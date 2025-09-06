sábado 6  de  septiembre 2025
La china Xin Zhilei gana el premio a la mejor actriz en Venecia

Xin Zhilei ofrece una impactante interpretación de esta mujer atormentada, con gestos sutiles, frente a un examante destrozado

Xin Zhilei posa con el premio a la mejor actriz que otorga el Festival de Cine de Venecia.

Xin Zhilei posa con el premio a la mejor actriz que otorga el Festival de Cine de Venecia. 

AFP/ Tiziana Fabi

VENECIA.- La actriz china Xin Zhilei ganó este sábado la Copa Volpi a la mejor intérprete femenina en la Mostra de Venecia, un reconocimiento internacional gracias a su papel de una mujer en busca de redención en "The sun rises on us all".

En este filme de Cai Shangjun, Xin Zhilei interpreta a Meiyun, una mujer corroída por los remordimientos, a cuya vida regresa un antiguo amante con quien comparte un sombrío pasado.

Los silencios son importantes en esta historia, donde los dramas del pasado van surgiendo poco a poco. Los protagonistas, paralizados por la amargura o el arrepentimiento, no logran reencauzar sus vidas.

Xin Zhilei ofrece una impactante interpretación de esta mujer atormentada, con gestos sutiles, frente a un examante destrozado pero que, aún así, se mantiene digno.

"Cuando te ves confrontada a un personaje tan rico, tan lleno de detalles y tan distintos, sabes desde el principio que formas parte de una gran obra", declaró la actriz el viernes durante la rueda de prensa de la película.

"Como ya dije antes, mi personaje es una mujer normal, un ser humano como tantos otros, no es ni buena ni mala", explicó.

A sus 39 años, la artista ha logrado con este papel uno de los premios más importantes a nivel internacional, y sucede a la australiana Nicole Kidman, distinguida en 2024 por el thriller erótico "Babygirl".

De familia modesta, Xin Zhilei se crió en el norte de China, cerca de la frontera con Rusia.

Se dio a conocer en el cine con el filme "Crosscurrent", el único de Asia en competición oficial en la Berlinale de 2016. La película, nunca estrenado en Europa, logró un premio a la fotografía.

Tras aquel papel, actuó en grandes producciones chinas y populares series de televisión en su país natal, como "Blossom Shanghai" (2023).

La serie cuenta el ascenso social de un joven procedente de una familia modesta en el Shanghái de los años 1990, en plena expansión económica.

FUENTE: AFP

