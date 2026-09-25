MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

A pocos días de conocerse que Jesse Huerta se alejará de los escenarios para priorizar a su familia y su salud mental, su hermana y compañera del dúo, Joy Huerta ha roto el silencio respecto al futuro de la agrupación.

Durante una rueda de prensa, a propósito de la presentación navideña del dúo ¿Con quién se queda el reno?, pautada para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de México, la intérprete negó que la pausa que Jesse hará se deba a un conflicto entre las partes, y dejó claro que respeta el la decisión de su hermano.

La artista también declaró que ella seguirá al frente, cumpliendo con cada uno de los compromisos que ya tenían pautados para el próximo año.

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Miss Jamaica 2025 habla sobre caída en Miss Universo

A casi un año de sufrir una caída durante la fase preliminar de la 74ª edición del concurso de Miss Universo, la exreina de belleza representante de Jamaica, Gabrielle Henry, ha roto el silencio sobre el accidente que la sacó de competición y le dejó meses de secuela físicas.

A través de un ensayo que compartió a la revista People, la médico de profesión abordó cómo han transcurridos los últimos 10 meses, tiempo en el cual no solo se ha sometido a tratamientos para recuperar la movilidad y reaprender funciones básicas, también ha reflexionado sobre la razón por la que vivió el evento traumático.

La modelo de 28 años lamenta que el episodio le haya arrebatado el sueño de representar a su país y crear recuerdos memorables.

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Aseguran que médico de Presley Gerber le recetaba ketamina

El médico de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, le recetaba ketamina a pesar de los problemas que tenía con ese tipo de sustancias, informa TMZ.

Según el medio, personas que mantenían contacto habitual con Presley y que tienen conocimiento directo de los hechos aseguran que un médico le administraba ketamina, aun sabiendo que sufría problemas de drogadicción.

Según las fuentes consultadas por el medio, la ketamina suponía un problema recurrente para Presley.

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Ninel Conde confirma separación del empresario José Ángel González

El romance entre Ninel Conde y el empresario venezolano José Ángel González ha llegado a su fin. Así se lo confirmó la actriz al presentador Carlos Aydan, quien hizo pública la noticia en la emisión del programa Pica y se extiende de Telemundo.

El presentador señaló que pudo comunicarse con la artista mexicana, quien le confirmó que hay una separación.

“En efecto, Ninel la verdad había estado atravesando por momentos complicados en su relación y ella misma da a conocer que intentó muchísimo el solucionar estos asuntos, pero al parecer la distancia no jugó a su favor”, informó el periodista.

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