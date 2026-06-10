miércoles 10  de  junio 2026
HOMENAJE

Glenn Close y Ridley Scott reciben Óscar honorífico en los Governors Awards

La gala de reconocimiento se celebrará el 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom del Ovation Hollywood

La actriz estadounidense Glenn Close asiste a la ceremonia de la huella de sus manos y pies en el TCL Chinese Theatre IMAX, como parte del Festival de Cine Clásico TCM en Hollywood, California, el 1 de mayo de 2026.&nbsp;

La actriz estadounidense Glenn Close asiste a la ceremonia de la huella de sus manos y pies en el TCL Chinese Theatre IMAX, como parte del Festival de Cine Clásico TCM en Hollywood, California, el 1 de mayo de 2026. 

AFP/Chris Delmas

LOS ÁNGELES.- La actriz estadounidense Glenn Close, el director británico Ridley Scott y el animador Floyd Norman recibirán un Óscar honorífico en la gala de los Governors Awards (premios de los Gobernadores), informó este miércoles la Academia de Hollywood.

La gala se celebrará el 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom del Ovation Hollywood y también otorgará el premio Memorial Irving G. Thalberg a las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler.

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Estos premios celebran a "cinco personas extraordinarias cuyo trabajo innovador ha marcado para siempre el arte de hacer cine", dijo la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor en el comunicado.

Este será el primer Óscar que reciba Close, de 79 años, quien ha sido nominada a los premios de la Academia en ocho ocasiones por filmes como The World Acording to Garp, Dangerous Liaisons o The Wife.

A lo largo de cinco décadas, la actriz ha trabajado en más de 100 proyectos cinematográficos y se ha consolidado como una de las más versátiles de la industria.

Ridley Scott y Floyd Norman

Por su parte Scott, de 88 años, también recibirá su primera estatuilla dorada tras haber sido nominado como director por películas como Thelma and Louise, Gladiator o Black Hawk Down.

El director también es conocido por dirigir algunas de las películas de ciencia ficción más memorables de la historia del cine como Alien o Blade Runner.

Por su parte, Norman, de 90 años, ha sido uno de los responsables de cimentar el universo de Walt Disney Animation Studios como el primer dibujante negro del estudio contribuyendo a filmes emblemáticos de la franquicia como La Bella Durmiente, El Libro de la Selva, Robin Hood, entre otros.

Los Óscar honoríficos se otorgan para honrar la trayectoria profesional y las contribuciones de ciertas personas al estado de las artes y las ciencias cinematográficas en cualquier disciplina.

Estos reconocimientos suelen otorgarse a personalidades que, pese a sus trayectorias, nunca han recibido un Óscar competitivo.

Asimismo, Vachon y Koffler, fundadoras de la productora independiente Killer Films en 1995, son responsables de películas como Safe, Velvet Goldmine, Happiness o Boys Don't Cry.

El premio Memorial Irving G. Thalberg se otorga "a un productor creativo cuyo conjunto de obras refleja una calidad consistentemente alta en la producción cinematográfica".

FUENTE: EFE

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