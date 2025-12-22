45 años sin Led Zeppelin

MIAMI.- Hace cuarenta y cinco años, Led Zeppelin anunció oficialmente su retiro tras la muerte del baterista John Bonham, ocurrida tres meses antes. En un comunicado fechado el 8 de diciembre de 1980, la banda declaró: “Deseamos que se sepa que la pérdida de nuestro querido amigo, y el profundo respeto que sentimos por su familia, junto con el fuerte sentido de armonía indivisible compartido por nosotros y nuestro mánager, nos han llevado a decidir que no podíamos continuar como estábamos.”

Desde entonces, los otros tres miembros de Led Zeppelin —Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones— solo se han reunido en tres ocasiones. La primera fue en 1985 durante el concierto Live Aid en Filadelfia. La segunda tuvo lugar el 14 de mayo de 1988, en el concierto por el 40.º aniversario de Atlantic Records, con Jason Bonham, hijo de John Bonham, en la batería. La tercera y última reunión ocurrió el 10 de diciembre de 2007, en el Concierto Tributo a Ahmet Ertegun en el O2 Arena de Londres, nuevamente con Jason Bonham en la batería.

En los años posteriores a la separación, Plant, Page y Jones siguieron caminos musicales distintos.

Robert Plant alcanzó múltiples éxitos dentro del Top 10 con diversos proyectos, entre ellos The Honeydrippers (junto a Jimmy Page y Jeff Beck), Page and Plant, Band of Joy, The Strange Sensation y su grupo actual, Saving Grace. Además, ha desarrollado importantes colaboraciones, destacando su álbum ganador del Grammy junto a Alison Krauss.

Jimmy Page exploró una amplia variedad de proyectos, como The Firm, Coverdale–Page y Page and Plant, al tiempo que se consolidó como un prolífico músico acompañante, tanto antes como durante su etapa de mayor fama.

John Paul Jones también mantuvo una prolífica carrera como músico acompañante y colaborador, tocando con bandas y artistas como Them Crooked Vultures, Foo Fighters, R.E.M., Brian Eno, Paul McCartney, Diamanda Galás, Donovan, The Rolling Stones, Heart, Rod Stewart, Dusty Springfield, Peter Gabriel y Seasick Steve, entre muchos otros. Asimismo, trabajó en proyectos con artistas como Lenny Kravitz, Cinderella y Ben E. King, y formó grupos como Minibus Pimps y el conjunto noruego de improvisación libre Supersilent.

No obstante, el legado de Led Zeppelin permanece intacto. Con más de 200 millones de discos vendidos, lo que les hace acreedores de un lugar entre los siete creadores de música más populares de todos los tiempos, himnos como Kashmir, Stairway to Heaven, Black Dog y Whole Lotta Love están grabados en la memoria colectiva de millones de personas y continúan ejerciendo una poderosa influencia en nuevas generaciones.

Si aprecias la música de Led Zeppelin, el documental Becoming Led Zeppelin trata sobre la música de la banda británica y cómo Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham formaron la banda de rock en Londres en 1968, y cómo y por qué terminaron su exitoso camino en la música 12 años después.