Jurado declara culpable a hombre que cobraba hasta 40.000 dólares por traficar migrantes de Cuba

Migrantes esperan un autobús que los lleve a un centro de procesamiento después de entregarse a la Patrulla Fronteriza de EEUU en Frontón, Texas, el 12 de mayo de 2023.

MIAMI — Un jurado federal estadounidense en Tampa, en el centro de Florida, declaró culpable a un cubano de 28 años de formar parte de una red de tráfico de migrantes que cobraba hasta 40.000 dólares a sus compatriotas por llevarlos a Estados Unidos, informó este viernes el Departamento de Justicia (DOJ).

Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, vecino de Hialeah, ciudad en el área de Miami con la mayor proporción de cubanos de EEUU, fue declarado culpable de conspiración para el tráfico de migrantes con fines de lucro y de dos cargos de conspiración para el lavado de dinero, indicó el DOJ en un comunicado.

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Ahora, enfrentará hasta 20 años de prisión y conocerá su sentencia el 17 de diciembre.

Según la Fiscalía, Cabrera-Rodríguez usaba su agencia de viajes como tapadera y presentó al menos 600 solicitudes falsas de autorización electrónica de viaje (ESTA, en inglés), el permiso con el que entran sin visado en EEUU los ciudadanos de países como España y organizaba vuelos desde Cuba a terceros países.

El fraude

Los cubanos no pueden usar ese sistema, así que la red los hacía pasar por ciudadanos europeos y declaraba que no habían pisado Cuba desde 2011, aunque seguían en la isla.

Uno de sus grupos de WhatsApp se llamaba 'Trámite de ESTA y visa de turismo a USA para ciudadanos españoles', según la acusación de 2025.

La organización promovió la entrada de miles de cubanos por la frontera sur de EEUU y cobraba entre 1.500 y 40.000 dólares.

Sus integrantes fletaban a veces aviones privados para trasladar a grupos de migrantes y por las 57 cuentas bancarias que controlaban pasaron más de 20 millones de dólares.

La red trataba a las personas "como mercancía" y se aprovechaba de su desesperación para lucrarse, según Nicholas Ingegno, que dirige de forma interina la oficina en Tampa de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).

Otras once personas fueron acusadas en la misma causa en septiembre de 2025. Siete se declararon culpables y esperan sentencia, y una octava fue condenada en julio a dos años y medio de prisión.

FUENTE: Con información de EFE