Lucero: "El amor es el motor de todo"

MIAMI.- Lucero regresa a las rancheras con Fuertes declaraciones, primer sencillo de lo que será su próximo álbum de estudio, que espera vea la luz en febrero.

Se trata de una producción musical con la que la cantante mexicana honra sus raíces y con la que, asegura, el público logrará identificarse, tal como le sucedió a ella cuando escuchó la propuesta.

“Hace varios meses me propusieron hacer un disco nuevo de canciones inéditas, pero en la onda regional. Y yo feliz porque es un género que he grabado desde hace mucho tiempo. Creo que el primer disco ranchero que hice fue hace 35 años. Entonces es parte de mi vida. Soy mexicana, lo tengo en mi corazón. Es la manera de conectar con el público, de comunicar lo que es mi país”, conto Lucero en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS desde Ciudad de México vía Zoom.

“Fuertes declaraciones fue una de las canciones que me llegó para el repertorio y cuando empezó a existir era como una prueba, duraba muy poquito, pero me atrapó inmediatamente, así como otras que están en el álbum. Son de esas canciones que tienen un lenguaje actual, que son atrevidas, pero no se pasan de la raya de lo que es mi estilo y personalidad. Cuando la escuché, pensé que mucha gente se iba a identificar con esa canción”.

Las 14 canciones que conforman el disco Conexión mexicana, el primero que la cantante entregará después de siete años, reflejan una madurez artística y personal.

“Esta y las otras canciones del álbum representan a esta Lucero madura, que dice cosas con más profundidad, que no inventa algo para llamar la atención o se suma a algo que no sea lo suyo para estar a la moda. Yo prefiero siempre ser fiel a mí misma, porque tengo una carrera de 46 años, que me va muy bien y no tengo que inventar nada nuevo ni raro. Pero sí tengo que renovar, innovar, sorprenderme a mí misma, a mi público”, dijo.

“Creo que es un gran reto. Y también hacer canciones inéditas trae nueva vida a un repertorio, da algo novedoso y diferente a los conciertos. Así que me encantó esta propuesta y la tomé en mis manos. Siempre es un desafío hacer algo nuevo y siento que este era el proyecto que necesitaba”.

Grabado con un concepto de concierto íntimo, el álbum celebra un gran momento en la trayectoria de Lucero.

“Marca una etapa importante porque tenía mucho tiempo de no grabar canciones inéditas, sobre todo, rancheras regionales. Había grabado varios temas, canciones de telenovelas, algunos duetos con mis amigos, pero canciones inéditas rancheras, así con mariachi, como esta vez, tenía mucho tiempo que no lo hacía. Y luego grabarlo en vivo, le da un toque muy especial también al álbum, a los videos donde se puede ver a la gente que muy genuinamente participó de las canciones, se paraban a aplaudir cuando conectaban con las letras”, expuso.

Una fuente de inspiración

Sobre el tema que aborda en Fuertes declaraciones, que habla de la inconsistencia en las relaciones de pareja, comentó:

“El amor siempre ha sido misterioso, insospechado, pero hoy en día más, porque hay mucha gente que no quiere comprometerse. Hay jóvenes y no tan jóvenes que no saben lo que quieren. Dicen que están muy feliz, con todo planeado, casi se iban a casar y de pronto llega el hombre o la mujer y dice: ¿sabes qué? Ya no te quiero. Y la otra parte se queda, como decimos en el pueblo, vestida y alborotada”.

“Es una canción moderna, muy actual que habla de cosas que le pasa a la gente. Y creo que este tema se lo van a dedicar a alguien en la fiesta o en el tequila, porque va muy bien en esta época”.

Para la cantante, la insatisfacción en las relaciones podría tener que ver con la pérdida de valores en la sociedad o con el ritmo de la vida hoy.

“Yo creo que es el miedo al compromiso, la falta de valor en el aspecto emocional, de saber que si te comprometes con alguien, es para siempre. Pienso que hoy todo es más efímero, más rápido, buscamos la inmediatez. Hay quien no va a ver una película porque dura mucho. Y yo veo que a la gente no le está gustando la durabilidad en las cosas”, reflexionó la artista de 57 años.

“Y creo que tiene que ver con que se han perdido los valores. No digo que haya que ser perfecto y maravilloso, o que hay que rescatar todo lo antiguo, porque estoy a favor de la modernidad y la evolución. Me encanta que existan los antibióticos, la tecnología y los teléfonos. No me quiero quedar en el pasado y trato de actualizarme mucho con mis hijos, les pregunto para qué sirve tal cosa, cómo funciona algo o de qué trata un videojuego, porque creo que es importantísimo modernizarse. Pero sí siento que se han perdido un poco los principios morales y éticos, los que no deberían pasar de moda, de los que hablaba Homero en La odisea hace más de 3000 años. Yo creo que deben seguir existiendo y ojalá se vuelvan a poner de moda”.

Por eso considera importante promover e inculcar valores a las nuevas generaciones.

“Yo siempre defiendo los principios, la familia, el estar cerca de la gente que amas. Y luego tus hijos van heredando el compromiso, que tu palabra vale, que tu promesa es importantísima, que vale más darte la mano con alguien que firma un papel. Y creo que eso es importante; se ha perdido, pero no es imposible que regrese. Probablemente haya un reseteo y de pronto volvamos a los básicos, no nos caería mal”.

A la pregunta de si desearía volver encontrar un amor para toda la vida después de haber estado casada, contestó:

“Yo sí creo en el amor porque pienso que es parte de la vida. O sea, es la manera de disfrutar una parte importantísima de la vida. Y por eso la gente se casa y tiene hijos. El amor es el motor de todo. Y sí creo muchísimo en el amor en pareja o el amor romántico. No soy de las personas que creen que el amor no existe, porque que han sido heridas y maltratadas. La verdad, afortunadamente, no me ha tocado muy mala suerte en el amor. También creo que he sabido elegir bien, porque a veces la gente se queja, pero es que han permitido cosas que lastiman. Por eso sí creo que el amor es lindo y bueno, aunque haya momentos en los que se aman o se odian, como vemos en las películas y en canciones como en Fuertes declaraciones”.

“Yo no sé si voy a encontrar el amor de mi vida para siempre, así ese amor de Cenicienta, porque, además cuando maduras ya buscas otras cosas. Buscas compañía, lealtad, muchas cosas que ya no son tan parecidas a ese primer amor cuando sudabas y se te salía el corazón. Habrá muchos adultos que igual se enamoran, pero creo que en la madurez buscas otros complementos. Entonces, si llega el amor de mi vida para yo estar años en pareja con alguien, pues sería lindo. Pero no lo estoy buscando ávidamente, porque tengo la suerte de mantenerme ocupada con mi carrera y proyectos. Tengo ilusiones, cosas por las que levantarme todos los días, mis hijos, que son mi prioridad absoluta. Entonces no estoy en búsqueda de quién se enamore de mí, pero tampoco estoy peleada con eso. No sé si volvería a casarme. Ya lo hice una vez y tuve mis hijos. Pero tampoco se puede decir de esta agua no beberé, porque la vida te puede sorprender”.