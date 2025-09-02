martes 2  de  septiembre 2025
SÉPTIMO ARTE

Director de videoclips de Bad Bunny debuta en el cine "Barrio triste"

Competirá por el premio a la mejor ópera prima. El filme sigue a un grupo de jóvenes a finales de los 80 en una barriada empobrecida de Medellín

Una imagen muestra el cartel oficial del 82º Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia antes de la ceremonia de apertura, el 25 de agosto de 2025.

Una imagen muestra el cartel oficial del 82º Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia antes de la ceremonia de apertura, el 25 de agosto de 2025.

AFP/Stefano Rellandini

VENECIA.- De dirigir los videoclips de Rosalía o Bad Bunny al cine. El fotógrafo y director creativo colombiano-estadounidense Stillz presenta este martes su primer largometraje, Barrio triste, en la 82ª Mostra de Venecia.

Poco se sabe de la vida privada de Stillz, el seudónimo de Matías Vásquez, de 27 años, que apareció en un photocall del certamen veneciano con la cara tapada con un pañuelo y gafas de sol, para mantener al máximo ese anonimato que tanto ha cultivado.

Lee además
El cantante español Enrique Iglesias. 
FAMOSOS

Enrique Iglesias confirma que será padre por cuarta vez
La reina Camila de Gran Bretaña asiste a un servicio conmemorativo nacional en el Arboreto Conmemorativo Nacional de Alrewas, en el centro de Inglaterra, el 15 de agosto de 2025, para conmemorar el 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. 
REALEZA BRITÁNICA

Reina consorte Camila revela agresión sufrida en la adolescencia

Su trabajo, sin embargo, es bien conocido, al haber dirigido videoclips de Coldplay (Tutto Pasa), Bad Bunny (El Clúb) y Rosalía (Tuya), entre otros. Y eso son solo algunos ejemplos.

El filme

En la Mostra, el artista competirá por el premio a la mejor ópera prima con su película Barrio triste, que sigue a un grupo de jóvenes a finales de los años 1980 en una barriada empobrecida de Medellín.

El filme, donde es reconocible la estética propia de Stillz, el grano de la película, los colores intensos, se presenta en la categoría Horizontes, dedicada a nuevas tendencias.

El encuadre de la película es cuadrado, y recuerda a las numerosas polaroids de artistas que copan la página de Instagram del creador.

La historia parte con el robo de una cámara a un periodista, con la que los muchachos acaban mostrando un mundo lleno de violencia pero también de soledad y vulnerabilidad, sobre todo a través de la mirada de Juan (interpretado por Juan Pablo Baena), un joven harto de "esta tristeza", que añora "la inocencia" y "el apoyo" de los suyos.

Este año no hay ninguna película iberoamericana en competición oficial; la mayoría de los trabajos presentados desde España y Latinoamérica figuran en las secciones Horizontes y Spotlight.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

"La Isla: Desafío Extremo" regresa con Héctor Suárez Gomís como conductor

Israel Houghton hace historia con una íntima velada en el Grammy Museum

Lau Souffront estrena "Borracha", un mambo que celebra la resiliencia femenina

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan durante una ceremonia de bienvenida de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin el 31 de agosto de 2025.
CUMBRE

China y Rusia cargan contra EEUU, mientras Putin culpa a Occidente de su guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?

Te puede interesar

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah
Imagen referencial
MEDIDA POLÉMICA

Florida ordena eliminar colores del arcoíris de cruces peatonales y desata controversia política

Precio de la gasolina en una estación de combustibles en Miami.
AL ALZA

Precio de gasolina en Florida sube a $3.03 después del Día del Trabajo

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"