lunes 22  de  diciembre 2025
MÚSICA

45 años sin Led Zeppelin

La banda británica solo se ha reunido en tres ocasiones, mientras sus integrantes siguieron exitosas carreras en solitario

Led Zeppelin, from Becoming Led Zeppelin.

Led Zeppelin, from Becoming Led Zeppelin.

Sony Pictures Classics
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Hace cuarenta y cinco años, Led Zeppelin anunció oficialmente su retiro tras la muerte del baterista John Bonham, ocurrida tres meses antes. En un comunicado fechado el 8 de diciembre de 1980, la banda declaró: “Deseamos que se sepa que la pérdida de nuestro querido amigo, y el profundo respeto que sentimos por su familia, junto con el fuerte sentido de armonía indivisible compartido por nosotros y nuestro mánager, nos han llevado a decidir que no podíamos continuar como estábamos.”

Desde entonces, los otros tres miembros de Led Zeppelin —Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones— solo se han reunido en tres ocasiones. La primera fue en 1985 durante el concierto Live Aid en Filadelfia. La segunda tuvo lugar el 14 de mayo de 1988, en el concierto por el 40.º aniversario de Atlantic Records, con Jason Bonham, hijo de John Bonham, en la batería. La tercera y última reunión ocurrió el 10 de diciembre de 2007, en el Concierto Tributo a Ahmet Ertegun en el O2 Arena de Londres, nuevamente con Jason Bonham en la batería.

Lee además
John Paul Jones, Robert Plant y Jimmy Page, sin el difunto John Bonham, Led Zeppelin.
MÚSICA

¿Vuelve Led Zeppelin de gira?
Becoming Led Zeppelin, poster.
CINE

¿Cómo crear una gran banda de música rock? O 'Becoming Led Zeppelin'

En los años posteriores a la separación, Plant, Page y Jones siguieron caminos musicales distintos.

Robert Plant alcanzó múltiples éxitos dentro del Top 10 con diversos proyectos, entre ellos The Honeydrippers (junto a Jimmy Page y Jeff Beck), Page and Plant, Band of Joy, The Strange Sensation y su grupo actual, Saving Grace. Además, ha desarrollado importantes colaboraciones, destacando su álbum ganador del Grammy junto a Alison Krauss.

Jimmy Page exploró una amplia variedad de proyectos, como The Firm, Coverdale–Page y Page and Plant, al tiempo que se consolidó como un prolífico músico acompañante, tanto antes como durante su etapa de mayor fama.

John Paul Jones también mantuvo una prolífica carrera como músico acompañante y colaborador, tocando con bandas y artistas como Them Crooked Vultures, Foo Fighters, R.E.M., Brian Eno, Paul McCartney, Diamanda Galás, Donovan, The Rolling Stones, Heart, Rod Stewart, Dusty Springfield, Peter Gabriel y Seasick Steve, entre muchos otros. Asimismo, trabajó en proyectos con artistas como Lenny Kravitz, Cinderella y Ben E. King, y formó grupos como Minibus Pimps y el conjunto noruego de improvisación libre Supersilent.

No obstante, el legado de Led Zeppelin permanece intacto. Con más de 200 millones de discos vendidos, lo que les hace acreedores de un lugar entre los siete creadores de música más populares de todos los tiempos, himnos como Kashmir, Stairway to Heaven, Black Dog y Whole Lotta Love están grabados en la memoria colectiva de millones de personas y continúan ejerciendo una poderosa influencia en nuevas generaciones.

Si aprecias la música de Led Zeppelin, el documental Becoming Led Zeppelin trata sobre la música de la banda británica y cómo Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham formaron la banda de rock en Londres en 1968, y cómo y por qué terminaron su exitoso camino en la música 12 años después.

Temas
Te puede interesar

Led Zeppelin, Physical Graffiti cumple 50 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MÉXICO

Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee. 
CONTROL DIGITAL

Proponen eliminar el obsoleto y costoso sticker amarillo de las matrículas de autos en Florida

Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania

Un soldado surcoreano es visto en una torre de vigilancia en la frontera con Corea del Norte, dividida por el río Imjin en Paju, al norte de Seúl, el 5 de junio de 2025.
CONFLICTO

Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

Rodrigo De Paul (izq), Lionel Messi (c) y Sergio Busquets, del Inter Miami, hablan en el campo en la segunda mitad de un partido de la fase uno de la Copa de la Liga ante el Atlas FC en el Chase Stadium, el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Rodrigo De Paul impulsa la llegada de más figuras europeas al Inter Miami

Te puede interesar

Imagen referencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el despacho oval.
ANUNCIO

Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre

Por Carlos Armando Cabrera
Jugadores se ven tentados y compran boletos del Powerball.
LOTERÍA

Florida se moviliza mientras el Powerball sigue en aumento

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee. 
CONTROL DIGITAL

Proponen eliminar el obsoleto y costoso sticker amarillo de las matrículas de autos en Florida

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
INICIATIVA

Inauguran en Doral programa para la inserción laboral de jóvenes con diversidad funcional

Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania