Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Christian Nodal

El músico y cantante mexicano Christian Nodal se presentará en Florida del 1 al 3 de noviembre:

1 de noviembre: Kia Center, de Orlando, a las 8:00 p.m.

2 de noviembre: Kaseya Center, de Miami, a las 8:00 p.m.

3 de noviembre: Hertz Arena, de Estero, a las 8:00 p.m.

Las boletos se pueden adquirir en www.songkick.com.

Artes visuales

Doral International Art Fair

Más de 20 galerías y 80 artistas noveles y consagrados se darán cita en la Doral International Art Fair, que se llevará a cabo del 7 al 10 de noviembre de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Doral Cultural Arts Center. De acuerdo con un comunicado de prensa, la programación incluirá proyectos especiales, actividades educativas y presentaciones artísticas, todas de acceso gratuito, con entradas que se pueden adquirir a través de ticketplate.com.

Literatura

Una tarde con Raj Tawney y Vanessa García

El ensayista del New York Times Raj Tawney se une con Vanessa García para hablar sobre su sincera novela All Mixed Up. El conversatorio será gratuito el 2 de noviembre en el Books & Books 265 Aragon Avenue Coral Gables, FL 33134 United States.

Un cuento para niños

A las 10:00 a.m. de este sábado 2 de noviembre, la estilista de las celebridades Samantha Brown ofrecerá una presentación del libro Dressing Up: Pips Truly Fashionable Tale. El evento será en Books & Books in Coconut Grove 3409 Main Hwy Coconut Grove, FL 33133 United States.

Escena

¿Y morimos en el intento?

¿Y morimos en el intento? es un espectáculo de stand-up que presenta a Juliet Lima, Jonathan Montenegro y Arturo de los Ríos en una noche de comedia afilada y sarcástica. A través de sus propias historias y observaciones hilarantes, estos tres actores desmenuzan la realidad de las relaciones de pareja con una mezcla de ironía y humor ácido. La pieza se podrá disfrutar el 1 de noviembre a las 9:00 p.m. en el EB Hotel Miami 4299 NW 36th St, Miami, FL 33166. Las entradas están disponibles aquí.

Teatro Boutique en el marco del Hispa Fest 2024

Teatro Boutique es un formato de teatro exclusivo y de calidad para toda la familia. En este caso se realiza dentro del marco de Hispa Fest 2024 junto a la exposición de bellísimas obras de arte. El público podrá disfrutar de diferentes expresiones artísticas teatrales dentro de una galería de arte, uniendo ambas manifestaciones para el deleite de los espectadores. Para más información, se puede ingresar a ticketplate.com.

Lo que se permite se repite

La comediante Alejandra Azcárate llega a los escenarios de los Estados Unidos con el tour Lo que se permite se repite. Con su aguda ironía y un estilo único, la colombiana promete llenar de carcajadas cada rincón de las salas en las que se presentará, desafiando los límites de lo que no se atreve a decir en voz alta. En Miami, Azcárate se presentará el 6 y 7 de noviembre en Trail Theater 3715 SW 8t, Miami, FL 33134. Las entradas se pueden adquirir en laazcarate.com.

Cine

Proyección del documental The Shitthropocene

Como parte de la Semana del Clima de Florida, Florida For Good Miami proyectará el documental The Shitthropocene en el Auditorio Lakeside Village de la Universidad de Miami. Los asistentes también podrán disfrutar de un cine foro dirigido por expertos en el área climática. Las puertas se abrirán a las 5:45 p.m. del 7 de noviembre. Para más información, se debe escribir a [email protected].