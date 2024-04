Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Reconocimiento a tres poetas

La tertulia La Otra Esquina de las Palabras y Ediciones La Gota de Agua invitan a participar del reconocimiento a los poetas Orlando Rossardi, Rita Geada y José Abreu Felippe. El escritor Rolando Morelli, organizador del evento resalta: “el exilio cubano tiene la gran fortuna de contar con tres de los poetas vivos más destacados y significativos de sus respectivas generaciones, tanto por la calidad e impronta de su obra como de su trayectoria vital, y cívica. No en balde, el gran despegue y auge de su producción sucede en el exilio, no en la patria tiranizada, donde tuvo comienzo”. Viernes 12 de abril a las 7:30 pm, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami, FL 33145. Entrada gratis.

El puesto a dedo

El Teatro Trail es el lugar por excelencia para el teatro de humor. Comenzando este viernes 12 a las 8:30 y sábado 13, a las 8 pm, se estrena El puesto a dedo. La información disponible en la página del teatro señala que “El tirano Fidel Castro se encuentra en sus últimos días y la dictadura busca desesperadamente su remplazo. Raúl Castro, Mariela y el Cangrejo están a cargo del cuidado de Fidel en su mansión de Punto Cero. Entérate de cómo se llevó a cabo la transición de poder en Cuba y de cómo Canel llegó a convertirse en el nuevo “Presidente” puesto a dedo. Teatro Trail, 3715 SW 8 St, Miami, 33134. Entradas desde $65.

Jorge Glem en Imago

El músico venezolano Jorge Glem, conocido por su desempeño como cuatrista, mandolinista y productor musical y por el Grammy Latino que recibió, se presenta el viernes 12 de abril, a las 7:30 pm, para una sesión de Acoustic Vibes, en el centro cultural IMAGO. El músico será presentado por Héctor Molina. “Acompáñanos a una noche especial para deleitarnos con el talento de Jorge Glem, considerado un tesoro de la música venezolana”. Cupo limitado para 30 personas. Imago, 4028 SW 57 Avenida. South Miami, 33155. Más información en el (954) 404-3584.

La oruga y la guerra

La obra La oruga y la guerra, es parte de la Trilogía de los pequeños amores, escrita por Eddy Díaz-Souza en 1985. El texto se sumerge en un universo poético y simbólico que conecta con el encanto y la profundidad de El maleficio de la mariposa, obra que inaugura la dramaturgia del poeta español, Federico García Lorca. En esta fábula teatral, los insectos adquieren voz y vida, convirtiéndose en metáforas vivientes de los dilemas humanos. “La oruga y la guerra puede ser considerada como una comedia poética apta para todo público”, se expresa en la nota de prensa. La obra se estrena el viernes 12 de abril, en la sala Artefactus, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186, con funciones viernes y sábado a las 8:30 pm y domingo a las 5 pm. La producción cuenta con las actuaciones de Simone Balmaseda, Tamara Melián, Anthony Lo Russo, Mylo Mur y Steven Salgado. Dirección Eddy Díaz Souza. Más detalles en el portal www.artefactus.us .

Noche de flamenco

La serie Siempre Flamenco hará una presentación al aire libre en el Barnacle State Park, 3485 Main Highway, Coconut Grove, 33133, el viernes 12 de abril, a las 7 pm. “Desde las alegres Guajiras y Tangos, hasta el conmovedor lamento de las Soleares y el deslumbrante juego de pies de las Alegrías, Siempre Flamenco te lleva en un exótico viaje a Andalucía, España”, resaltan los promotores, añadiendo: Conmovedora y fascinante, la pasión que emana del cante flamenco se une a la intrincada furia del baile en una actuación inolvidable”. El programa cuenta con las actuaciones de Paco Fonta, guitarra y voz, Rodrigo Valdez en la guitarra, Miguel de la Rúa en la percusión y las bailarinas Celia Fonta, Liliana de la Caridad y Carmen Garza. Reservaciones en el portal www.siempreflamenco.com. Teléfono: (305) 442-686.

El trapecista

Se estrena en Miami la obra El trapecista, de Carlos Rivas, interpretado por el actor Yesler de la Cruz, bajo la dirección de William Cuao. La incompleta nota en las redes sociales señala que la obra ha sido galardonada, sin aportar otros detalles. En otro medio se le que “El trapecista nos sumerge en la vida de un hombre cuyo desarrollo fue afectado por las frustraciones que de niño le causó a sus padres”, añadiendo: “La obra, con una puesta minimalista, se centra en el trabajo corporal y emocional, utilizando imágenes que resuenan con el colectivo común en una sociedad donde las apariencias prevalecen sobre el mundo interior”. Funciones viernes 12 y sábado 13, a las 8 pm, en The Empty Space, en el Miami International Fine Arts, 5900 NW 74 Avenue, Miami, 33166.

Festival de cine de Miami

Concluye la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Miami con la película Ezra, del realizador Tony Goldwyn, con las actuaciones de Robert de Niro, Rose Byrne y Whoopie Goldberg. El filme sigue la historia de Max Bernal, un comediante que vive con su padre mientras lucha por criar a Ezra su hijo autista. Proyección el sábado 13 de abril, a las 7 pm, en el Adrienne Arsht Center. Al día siguiente, el domingo 14, se darán a conocer los ganadores en las distintas categorías del Festival. https://miamifilmfestival.com.

Sobredosis de viagra

Con la primera semana de estreno completamente vendida, continúa en el Teatro Trail la comedia Sobredosis de viagra, de la escritora, actriz y dramaturga Julie De Grandy, bajo la dirección de Juan Roca. En la comedia intervienen Julie De Grandy, Verónica Abruza y Dairín Valdés. En la obra, en pleno invierno neoyorquino, tres mujeres tratan de desaparecer el cadáver de un hombre fallecido en circunstancias comprometedoras. “Esta situación las lleva a crear los más inverosímiles planes para no verse envueltas en un asesinato”. Funciones sábado 13 de abril, a las 8 pm, y domingo 14 a las 5 pm. Boletos en el (305) 443-1009. Teatro Trail, 3715 SW 8 St, Miami, 33134.

Las novias de Martí

El Dr. Santiago Cárdenas, médico y estudioso de la obra de José Martí, ha publicado el libro Las novias de Martí, que presentará el sábado 13 de abril, a las 11 am, en la biblioteca J. F. Kennedy, 190 W 49 Street, Hialeah, 33012. En el libro se busca una aproximación a las mujeres que estuvieron sentimentalmente alrededor del Apóstol cubano. Palabras de presentación del escritor José A. Albertini

Comediantes argentinos

Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao, se unen para presentarse el sábado 13 de abril, a las 8 pm, en el Alan & Diane Lieberman Theater at JCC, 18900 NE 25 Avenue, North Miami Beach, 33180. Ambos comediantes argentinos, quienes trabajaron juntos por una década antes de seguir por separado, se vuelven a juntar “para recuperar la química que une a estos dos comediantes, que con estilos muy distintos logran las mismas carcajadas”, señalan los organizadores. Entradas $45.

Orgullo gay

La celebración anual de Miami Beach Pride, que organiza la comunidad LBGTQ+ se llevará a cabo los días sábado 13, en el Lummus Park, 1130 Ocean Dr, Miami Beach, 33139, y el domingo 14, en Ocean Dr., ambos días comenzando a las 12 pm. Habrá desfile de autos descapotables, carrozas, música, comidas y entretenimiento para todos. Las banderas del arcoíris adornarán las jornadas. Ambos días el acceso es gratis al público.

Enemigas íntimas

Continúa con éxito de la obra Enemigas íntimas, de Sergio Marcos y Martín Guerra, con las actuaciones de Beatriz Valdés, Irela Bravo, Marisol Correa y Susana Pérez, y la dirección de Yusnel Suárez. “El encuentro entre cuatros amigas de toda la vida se convertirá en una montaña rusa de emociones cuando comienzan a revelarse increíbles secretos que guardan. Un juego de descubrimientos en el que se hablará de amor, de sexo, de amistad, de familia, de lealtad y traición y donde el humor, la ironía, el drama, el suspenso y la nostalgia por la juventud, harán que el espectador se emocione en todo momento. Una comedia exquisitamente divertida, magistralmente interpretada por cuatro de las más grandes actrices de la escena teatral de Miami”. Con estas atractivas palabras se promociona esta pieza que se presenta el sábado 13 de abril, a las 10:30 pm y el domingo 15, a las 5 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Festival de mariscos

La 18 edición del Deering Seafood Festival tendrá lugar el domingo 14 de abril, desde las 10 am, en los acogedores terrenos de la casa museo del magnate Charles Deering.

Habrá actividades para toda la familia, incluido los niños y una amplia variedad de platos para degustar enfocados en los mariscos. Deering Estate, 16701 SW 72 Avenue, Miami, 33157. Más información en el (305) 680-5219.

Smiley

Todos los sábados del mes de abril, a las 8:30 pm, se presenta la exitosa obra Smiley del dramaturgo español Guillem Clua, en el Salamander Miami, 702 NW 5 Avenue, Miami, 33136. En la pieza, “Alex tiene el corazón roto tras sufrir un desengaño amoroso. Luego de pedir explicaciones con un mensaje de voz, se lo envía por error a Bruno, al que no conoce, Este inocente despiste cambiará la vida de Alex y Bruno para siempre”. Actúan Leonel Lugón y Saúl Mauricio, dirigidos por Fernando Azpurúa. Boletos en ticketplate.com/smiley.

Encuentro con José Bedia

El artista José Bedia, una de las figuras más importantes de la plástica, se presenta el miércoles 17 de abril, a las 6:30 pm, para un encuentro con la curadora Kislak Carol Damián, donde conversarán sobre “cómo coleccionar arte mejora nuestra visión del mundo”. Bedia es poseedor de una impresionante colección de arte ritual y ceremonial de diferentes cultural del mundo, de los indios norteamericanos, las culturas de Oceanía, de África y otras regiones del mundo, incluso el Caribe. Bedia explicará cómo “sus extensos viajes, realizados para investigar y ampliar su conocimiento sobre las personas y los lugares donde se creó el arte”, han influido en su vida. Koubek Center, 2705 SW Street, Miami, 33135. El evento es gratis y abierto al público. Se requiere inscripción previa a través del (305) 237-7749.

Documental Veritas

Entre las películas del joven cineasta Eliecer Jiménez Almeida se encuentra el documental Veritas, que arroja luz sobre la invasión de Bahía de Cochinos, en 1961, en la que miles de cubanos intentaron recuperar militarmente la libertad de Cuba, sometida ya para ese entonces por el castrismo. Filmado en el 2021 y con 67 minutos, Veritas se podrá ver el miércoles 17 de abril (aniversario de la invasión), a las 7 pm, en el Graham Center (GC), habitación 150, de la Florida international University, 11200 SW 8 St., Miami, 33199. Tras la proyección habrá un panel de discusión con el director Eliecer Jiménez y el profesor Víctor Andrés Triay, moderado por Sebastián Arcos. Presentación gratuita y abierta al público.