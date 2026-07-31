viernes 31  de  julio 2026
ES HORA DE HIDRATARSE

Activan alerta por calor extremo en Miami-Dade, Broward y Palm Beach

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un aviso desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en las zonas metropolitanas costeras; la sensación térmica podría alcanzar entre 105 y 110 grados F.

Ola de calor en Miami y otras localidades del sur de la Florida.

Ola de calor en Miami y otras localidades del sur de la Florida.

D. C.
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El sur de Florida enfrenta este viernes una jornada de calor peligroso, con una advertencia vigente para las áreas costeras de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde la combinación de altas temperaturas y humedad podría elevar el índice térmico hasta valores de entre 105 y 110 grados Fahrenheit.

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) estará activo desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. y abarca los principales núcleos urbanos de los tres condados. La agencia prevé máximas en los bajos y medios 90, aunque la humedad hará que el cuerpo perciba condiciones mucho más sofocantes.

Lee además
Fachada de un Publix en Miami-Dade y empaque del producto retirado de las tiendas de esa cadena.
ALERTA

Publix retira todos los lotes de frutas congeladas GreenWise por posible E. coli
Giorgio Dominique Mucelli.
¿A QUÉ SE ENFRENTA?

Arrestan a canadiense acusado de votar en siete elecciones en Florida

Temperaturas subirán durante la tarde

En Miami, el termómetro podría acercarse a los 92 grados durante las primeras horas de la tarde, mientras West Palm Beach podría alcanzar unos 94 grados. El índice de calor, que combina la temperatura del aire con la humedad relativa, será considerablemente mayor y representa el principal riesgo para la población.

El NWS explicó que sus procedimientos de alerta se activan cuando se esperan índices de calor de entre 105 y 110 grados durante un periodo significativo. La exposición directa al sol puede aumentar la sensación térmica hasta 15 grados adicionales, especialmente en espacios con poca ventilación.

Aunque se esperan lluvias y tormentas dispersas, principalmente durante la tarde, las precipitaciones no eliminarán el peligro. El pronóstico señala que las probabilidades de lluvia comenzarán a disminuir a medida que aire más seco avance sobre el sur de Florida durante los próximos días.

Riesgo para trabajadores y personas vulnerables

Las condiciones representan un peligro especial para adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, trabajadores al aire libre y residentes que no tienen acceso adecuado a aire acondicionado. El calor también puede agravar padecimientos cardíacos, respiratorios y otras condiciones preexistentes.

Las autoridades recomiendan beber agua con frecuencia, usar ropa ligera, reducir las actividades físicas durante las horas más calurosas y permanecer en lugares climatizados siempre que sea posible. Quienes deban trabajar en exteriores deben realizar descansos frecuentes en zonas sombreadas o refrigeradas.

También se aconseja no dejar niños, adultos dependientes o mascotas dentro de vehículos estacionados, ni siquiera durante periodos breves. La temperatura en el interior de un automóvil puede subir rápidamente hasta niveles peligrosos, incluso cuando las condiciones exteriores parecen moderadas.

Señales de agotamiento por calor

La sudoración intensa, debilidad, mareos, dolor de cabeza, náuseas y calambres musculares pueden ser señales de agotamiento por calor. La persona afectada debe suspender la actividad, trasladarse a un lugar fresco y beber agua.

La confusión, pérdida del conocimiento, convulsiones o una temperatura corporal extremadamente elevada pueden indicar un golpe de calor, considerado una emergencia médica. En esos casos se debe llamar inmediatamente al 911 y comenzar a enfriar a la persona mientras llegan los servicios de emergencia.

Además del calor, las tormentas aisladas podrían producir rayos, ráfagas de viento y lluvias localmente fuertes. Las autoridades recomendaron seguir los avisos meteorológicos y revisar durante el día a familiares, vecinos y otras personas vulnerables.

Temas
Te puede interesar

Escuelas de Florida se preparan para enseñar las atrocidades del comunismo

Chile declara alerta sanitaria por hantavirus tras intensas lluvias

Wall Street cierra en fuerte alza por ganancias de tecnológicas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La modelo española Georgina Rodríguez asiste a la alfombra roja de la película Padre, Madre, Hermana, Hermano, presentada en competición en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 31 de agosto de 2025. 
VIRAL

Lo que se sabe de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Colt Gray, autor del tiroteo masivo en la escuela secundaria Apalachee de Georgia, comparece ante el tribunal del condado de Barrow en Winder, Georgia, el 9 de diciembre de 2025
DECISIÓN

Condenan a 15 años al padre del tirador de una escuela de Georgia; su hijo cumple cadena perpetua

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habla durante una conferencia de prensa, el 3 de abril de 2025.
FÚTBOL

UEFA amenaza "por unanimidad" con un boicot a las competiciones de FIFA

La Armada de EEUU realiza ejercicios en el Pacífico y también participa en el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

Armada de EEUU y de Chile comandan el mayor ejercicio del mundo en el Pacífico para rutas seguras

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia su discurso sobre el estado de la nación en Valparaíso, Chile, el 1 de junio de 2026
POLÍTICA

Chile y Venezuela acuerdan "normalización" de relaciones, luego de ruptura en 2024

Te puede interesar

Ola de calor en Miami y otras localidades del sur de la Florida.
ES HORA DE HIDRATARSE

Activan alerta por calor extremo en Miami-Dade, Broward y Palm Beach

Por Daniel Castropé
Vista del Senado de EEUU.  
DECLARACIÓN

Senadores de EEUU abogan porque reunión en Venezuela encamine al país hacia la democracia

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto al mayor Jorge Llanes, jefe del centro de emergencia de la ciudad. 
MEJORAR LA EFICIENCIA

Hialeah estrena novedoso sistema 911 con mensajes, video y ubicación en vivo

Fachada de un Publix en Miami-Dade y empaque del producto retirado de las tiendas de esa cadena.
ALERTA

Publix retira todos los lotes de frutas congeladas GreenWise por posible E. coli

Miles de migrantes cruzaron durante la noche desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, según informó una fuente policial el 31 de julio, justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se preparaba para llegar para gestionar la última crisis migratoria en la frontera.
CRISIS

España: Unos 60.000 migrantes llegan a Ceuta desde Marruecos, Pedro Sánchez acude a la frontera