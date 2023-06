Lista de nominados a la 65 edición del Premio Ariel

— Dirección: Alejandro G. Iñárritu Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades; Alejandra Márquez Abella, El norte sobre el vacío; Lucía Puenzo La Caída; Michelle Garza Cervera, Huesera; Natalia Beristáin, Ruido.

— Actor: Álvaro Guerrero, La civil; Cuauhtli Jiménez, Finlandia; Daniel Giménez Cacho Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades; Gerardo Trejoluna, El norte sobre el vacío; Hernán Mendoza, La caja.

— Actriz: Arcelia Ramírez, “La civil”; Julieta Egurrola, “Ruido”; Karla Souza, “La caída”; Marta Aura, “Coraje”; Natalia Solián, “Huesera”

— Coactuación masculina: Fernando Bonilla, El norte sobre el vacío; Francisco Rubio, Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades; Jorge A. Jiménez, La civil; Juan Daniel García Treviño, La civil; Raúl Briones, El norte sobre el vacío.

— Coactuación femenina: Dolores Heredia, El norte sobre el vacío, Martha Claudia Moreno, Huesera; Mayra Batalla, Huesera; Nicolasa Ortíz Monasterio, Trigal, Úrsula Pruneda, Trigal.

— Revelación actoral: Eustacio Ascacio, Zapatos rojos; Emilia Berjón, Trigal; Déja Ebergengi, La caída; Diego Armando Lara, El reino de Dios; Isabel Luna, Huesera.

— Guión original: La caída, La caja, La civil, Huesera, El norte sobre el vacío.

— Fotografía: Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades, El norte sobre el vacío, Huesera, Ruido, Zapatos rojos.

— Edición: Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades, El norte sobre el vacío, Huesera, La civil, Ruido.

— Sonido: Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades, El norte sobre el vacío, Huesera, La civil, Manto de gemas.

— Música original: Cartas a distancia, Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades, El norte sobre el vacío, Huesera, Zapatos rojos.

— Diseño de arte: Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades, El norte sobre el vacío, Huesera, La caja, Zapatos rojos.

— Vestuario: Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades, El norte sobre el vacío, El poderoso Victoria, Finlandia, Huesera.

— Maquillaje: Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades, El norte sobre el vacío, Finlandia, Huesera, La civil.

— Efectos visuales: Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades, El norte sobre el vacío, Huesera, La exorcista, Mal de ojo.

— Efectos especiales: El norte sobre el vacío, El poderoso Victoria, Huesera, Mal de ojo, La caída.

— Ópera prima: Huesera, Manto de gemas, Pedro, Trigal, Zapatos rojos.

— Largometraje documental: Cartas a distancia, Dioses de México, Home is Somewhere Else, Teorema del tiempo, Users.

— Largometraje de animación: Águila y Jaguar: Los guerreros legendarios, Home is Somewhere Else.

— Cortometraje documental: La evaluación, Las nubes son de música, Mi reino, Mira el silencio, No te agüites.

— Cortometraje de ficción: Agustina, Aire, El grillo, En cualquier lugar, Pitbull.

— Cortometraje de animación: Bouclette, El año del radio, K8, La melodía torrencial, Los cuervos.

— Película iberoamericana: 1976 (Chile); Argentina, 1985 (Argentina); As Bestas (España); Carajita (República Dominicana); Los reyes del mundo (Colombia).

