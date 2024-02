Gael Garcia Bernal comparte la importancia del teatro en La Berlinale

La actriz británica Olivia Williams, la actriz franco-argentina Bérénice Bejo, el actor mexicano Gael García Bernal y la actriz noruega Renate Reinsve posan durante una sesión fotográfica para la película "Another End" presentada en competición en la 74ª edición de la Berlinale, el 17 de febrero de 2024.

BERLÍN.- El actor mexicano Gael García Bernal aprendió en el teatro su secreto para triunfar entre las estrellas del cine: saber equivocarse y no querer siempre alcanzar el nirvana. El también productor de 45 años es coprotagonista de la película de ciencia ficción Another End, que competirá el sábado por el Oso de Oro en el Festival de Berlín.

"Cuando comencé a hacer cine, o en cierto modo cuando el cine me encontró, algunas cosas ocurrieron muy rápidamente", dijo el actor a la AFP, hablando en inglés, durante un encuentro con la prensa en Berlín.

Haber hecho teatro es: "algo importante si no quieres perder la cabeza", comentó mientras hacía referencia al mundo de las estrellas. "Puedes cometer errores. El teatro consiste en probar cosas que a veces salen bien y a veces no. No siempre se alcanza el nirvana".

Gael García Bernal.jpg El actor mexicano Gael García Bernal asiste a una rueda de prensa para la película "Another End" presentada en competición de la 74ª Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa, el 17 de febrero de 2024 en Berlín. AFP/John Macdougall

La Berlinale

El actor, un favorito de los cineastas internacionales, contó que ha conversado de ello en el plató con Reinsve, quien llegó a la actual Berlinale con dos películas en inglés: Another End y A Different Man, una comedia sobre la deformidad y la belleza.

Reinsve también ha hecho teatro. Y tienen mucho en común, sostuvo el actor mexicano. "De repente, el cine vino a nosotros", añadió García Bernal, quien admite que ha tomado algunas pausas en su carrera.

"Hace unos años dejó de darme placer", hasta el rodaje de la película de 2013 No, de Pablo Larraín y nominada al Óscar, sobre la resistencia al dictador chileno Augusto Pinochet, que le devolvió: "la alegría y las ganas".

"Una buena película dura muchos años, comparado con un montón de películas malas", bromeó. En resumen: "No deberías preocuparte demasiado por los altibajos".

FUENTE: AP