseguró.

Pacífico libre, objetivo militar

Devore resaltó la importancia del ejercicio expedicionario en el Pacífico, mar en el que está centrado RIMPAC y que busca “un Pacífico abierto y libre”.

“Esta región es muy importante porque constituye casi dos tercios de la economía mundial y alberga a más de la mitad de la población mundial, razón por la cual la prosperidad de esta descansa enteramente en la habilidad de nosotros de poder proveer seguridad y libertad a todas las naciones que disfrutan en el mar”, afirmó.

Según precisó. RIMPAC promueve una visión compartida “para un Indo-Pacífico libre y abierto para todos los países, independientemente de su tamaño o fortaleza”.

“Al integrar nuestras fuerzas, aseguramos nuestra capacidad colectiva para disuadir la agresión, prevenir la coacción y proteger las cadenas de suministro globales y las líneas de comunicación que sostienen nuestras economías interconectadas”.

Asistencia global, el enfoque

Los altos representantes militares fueron cautelosos ante las inquietudes periodísticas sobre los operativos contra el narcotráfico, específicamente contra el fentanilo de México, un problema que las fuerzas estadounidenses procuran frenar en aguas del Pacífico y el Caribe. Se abstuvieron de hacer precisiones.

“El tema se lo remito al Departamento de Estado porque simplemente mi área de enfoque y mi asignación actual ha sido muy específica y es concluir el RIMPAC”, acotó Devore. “Nuestra tarea se enfoca en un ámbito amplio de ejercicios de impacto y de la gama de asistencia global y también cómo poder ayudar a hacer esto”, completó.

No obstante, subrayó que sus capacidades se concentran en la defensa de intereses comunes, un asunto independiente de los equipamientos militares de los países que participan en el ejercicio.

“Realmente venimos de un libro común, no importa la misión, el proceso suele ser el mismo, el entender el ambiente, el entorno en el que operamos, entender los recursos que tenemos para poder identificar los problemas que tengamos y también los compromisos para poder obtener las soluciones y contrarrestar las amenazas”, dijo el contralmirante estadounidense.

FUENTE: Conferencia de prensa virtual del contralmte Brent Devore,y el comod de Chile Andres Howard, de RIMPAC 2026