Activan alerta por calor extremo en Miami-Dade, Broward y Palm Beach

Ola de calor en Miami y otras localidades del sur de la Florida.

MIAMI. — El sur de Florida enfrenta este viernes una jornada de calor peligroso, con una advertencia vigente para las áreas costeras de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde la combinación de altas temperaturas y humedad podría elevar el índice térmico hasta valores de entre 105 y 110 grados Fahrenheit.

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) estará activo desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. y abarca los principales núcleos urbanos de los tres condados. La agencia prevé máximas en los bajos y medios 90, aunque la humedad hará que el cuerpo perciba condiciones mucho más sofocantes.

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Temperaturas subirán durante la tarde

En Miami, el termómetro podría acercarse a los 92 grados durante las primeras horas de la tarde, mientras West Palm Beach podría alcanzar unos 94 grados. El índice de calor, que combina la temperatura del aire con la humedad relativa, será considerablemente mayor y representa el principal riesgo para la población.

El NWS explicó que sus procedimientos de alerta se activan cuando se esperan índices de calor de entre 105 y 110 grados durante un periodo significativo. La exposición directa al sol puede aumentar la sensación térmica hasta 15 grados adicionales, especialmente en espacios con poca ventilación.

Aunque se esperan lluvias y tormentas dispersas, principalmente durante la tarde, las precipitaciones no eliminarán el peligro. El pronóstico señala que las probabilidades de lluvia comenzarán a disminuir a medida que aire más seco avance sobre el sur de Florida durante los próximos días.

Riesgo para trabajadores y personas vulnerables

Las condiciones representan un peligro especial para adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, trabajadores al aire libre y residentes que no tienen acceso adecuado a aire acondicionado. El calor también puede agravar padecimientos cardíacos, respiratorios y otras condiciones preexistentes.

Las autoridades recomiendan beber agua con frecuencia, usar ropa ligera, reducir las actividades físicas durante las horas más calurosas y permanecer en lugares climatizados siempre que sea posible. Quienes deban trabajar en exteriores deben realizar descansos frecuentes en zonas sombreadas o refrigeradas.

También se aconseja no dejar niños, adultos dependientes o mascotas dentro de vehículos estacionados, ni siquiera durante periodos breves. La temperatura en el interior de un automóvil puede subir rápidamente hasta niveles peligrosos, incluso cuando las condiciones exteriores parecen moderadas.

Señales de agotamiento por calor

La sudoración intensa, debilidad, mareos, dolor de cabeza, náuseas y calambres musculares pueden ser señales de agotamiento por calor. La persona afectada debe suspender la actividad, trasladarse a un lugar fresco y beber agua.

La confusión, pérdida del conocimiento, convulsiones o una temperatura corporal extremadamente elevada pueden indicar un golpe de calor, considerado una emergencia médica. En esos casos se debe llamar inmediatamente al 911 y comenzar a enfriar a la persona mientras llegan los servicios de emergencia.

Además del calor, las tormentas aisladas podrían producir rayos, ráfagas de viento y lluvias localmente fuertes. Las autoridades recomendaron seguir los avisos meteorológicos y revisar durante el día a familiares, vecinos y otras personas vulnerables.