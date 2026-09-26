La Acrópolis de Atenas: monumento a la antigua Grecia y al mundo

Una de las salas del Museo de la Acrópolis, Atenas.

La bema, podio del orador en la Pnyx, la Colina del Nacimiento de la Democracia, Atenas.

Vista general de la Pnyx, la Colina del Nacimiento de la Democracia, Atenas.

El Areópago, donde funcionó la autoridad judicial y política en la antigua Atenas.

Reproducción del friso que estuvo en el frontón occidental del Partenón, Atenas.

Elevada 156 metros (512 pies) sobre Atenas, en un promontorio rocoso de cima plana, la Acrópolis es una antigua ciudadela cuyos monumentos son símbolo de los logros de la civilización griega clásica.

Gran parte de lo que contemplamos hoy fue construido durante el siglo V a.C., cuando Atenas alcanzó el apogeo de su influencia política, cultural y artística bajo el liderazgo del estadista Pericles. La Acrópolis es actualmente Patrimonio Mundial de la UNESCO y uno de los conjuntos arqueológicos más reconocibles del mundo.

Para quienes sienten fascinación por la historia antigua y la arquitectura clásica, una visita a la Acrópolis puede resultar profundamente conmovedora. Sus monumentos, muchos construidos con reluciente mármol pentélico, se elevan sobre la ciudad moderna y crean un sorprendente contraste entre la antigua Atenas y la metrópolis que la rodea.

El Partenón

La joya de la corona de la Acrópolis es el Partenón, el monumental templo dedicado a Atenea Partenos, la diosa protectora de la ciudad.

El guía, visiblemente conmovido, explica “diseñado por los arquitectos Ictino y Calícrates y terminado entre 447 y 432 a.C., el templo tuvo en cuenta notables refinamientos arquitectónicos. Sus líneas aparentemente rectas incluyen sutiles curvaturas, mientras que sus columnas presentan ligeras variaciones que contribuyen a las célebres proporciones del edificio. Toda la estructura, incluidas las tejas del techo, fue construida con mármol pentélico”.

En el interior del templo se encontraba una monumental estatua de Atenea, elaborada en oro y marfil por el escultor Fidias. La cámara posterior, conocida como opistódomo, se utilizaba para guardar objetos valiosos y parte de los tributos recaudados de los aliados de Atenas en la Liga de Delos.

A lo largo de los siglos, la destrucción y las restauraciones han transformado la apariencia del Partenón, pero los trabajos de conservación continúan estabilizando y preservando los restos de la estructura. Podemos apreciar un marcado contraste entre el mármol instalado recientemente y la piedra erosionada que ha sobrevivido durante más de dos milenios.

Desde la cima de la Acrópolis, Atenas se despliega en un amplio e impresionante panorama. La ciudad moderna se extiende por la cuenca del Ática, mientras el Partenón y los monumentos vecinos recuerdan poderosamente la antigua civilización que alguna vez ocupó este lugar.

El Templo de Atenea Niké

Cerca de la entrada de la Acrópolis se encuentra el pequeño Templo de Atenea Niké, dedicado a Atenea en su faceta de diosa de la victoria.

Aunque es considerablemente más pequeño que el Partenón, su posición elevada en la Acrópolis le confiere especial protagonismo. El templo formó parte del ambicioso programa de construcción que transformó la Acrópolis durante el siglo V a.C.

El Erecteion y sus Cariátides

Otro monumento extraordinario es el Erecteion, un complejo templo de orden jónico construido sobre el terreno irregular de la Acrópolis a finales del siglo V a.C.

Su elemento más famoso es el pórtico sur, donde seis figuras femeninas esculpidas, conocidas como Cariátides, sustituyen a las columnas convencionales. Las figuras sostienen el techo y, al mismo tiempo, crean una de las composiciones arquitectónicas más distintivas de la antigua Grecia.

Cinco de las Cariátides originales se conservan actualmente en el Museo de la Acrópolis, donde están protegidas de los efectos de la exposición ambiental. La sexta permanece en el Museo Británico de Londres. El espacio vacío se mantiene deliberadamente en la exhibición del museo en Atenas, destacando la ausencia de la escultura del conjunto.

La Cariátide que falta fue retirada en 1804 por Thomas Bruce, séptimo conde de Elgin, cuyos agentes también retiraron numerosas esculturas del Partenón y de otros monumentos de la Acrópolis. Las esculturas fueron transportadas a Gran Bretaña y finalmente pasaron a formar parte de la colección del Museo Británico.

La Cariátide continúa formando parte de la gran disputa internacional sobre la propiedad y el retorno de esculturas de la antigua Grecia que se encuentran en colecciones británicas. Las autoridades griegas han solicitado reiteradamente su devolución, mientras que el Museo Británico mantiene su posición respecto a su colección.

Datos históricos

La palabra Acrópolis procede de los términos griegos akron, que significa “punto más alto”, y polis, que significa “ciudad”; en esencia, “ciudad alta”.

La Acrópolis no fue siempre exclusivamente un santuario religioso. Su larga historia comenzó como un asentamiento fortificado y sede de gobernantes locales, antes de convertirse en un centro sagrado dedicado a Atenea y a otras divinidades.

Los monumentos que hoy parecen blancos no eran tan monocromáticos en la antigüedad como podrían imaginar muchos hoy. Pruebas arqueológicas aseguran que los templos y esculturas de la antigua Grecia estaban decorados con colores, y los vestigios de pigmentos originales han ayudado a investigadores a reconstruir algunos aspectos de su apariencia antigua.

Los arquitectos de la Acrópolis también emplearon técnicas sofisticadas para crear la armonía visual por la que sus monumentos son famosos. Las columnas del Partenón, por ejemplo, no son perfectamente rectas, mientras que otros elementos de la estructura incorporan sutiles curvaturas. Estos refinamientos contribuyen a la apariencia distintiva del edificio.

A lo largo de los siglos, el Partenón experimentó transformaciones profundas. Fue un templo pagano antes de convertirse en una iglesia cristiana y posteriormente en una mezquita durante el período otomano.

El edificio sufrió una de sus mayores catástrofes en 1687, cuando las fuerzas venecianas atacaron la Acrópolis. La pólvora almacenada por los defensores otomanos dentro del Partenón explotó y causó graves daños al templo. El Museo de la Acrópolis señala que la explosión lanzó numerosos elementos arquitectónicos por los aires y los dispersó alrededor de la colina.

Más allá de la Acrópolis

La historia de la antigua Atenas se extiende mucho más allá de los monumentos situados en la cima de la Acrópolis.

Justo al oeste se encuentra la Pnyx, la Colina del Nacimiento de la Democracia, asociada con las reuniones de la asamblea democrática ateniense. Los ciudadanos se congregaban allí para debatir asuntos públicos y participar en la vida política de la ciudad.

Cerca de allí, el Areópago fue un importante centro de autoridad judicial y política en la antigua Atenas. La colina rocosa también está tradicionalmente asociada con el discurso del apóstol Pablo ante los atenienses sobre el “Dios desconocido”.

A los pies de la Acrópolis se encuentra el Ágora Antigua, que en su día fue el centro de la vida pública de Atenas. Funcionaba como mercado y también como espacio donde convergían las actividades políticas, comerciales, sociales y judiciales.

El Ágora también estaba vinculada con la Heliea, el principal tribunal popular de la antigua Atenas. Ciudadanos seleccionados al azar como jurados participaban en el sistema de justicia de la ciudad. El lugar también está estrechamente relacionado con el capítulo final de la vida de Sócrates, quien fue juzgado y condenado a muerte en 399 a.C.

En conjunto, estos lugares permiten comprender mejor la antigua Atenas. La Acrópolis representa los logros religiosos y artísticos monumentales de la ciudad, mientras que la Pnyx, el Areópago y el Ágora revelan las instituciones cívicas y la vida pública que contribuyeron al desarrollo de la democracia ateniense.

El experimento ateniense de gobierno ciudadano fue uno de los antecedentes más importantes del pensamiento político democrático. Más de 2.500 años después, conceptos como la participación cívica, el debate público, los jurados ciudadanos y la igualdad política continúan formando parte de la tradición democrática.

Guía práctica para visitantes

Cómo llegar: La Acrópolis se encuentra a poca distancia a pie del centro de Atenas. Debe tener en cuenta que tendrá que subir una cuesta y que encontrará superficies irregulares una vez que llegue al sitio arqueológico.

Entradas: El precio general de entrada a la Acrópolis es actualmente de 30 euros. El Museo de la Acrópolis tiene una entrada general de 20 euros. El museo es administrado de manera independiente, por lo que lo que deben planifica la compra de entradas separadas.

Es recomendable consultar la información oficial sobre las entradas antes de la visita, especialmente durante las temporadas de mayor afluencia, como primavera, verano y otoño.

Mejor época para visitar: La primavera y el otoño suelen ofrecer temperaturas más agradables que los meses más calurosos del verano. Septiembre y octubre pueden ser especialmente agradables para recorrer el sitio arqueológico, aunque conviene consultar los horarios de apertura y las condiciones actuales antes de la visita.

Qué vestir: Gran parte de la Acrópolis se encuentra al aire libre, con superficies de piedra irregulares y relativamente poca sombra. Es fundamental llevar calzado cómodo, protección solar y agua, especialmente durante los meses más cálidos.

También es muy recomendable visitar el Museo de la Acrópolis. Situado a unos 300 metros de los monumentos, el museo presenta hallazgos arqueológicos de la Acrópolis e incluye la famosa Galería del Partenón, donde puede contemplar esculturas y elementos arquitectónicos relacionados con el templo.

Cómo llegar a Atenas

Varias aerolíneas operan vuelos desde ciudades de Estados Unidos hacia Atenas, incluidos servicios sin escalas desde importantes aeropuertos estadounidenses y conexiones a través de grandes centros aeroportuarios europeos.

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa para estancias de hasta 90 días en Grecia, sujeto a los requisitos de entrada vigentes. Los viajeros que utilicen pasaportes de otros países deben consultar los requisitos más recientes con las autoridades consulares griegas correspondientes.