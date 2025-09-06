sábado 6  de  septiembre 2025
MÚSICA

"¡Hey Brasil!: Así fue la actuación de Karol G en medio tiempo de la NFL en Sao Paulo

“¡Hey Brasil!”, saludó con emoción. “¡Arriba mi gente latina!”, continuó la artista en el Arena Corinthians en São Paulo

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.

AFP
AFP
AFP
AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Karol G llegó con su Tropicoqueta al escenario de la NFL en Brasil. La colombiana fue la estrella principal del show de medio tiempo del primer partido de la temporada entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers.

El espectáculo fue transmitido en vivo por el canal de YouTube de la NFL desde el Arena Corinthians en São Paulo, donde la cantante abrió con algunos versos en portugués, antes de pasar a español para entregar el tema Bandida entrenada, reseñó el portal de Billboard.

“¡Hey Brasil!”, saludó con emoción. “¡Arriba mi gente latina!”, continuó la artista la noche del viernes 5 de septiembre.

Luciendo el cabello suelto ondulado y vistiendo una minifalda marrón con amarillo, Karol G ofreció un popurrí que incluyó Si antes te hubiera conocido, Un gatito me llamó y Papasito, que interpretó mitad en inglés y mitad en español.

“Hoy es un día muy especial! Después de mucho tiempo vuelvo a uno de mis lugares favoritos en el mundo y donde, no importa qué, me siento plenamente feliz: El escenario! El lugar sagrado donde conecto con ustedes”, expresó Karol G en una publicación que colgó en Instagram horas antes del show.

La brasileña Ana Castela estuvo a cargo del himno nacional de Brasil. El compositor y saxofonista de jazz Kamasi Washington tocó el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner.

