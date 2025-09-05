viernes 5  de  septiembre 2025
Tensiones

Revelan identidad de pilotos venezolanos que sobrevolaron el destructor estadounidense

Dos aviones de combate F-16 armados del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sobrevolaron el USS Jason Dunham en aguas internacionales

Cruz Alfredo Esteves Silva, de 44 años, y Alfredo Tanzella Rangel, de 55 años, pilotos de dos aviones de combate F-16 armados del régimen de Nicolás Maduro que sobrevolaron el USS Jason Dunham en aguas internacionales.

Captura de pantalla @M_S_Billingslea
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para la Financiación del Terrorismo, Marshall S. Billingslea, reveló este viernes la identidad de los dos pilotos venezolanos que sobrevolaron un destructor norteamericano en el Caribe.

Según detalló en la red social X, los oficiales fueron identificados como Cruz Alfredo Esteves Silva, de 44 años, y Alfredo Tanzella Rangel, de 55 años, quienes pilotaban aviones F-16 durante el incidente.

Lee además
La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
TENSIONES

Pentágono advierte: provocador vuelo de aviones venezolanos sobre buque de EEUU
El despliegue de las aeronaves al territorio estadounidense se produce en medio de crecientes tensiones con Venezuela.
TENSIÓN

EEUU envía aviones caza a Puerto Rico para combatir el narcotráfico

Billingslea advirtió que “estos dos casi descubren las consecuencias” de sus acciones y envió un mensaje directo a futuros pilotos venezolanos que sean enviados a confrontar embarcaciones estadounidenses, “Vuelen sus aviones a Puerto Rico y deser­ten”, escribió en su red social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/M_S_Billingslea/status/1964073570016878944&partner=&hide_thread=false

El funcionario señaló además que Washington “conoce bien” a los dos pilotos involucrados en la maniobra contra el destructor USS Jason Dunham, lo que confirma el seguimiento que mantiene Estados Unidos sobre la Fuerza Aérea venezolana en medio de la creciente tensión en la región.

El incidente ocurre en un contexto de máxima presión de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo y de encabezar el denominado Cártel de los Soles, mientras la administración de Donald Trump mantiene un despliegue militar en el Caribe como parte de su ofensiva antidrogas.

¿Provocación?

Dos aviones de combate F-16 armados del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sobrevolaron el jueves el USS Jason Dunham en aguas internacionales, en lo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos describió como una “demostración de fuerza”, reportó CBS News.

El Jason Dunham, un destructor con misiles guiados Aegis, forma parte de una flotilla de buques de guerra estadounidenses desplegados en la región en las últimas semanas, que, según el Pentágono, tienen como objetivo combatir organizaciones criminales y el narcoterrorismo. CBS News no pudo determinar qué acciones, si alguna, tomó el buque estadounidense en respuesta al sobrevuelo.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

