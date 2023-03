La película "Everything" lidera la premiación de los Óscar

El actor estadounidense-vietnamita Ke Huy Quan posa con el Oscar al Mejor Actor de Reparto por la película "Everything Everywhere All at Once" en la sala de prensa durante la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

La actriz estadounidense Jamie Lee Curtis acepta el Oscar a la Mejor Actriz en un Papel Secundario por la película "Everything Everywhere All at Once" en el escenario durante la 95.a Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

LOS ÁNGELES.- La 95ª edición de los premios Óscar despegó en Hollywood con un collage de escenas de las películas nominadas a la mayor fiesta del cine de estadounidense, un pequeño homenaje a la taquillera Top Gun: Maverick, y con la película Everything Everywhere All at Once conquistando cinco de sus once nominaciones.

Dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, la cinta sobre una inmigrante china dueña de una lavandería, que batalla con una villana interdimensional mientras intenta resolver problemas fiscales, se alzó en las categorías mejor guion original, mejor edición y mejor director.

Asimismo, Ke Huy Quan ganó el Óscar al mejor actor de reparto por Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo), derrotando a Brendan Gleeson (Los espíritus de la isla), Brian Tyree Henry (Resurgir), Judd Hirsch (Los Fabelman), y Barry Keoghan, (Los espíritus de la isla).

"Mamá, acabó de ganar un Óscar", dijo Quan entre lágrimas Quan, quien recibió una ovación de pie en el Teatro Dolby en Hollywood.

Por su parte, Jamie Lee Curtis se llevó el Óscar a la mejor actriz de reparto por su trabajo en Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo).

"Acabo de ganar un Óscar", cerró su discurso una emotiva Curtis, quien derrotó a su coestrella Stephanie Hsu, Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda por siempre), Hong Chau (La ballena), y Kerry Condon (Los espíritus de la isla).

A pesar de la racha de éxitos, puede enfrentar dificultades para alzarse con la estatuilla a la mejor película, debido a que los votantes deben clasificar de mejor a peor las candidatas, un sistema diferente al del resto de las categorías.

Pueden beneficiarse de esto Sin novedad en el frente, la película en alemán de Netflix sobre la Primera Guerra Mundial, que dominó los premios británicos BAFTA, y que se llevó el Óscar a la mejor película internacional, derrotando a "Argentina, 1985", una serie contendiente.

También puede aprovechar esto Top Gun: Maverick, la aclamada secuela del clásico protagonizado por Tom Cruise, considerada responsable de que los espectadores volvieran a las salas de cine tras la pandemia.

La competencia en las principales categorías de actuación está bastante apretada. Para mejor actriz, Cate Blanchett (Tár) es la gran favorita, pero Everything Everywhere All at Once podría convertir a Michelle Yeoh en la primera asiática en vencer en esta categoría.

El Óscar al mejor actor debe definirse entre Brendan Fraser (La ballena), Austin Butler (Elvis), y Colin Farrell (Los espíritus de la isla), según los especialistas.

"Momento inolvidable"

La ceremonia abrió con un homenaje a una de las películas más taquilleras del año, Top Gun: Maverick. Dos aviones cazas de la Armada estadounidense surcaron el cielo de Los Ángeles mientras las más importantes estrellas de la ciudad de oropel se sentaban en el Teatro Dolby para la glamorosa fiesta del cine.

Jimmy Kimmel le dio rienda suelta a la mayor noche de Hollywood y agarró el toro por los cuernos dedicando buena parte de su monólogo a la bofetada que el año pasado Will Smith le propinó a Chris Rock por un chiste sobre su esposa.

Después Smith regresaría al escenario para recibir un Óscar al mejor actor.

"Si alguien en este teatro realiza un acto de violencia en algún momento durante el espectáculo, se le reconocerá con un Óscar a mejor actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos", bromeó Kimmel.

La primera estatuilla de la noche fue para Pinocho de Guillermo del Toro, la nueva entrega del cineasta mexicano, como mejor película animada.

"La animación está lista para dar el siguiente paso. Todos estamos listos para ello. Por favor, ayúdennos. Mantengan la animación en la conversación", dijo Del Toro.

"Naatu Naatu" y Lady Gaga

Uno de los momentos más emocionantes de los primeros 90 minutos de la ceremonia fue la interpretación de Naatu Naatu, el éxito de la película india RRR, nominada a mejor canción original.

Con una vibrante coreografía y más de 20 bailarines, los cantantes Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava le pusieron fuego al escenario.

Lady Gaga, que llegó a la gala a pesar de que inicialmente se informó que no estaría, cantó Hold my Hand, de Top Gun: Maverick. Y Rihanna deleitó con su Lift me Up, de Pantera Negra: Wakanda por siempre.

La ceremonia cuenta por primera vez con un equipo de crisis cuyo objetivo al igual que el del anfitrión Kimmel es estrictamente mantener la ceremonia entretenida.

Resta ver si el público se mantendrá frente a la pantalla.

En parte gracias a La Bofetada, los índices de audiencia mejoraron el año pasado luego de caídas récord, pero incluso así no llegaron ni cerca de los buenos números de los años 1990, a medida que el interés por las premiaciones se desvanece y los fatalistas insisten en predecir el fin de las salas de cine.

FUENTE: AFP