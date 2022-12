La actriz Hilary Duff confiesa que tuvo trastorno alimenticio

Duff alegó que la experiencia fue un proceso contundente en su vida. Sin embargo, ahora cuida de su salud con la ayuda de un profesional.

"Estoy apreciando mi salud, haciendo actividades que me hacen sentir fuerte en lugar de solo mejorar el exterior de mi cuerpo. Pasar tiempo con personas que me hacen sentir bien y compartir puntos de vista similares sobre la salud y la positividad corporal y dormir lo suficiente y equilibrar mi dieta”, agregó la protagonista de How I Meet your Father.

Women's Health Australia consultó a su entrenador Dominic Leeder, indispensable para la actriz en su proceso de recuperación.

Leeder agregó que actualmente Hilary vela por su salud y cuida de su aspecto físico. Sin embargo, recalcó que el tiempo con su familia es esencial, por lo que trata de equilibrar todas sus actividades para pasar tiempo con su esposo, Matthew Koma, y sus hijos.

“Cuando conocí a Hilary, decidimos centrarnos en el entrenamiento de resistencia, porque queríamos desarrollar masa muscular magra y aumentar su metabolismo. Su dieta también fue un factor muy importante y quería asegurarme de que estuviera comiendo la cantidad correcta de macros para la meta que necesitaba”, señaló.

El profesional también manifestó que los entrenamientos de Hilary no suelen ser ejercicios de vanguardia, sino que están relacionados a su estilo de vida y necesidades.

“Después de alcanzar su objetivo inicial, tuvimos que encontrar un nuevo objetivo en torno a sus prioridades. Establecer la nueva meta con Hilary fue una lucha. Lo que terminamos haciendo fue mantener lo que teníamos sin dejar de tener un equilibrio/trabajo de vida fantástico que es importante para ella”, alegó.

