Sacerdote cubano llama a retomar la militancia de la fe

Oficiada por el sacerdote cubano José Conrado, que visita el sur de Florida por estos días, la Santa Misa estuvo dedicada a pedir no sólo por Cuba, “también por Venezuela, Nicaragua, Haití, Ucrania, Medio Oriente y todos los lugares donde el mal se propaga”, exhortó el padre.

padre José Conrado misa iglesia San Miguel Arcángel en Miami, el 20 de abril de 2024. Iliana Lavastida/DLA Asistentes a la misa oficiada por el padre José Conrado en la iglesia de San Miguel Arcángel en Miami, el 20 de abril de 2024. Iliana Lavastida/DLA

El líder religioso recordó que San Miguel Arcángel, el patrono del templo que acogió a cientos de feligreses este sábado 20 de abril, es el arcángel que enfrenta al mal, que sale en defensa de sus hijos igual que la virgen María, y el por tanto "un símbolo de la militancia de la fe que tanta falta nos hace en estos tiempos”.

“Estamos aquí, gracias a la gentileza del párroco Elvis González que nos acogió en este templo y también de esta comunidad”, reconoció el padre Conrado. “Estamos aquí, gracias a la gentileza del párroco Elvis González que nos acogió en este templo y también de esta comunidad”, reconoció el padre Conrado.

“La misa no la estamos haciendo solo por Cuba, también por los nicaragüenses y venezolanos porque el mal se propaga y yo como cubano me siento un poco responsable por el mal que está afectando a esos pueblos”, dijo.

“Por eso yo en reiteradas ocasiones les pedía a los obispos cubanos que transmitieran sus experiencias a los obispos de esos países [Nicaragua y Venezuela] que creían imposible que sus pueblos fueran alcanzados por el mal”, reflexionó el padre y advirtió, “no podemos dejar de advertir a las personas y tampoco ir a la raíz del problema y eso se lo hago extensivo a este país [Estados Unidos], porque Dios no descansa, pero el demonio tampoco y el mal se propaga”.

El padre Conrado llamó a los hombres y mujeres de fe a abrir los ojos, a que todos seamos buenos pastores y “no hagamos dejación de la responsabilidad que tenemos de acompañar, aconsejar y no dejar que los pueblos se alejen de Dios, porque con ello viene el demonio”.

“Tenemos que abrir los ojos, la verdad está en el evangelio”, exhortó.

Entre los males que azotan a los pueblos y las sociedades en estos tiempos el padre Conrado en la homilía en la iglesia de San Miguel Arcángel se refirió al desenfreno sexual, el fin de las familias, a las drogas, al ansia insaciable por la riqueza, “todos son males que cuando se propongan acaban con las sociedades”, dijo e hizo un recordatorio.

“El gran tesoro de la Iglesia son los guías, los que son capaces de salvar a sus pueblos y ese es el mensaje que se necesita en estos tiempos donde la importancia de las personas se ha perdido frente al poder vacío, porque ese poder vacío se cree con el derecho de la humillación de las personas. Pero, frente a ese poder vacío de los falsos líderes, está el poder de Jesús, de decir la verdad, hacer el bien, hacer la justicia y no permitir que nadie humille a los hijos de Dios.

“Quien no reconozca el poder de los hijos de Dios es porque tampoco lo ha reconocido a él, Dios, manifestado en su hijo Jesús. Tenemos la obligación de hacer realidad la fuerza de Jesús, no la que humilla, no la que aplasta”, fue el llamado del padre Conrado.

padre José Conrado misa iglesia de San Miguel Arcángel Miami, 20 de abril de 2024. Iliana Lavastida/DLA El padre José Conrado oficia una misa en la iglesia de San Miguel Arcángel en Miami, el 20 de abril de 2024. Iliana Lavastida/DLA

Y reiteró “no estamos solos y tenemos que ser testigos de que el Señor está con nosotros, en el amor, en la entrega, en la solidaridad ahí está la fuerza. Lo que da la vida es como el corazón se calienta cuando sabes que no estás solo y que alguien te acompaña”.

En sus plegarias durante la Misa el sacerdote que todos identifican por su postura vertical frente a las violaciones de la dictadura cubana ante el pueblo, sus palabras al exilio fueron: “por favor, nunca olviden a Cuba”.

“Tampoco a Venezuela, a Nicaragua, a Ucrania, a Haití, al Medio Oriente. Abramos el corazón para que Dios actúe en nosotros y en los demás”.

En referencia al clero católico cubano, el padre Conrado dijo, “los pastores en Cuba también están aplastados por las circunstancias, pero ahí están, tratando de seguir a ese rebaño, a veces delante y a veces detrás. Esos pastores nos están invitando a orar porque orar es también tomar conciencia y eso es lo que están pidiendo los obispos cubanos”.

Y reiteró, “esa es la fuerza de los cristianos, entregarnos a la oración y entonces podremos ver qué grande es el Señor. Tenemos que orar -exhortó el líder que oficia en la ciudad de Trinidad, al centro de la isla.

A partir de este domingo, el cuarto de la pascua, los obispos cubanos les están pidiendo a todos los fieles católicos, en cualquier lugar que estén, incluidos los templos de la isla, que oren por Cuba. Ese llamado fue trasmitido durante la homilía por el padre Conrado.

“Hay que pedirle a Dios que nos una y nos conceda la fuerza moral y espiritual que necesitamos para abrir el corazón y reclamar y reaccionar ante la injusticia”.

Esta oración comenzará a realizarse en todas las iglesias de Cuba, y pedimos que también se haga en el exilio, “porque Cuba no es Cuba sin el exilio, somos una sola familia, la cubana y nada ni nadie podrá romper ese vínculo”, afirmó el padre. Esta oración comenzará a realizarse en todas las iglesias de Cuba, y pedimos que también se haga en el exilio, “porque Cuba no es Cuba sin el exilio, somos una sola familia, la cubana y nada ni nadie podrá romper ese vínculo”, afirmó el padre.

Jamás podrán arrancarnos el amor que sembraron en nuestros corazones nuestros padres y abuelos, la oración de los pastores es una oración de súplica por Cuba”, concluyó.

@IlianaLavastida