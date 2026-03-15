domingo 15  de  marzo 2026
PREMIOS

"Las guerreras kpop" se llevan el Óscar a mejor película animada

Golden, su contagioso himno sobre el empoderamiento, la autosuficiencia y el crecimiento personal, también ganó el Óscar a mejor canción original

La artista y guionista surcoreana-canadiense Maggie Kang, el director de cine estadounidense Chris Appelhans y la productora de cine Michelle Wong posan en la sala de prensa con el Oscar a la Mejor Película de Animación por KPop Demon Hunters durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

La artista y guionista surcoreana-canadiense Maggie Kang, el director de cine estadounidense Chris Appelhans y la productora de cine Michelle Wong posan en la sala de prensa con el Oscar a la Mejor Película de Animación por "KPop Demon Hunters" durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

AFP / Valerie Macon

HOLLYWOOD.- El gran éxito de Netflix Las guerreras k-pop, una historia sobre el bien y el mal que incorpora la mitología tradicional coreana y una banda sonora energizante, ganó este domingo el Óscar a mejor película animada.

Golden, su contagioso himno sobre el empoderamiento, la autosuficiencia y el crecimiento personal, también ganó como mejor canción original.

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El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson y la productora estadounidense Sara Murphy reciben el premio a la Mejor Película por One Battle After Another junto con el elenco y el equipo en el escenario durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.
CINE

Lista completa de ganadores de los Premios Óscar 2026
El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson y la productora estadounidense Sara Murphy reciben el premio a la Mejor Película por One Battle After Another junto con el elenco y el equipo en el escenario durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa como mejor película en los Óscar 2026

La cinta, coproducida con Sony Pictures Animation, se estrenó en Netflix en junio de 2025, pero rápidamente consiguió un gran número de seguidores en todo el mundo y actualmente es la película original más vista de todos los tiempos del gigante del streaming.

Cuando se estrenó una versión especial para cantar a coro en los cines norteamericanos durante un solo fin de semana, llenó con creces y dominó la taquilla.

"Esto es para Corea y para los coreanos en todos lados", dijo la codirectora Maggie Kang al recibir la estatuilla, quien subió al palco junto al también director Chris Appelhans y la productora Michelle Wong.

La película cuenta la historia de HUNTR/X, un popular grupo femenino de K-pop cuyas integrantes llevan una doble vida como cazadoras de demonios armadas. Sus canciones ayudan a crear una barrera mágica llamada Honmoon que protege a la humanidad.

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