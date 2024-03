Lo que presenta la escena en Miami esta semana

En el Tower

Led Varela se presenta el viernes 15 de marzo, a las 10 pm, en el Teatro Tower, 1508 SW 8 St., Miami, 33135, el espectáculo Noches en Miami, un unipersonal lleno de humor y divertido. La nota señala que se trata de un “nuevo espacio de Led Varela, donde estará hablando de actualidad, probando nuevo material, interactuando con el público y compartiendo con invitados”. Boletos $36.

Microteatro

Último fin de semana de la temporada de “Microtheater on Tour”, en el Miami International Fine Arts, 5900 NW 74 Avenida, Miami, 33166. Las obras que se podrán ver este viernes 15 y sábados 16, a las 8 pm, son Amor mío de Yesler de la Cruz; La capa escrita por Alberto García, y Enamorándonos de la autoría de Ailin Zaninovich. Entradas 35.

Obra de Nilo Cruz

Los días viernes 15 y sábado 16, a las 8 pm, y el domingo 17, a las 3 pm, se presenta la obra Sed en la Calle del Agua, de Nilo Cruz, bajo su propia dirección, en una producción de Arca Images. La pieza, ambientada en un asilo para enfermos mentales en los años 30, cuenta “la historia de una artista que ha caído en depresión tras perder a su hija a causa de una enfermedad y por no tener suficiente dinero para sobrevivir el invierno de Nueva Jersey”. El elenco lo integran Claudia Tomás, Daniel Romero y Carlos Acosta. Actuación especial de Orlando Urdaneta. Miami Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, Miami, 33135. Boletos $30. Reservaciones en el (305) 547-5414.

Viernes de Tertulia

La jornada del mes de marzo de Viernes de Tertulia, programa del Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, Miami, 33130, tendrá como invitado al escritor, actor, productor y dramaturgo Marcos Miranda, para conversar sobre tu trayectoria y en particular su labor en la televisión cubana y la de Miami. Viernes 15, a las 8 pm. Entrada gratis.

En Artefactus teatro

La obra El León y la Domadora, del escritor Antonio Orlando Rodríguez, bajo la dirección de Eddy Díaz Souza, que se presentó el pasado año en la sala Artefactus, regresa a escena para una nueva temporada que comienza el viernes 15 de marzo, a las 8:30 pm. “La obra de Rodríguez aborda el tema de la migración forzada, adentrándose en el viaje interior de dos personajes circenses en su búsqueda de un nuevo destino. Se presenta como una fábula cruel, con un toque de humor y absurdo”, señala la nota promocional. La nueva temporada mantiene el mismo elenco de actores, Mabel Roch y Juan David Ferrer, y la interpretación musical de Yamilé Pedro. Funciones viernes y sábado. Domingo a las 5 pm. Artefactus Cultural Proyect, 12302 SW 133 Ct, Miami, 33186. Reservaciones en el (786) 704-5715.

Noche de poesía

El centro Imago por las Artes, dedicará la jornada del viernes 15 de marzo, al mes de la mujer con un recital de poesía. “Para cerrar con broche de oro la celebración del mes de la Mujer en colaboración con Miami Women’s Month, te invitamos a una Noche de Poesía en las voces de 4 mujeres que te conmoverán al leer poemas dedicados especialmente a la mujer”, señala la promoción. El evento moderado por Claudia Noguera Penso, tendrá a las escritoras Julia Zurrilla, Alejandra Ferraza, Ana María Carrano y Cristina Keller. Imago, 4028 SW 57 Ave. South Miami, 33155. Entrada gratis. Más información en el (954) 404-3584.

Hombres G

La mítica agrupación Hombres G, llega a Miami en su gira por los 40 años de la banda que revolucionó la música y estremeció a la sociedad española. Un grupo que extendió sus tentáculos y también logró imponer su estilo entre los jóvenes de Latinoamérica. Viernes 15 de marzo, a las 8 pm, en el Kesaya Center, 601 Biscayne Blvd, Miami, 33132. Reservaciones en www.ticketmaster.com .

Paseo de las Artes

El formato de Microteatro, propuesta teatral en 15 minutos, presenta la obra Las criadas del Hotel Selina, escrita por Enrique Salas y dirigida por Beatriz Valdés. Esta producción del Paseo de las Artes, cuenta con las actuaciones de Alba Roversi, Elba Escobar, Lili Rentería, Gaby Rivero y María C. Oduber. En la obra, cuatro “Housekeeping inmigrantes se han visto obligadas a dedicar su vida al mantenimiento del hotel bajo el régimen de una supervisora quién es la encargada de hacerle la vida cuadritos a cada una de ellas”. Desde el viernes 15 de marzo, comenzando a las 9 pm, con cuatro presentaciones en la noche. Paseo de las Artes, 437 SW 2 St, Miami, 33130

Monólogos de la vagina

Hay comedias exitosas, por las que el tiempo no pasa. Una de ellas es Monólogos de la Vagina, escrita por Eve Ensler, basada en entrevistas con mujeres de todo el mundo. El soporte esencial de esta obra probada en numerosos escenarios, son las actuaciones. Para su estreno el viernes 15, a las 8:30 pm, y el sábado 16, tendrá en escena a Zulema Cruz, Judith González y a la Diosa de Cuba, para interpretar los siete monólogos en el texto, que se promueven como polémicos, transgresores, inteligentes, dinámicos y divertidos. La dirección es de Manuel Mendoza. Teatro Trail, 3715 SW 8 St, Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Bajo terapia

“No es solo una obra; es una experiencia que transformará tu forma de ver el teatro”, se resalta en la promoción de esta obra que lleva varias semanas en cartelera con gran aceptación del público en Teatro 8. En la obra, tres parejas se reúnen en un mismo lugar para tratar sus problemas y conflictos, pero la sesión resulta bastante inusual, pues la psicóloga ha dejado una serie de sobres con instrucciones que los pacientes deben seguir, “Lo que comienza como una terapia convencional rápidamente se convierte en un caos lleno de sorpresas y también humor”. Bajo terapia del dramaturgo argentino Matías del Federico, bajo la dirección de Jessica Álvarez Diéguez y Alejandro Vales, quienes también integran el elenco, juntos a Claudia Albertario, Gabriela González, Gabriel Martina y Saúl Mauricio Mendoza. Funciones el sábado 16 a las 8:30 y domingo 17 de marzo las 5 pm. Reservaciones en el (305) 541-4841. Teatro 8, 2173 SW 8 Street, Miami, 33135.

Festival Casandra

La VII edición del Festival Internacional de Teatro Casandra, dedicado a la mujer, comienza sus actividades el sábado 16 de marzo, en el Sandrell Rivers Theater, 6103 NW 7 Ave, Miami, 33127. La noche de apertura tendrá la exhibición de la artista Norah Meeramoom Valdés, a las 7 pm, para seguidamente, a las 8 pm, el estreno de Brothel: the blue eye (que será en español, aunque la página oficial del Festival la promueve en inglés). Esta obra es de la autoría de Raquel Carrió, y la dirección de Lilliam Vega. El elenco lo integran Susana Pérez, Ivanesa Cabrera, Rachel Cruz, Kirenia Vega, Jorge Luis González, Dianet Conde y José Luis Acosta. Más información en: https://elingenioteatro.com/en/festival-2024/

Comedia de Julie De Grandy

Las comedias de la escritora, actriz y dramaturga Julie De Grandy se caracterizan por un humor agudo y finales sorprendentes. En la Sala Catarsis del Teatro Trail, 3717 SW 8 Street, se estrena Sobredosis de viagra, con las actuaciones de la propia De Grandy, Verónica Abruza y Dairín Valdés, bajo la dirección de Juan Roca. Esta obra cuenta, además, con las intervenciones especiales de Marisol Correa y Gilberto Reyes. En la pieza, “tres mujeres se enfrentan a la difícil tarea de desaparecer un cadáver en pleno invierno en la ciudad de New York. Esta situación las lleva a crear los más inverosímiles planes para no verse envueltas en un asesinato. La infidelidad puede ser muy mala consejera en algunos casos y este es uno de ellos. Un final inesperado logrará la solución a lo que parece ser un laberinto sin salida”. Funciones sábado a las 8 pm, y domingo a las 5 pm. Boletos en el (305) 443-1009.

Ciclo de teatro

Regresa el Ciclo de Teatro en La Casona, con la presentación de la obra La noche de los amantes, de Eduardo Pardo, bajo su propia dirección. Se trata de una puesta en atriles, en el que participan Eduardo Ibarrola, Frankin Viegues, Gerardo Riverón, Gualberto González, Osvaldo Stróngoli, Xavier Coronel, Pancho Porras y Harry Froget. Se anuncia como “una comedia algo erótica, y muy errática”. Sábado16, a las 8 pm, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, Miami, 33130. Entrada $30.

Danza

Desde Florencia, Italia, cuna del renacimiento, llega a Miami la Compagnia Opus Ballet, para unirse a Dance NOW y en conjunto compartir el escenario para presentar Gli Altri/The Others, un espectáculo danzario que ya se presentó durante el viaje de Dance NOW a Italia. Domingo 17 de marzo, a las 3 pm, en el Miami Theater Center, 9806 NE 2 Ave. Miami Shores, 33138. Reservaciones y detalles del programa, en la página: https://www.dancenowmiami.org/events/programtwo

Más del Festival Casandra

El domingo 17, a las 8 pm, el escritor y conferencista Armando López Salomó, presentará su libro Boleros prohibidos, una recopilación de conferencias y charlas que ha brindado sobre la música cubana y sus intérpretes y compositores. Sandrell Rivers Theater, 6103 NW 7 Ave, Miami, 33127.