sábado 25  de  julio 2026
CELEBRIDADES

Karol G y Pedro Pascal reciben estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La Bichota y el intérprete, famoso por su rol en The Mandalorian y The Last of Us, destacan como los únicos latinos homenajeados en 2027

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026.&nbsp;

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026. 

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante colombiana Karol G y el actor chileno Pedro Pascal se unen al selecto grupo de artistas que tendrán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2027. La información fue confirmada por la Cámara de Comercio de Hollywood durante una conferencia de prensa.

"Un nuevo grupo de profesionales del entretenimiento en las categorías de películas, televisión, grabación, teatro en vivo/actuación en vivo, entretenimiento deportivo y radio han sido seleccionados para recibir estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood por el Panel de Selección Walk of Fame de la Cámara de Comercio de Hollywood", reza el mensaje que acompaña a una publicación de Instagram del Paseo de la Fama.

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La Bichota, quien inició la noche del 24 de julio su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, y el intérprete, famoso por su rol en The Mandalorian y The Last of Us, destacan como los únicos latinos homenajeados el próximo año.

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La lista de artistas que se unirán en 2027 la completan: Cheech & Chong, Idris Elba, Sam Elliott, Elle Fanning & Dakota Fanning (ceremonia doble), Kate Hudson, Delroy Lindo, Sam Rockwell, Ted Sarandos, David Alan Grier, Lisa Kudrow, Bill Lawrence, Pedro Pascal, Adam Scott, Jeff Probst, Keke Palmer, Raven-Symoné, David Guetta, Waylon Jennings (Póstumo), The Ramones, Joseph Saddler (Grandmaster Flash), Marc Shaiman, Sia, Smashing Pumpkins, Linkin Park, Lil Wayne, Jo Koy, Nicole Scherzinger, Roberto Bolle, Jimmie Johnson y Lenard “Charlamagne tha God” McKelvey.

Celebración

Peter Roth, ex CEO de Warner Bros. Television y presidente del comité de selección del Paseo de la Fama, destacó la importancia de estas figuras en la industria del entretenimiento.

“El Comité de Selección del Paseo de la Fama se enorgullece de dar la bienvenida a la Clase de 2027 a uno de los símbolos más perdurables del logro en el entretenimiento. Estos individuos extraordinarios han dejado un impacto duradero en las audiencias de todo el mundo a través de su talento, creatividad y dedicación a su oficio. Nos sentimos honrados de reconocer sus notables contribuciones y esperamos celebrarlos mientras toman su lugar en la historia de Hollywood”, dijo en un comunicado.

Las fechas de las ceremonias aún no han sido programadas.

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