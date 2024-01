La artista María Sonia Martín expone en Miami "Reflejos del Péndulo"

María Sonia Martín nació en La Habana, Cuba, en 1951; y desde temprana edad manifestó su talento e interés por las artes visuales. En una entrevista que concedió en 2022 a la revista Canvasrebel, la artista señaló que sus primeros pasos fueron en proyectos académicos con dibujos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Sonia Martin (@mariasoniamartin)

En 1962 emigró a Estados Unidos, y fue en la escuela secundaria cuando formalizó el interés con clases de artes.

"En la escuela secundaria, tomé todas las clases de arte que ofrecían. Sin embargo, nunca estuve satisfecha con las ofertas ya que estaban enfocadas en arte comercial, algo que no me satisfacía, pero tuve que aceptar porque era mi única opción. Durante mi último año, ya no era elegible para tomar arte porque había tomado todas las clases de arte que ofrecía el plan de estudios de la escuela. Fui a hablar con la nueva profesora de arte (después me enteré que estaba cursando su maestría en arte), le conté mi problema. Traje algunos de mis dibujos y ella se ofreció a trabajar conmigo de forma independiente", comentó.

Martín recordó que la profesora le asignaba proyectos que complementaban su formación fuera de las aulas y luego ella se los entregaba para evaluar su progreso.

"Ella me trató como a un adulto, me dio independencia con las responsabilidades. Estaba muy feliz y me sentía un artista. Al final, ella fue la persona que me dijo que, si quería, podía convertirme en artista profesional. Se lo agradezco hasta el día de hoy".

La obra de Martín

María Sonia obtuvo su grado en Bellas Artes en 1983 y posteriormente completó su formación en la Florida International University, obteniendo un Bachelor of Fine Art in Art Degree en 1986.

Desde entonces, la obra de Martín se ha mantenido en una constante evolución. Actualmente, la artista señala que se concentra en el expresionismo figurativo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Sonia Martin (@mariasoniamartin)

"Para un artista nunca hay un resultado final ni una llegada. Un artista nunca 'llega'. Con esto quiero decir que un artista siempre busca ir más allá de lo que ya ha logrado en términos de capacidad técnica y autoexpresión. Un artista siempre intenta ir más lejos de donde 'ha estado'. Cada trabajo completado es una experiencia de aprendizaje y cada trabajo te llevará a otro nivel. Nunca dejas de 'subir' esa escalera", comentó a Canvasrebel.

Martín reflexiona que la muestra Reflejos del péndulo conjunto de piezas, al igual que la mayoría de sus trabajos anteriores, encapsula las experiencias de su vida personal plasmadas en su arte.