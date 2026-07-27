lunes 27  de  julio 2026
MÚSICA

Karol G sufre percance técnico durante gira "Viajando por el Mundo Tropitour"

Durante el inicio de la gira, Karol G también se ha mostrado atenta con su público, regalando a una pareja un viaje a París por su luna de miel

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Cortesía / RockOrange
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Viajando por el Mundo Tropitour ya está dando de qué hablar en redes sociales, no solo por la puesta en escena de Karol G y cómo enaltece a la cultura latinoamericana, también por los detalles que la colombiana ha tenido con su público.

No obstante, durante la segunda noche de la gira que inició en Chicago, Estados Unidos, un percance técnico estuvo a nada de arruinar el evento.

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En videos que asistentes al concierto compartieron en redes se puede apreciar cómo la plataforma que sube y baja a la medellinense del escenario sufrió una falla. En específico, la Bichota se disponía a salir de la tarima cuando el ascensor se detuvo repentinamente a mitad de camino.

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Una publicación compartida por FM Vale 97.5 (@vale975)

Parte de la cantante quedó a la vista de todos; sin embargo, lejos de molestarse, Karol G decidió aprovechar el incidente para hacer reír a su público.

En los audiovisuales se ve a Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la artista, haciendo el intento de subir al escenario, brincando con muecas y hasta coreando la canción que sonaba de fondo. Un momento no programado, pero que sin duda quedará como una de las anécdotas más divertidas para ella y sus seguidores.

Luna de miel

Otro momento que ha quedado inmortalizado en internet ha sido el detalle que la colombiana tuvo con una pareja que se encontraba en el concierto.

Durante una interacción con el público, la intérprete notó un mensaje que decía: "Nos casamos, queremos ir a otro show de luna de miel".

Al leerlo, la ganadora del Grammy decidió acercarse a la pareja para conocer más detalles sobre la boda y conocer cuál era el destino soñado para su luna de miel. En medio de la emoción, la joven expuso que le encantaría ir a París, a lo que la Bichota respondió:

"Voy de buenas porque Karol G tiene show en París. Así que nos vamos de luna de miel para París y a ver el show de Karol G… ¡Felicidades para esa pareja de recién casados!".

El gesto sorprendió a la pajera al tiempo que fue vitoreado por el público.

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