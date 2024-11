Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Ana Gabriel

La artista mexicana Ana Gabriel presenta su gira Un deseo más en el Kaseya Center el 30 de noviembre a las 8:00 p.m. Los boletos están disponibles aquí.

Kany García

La galardonada cantautora puertorriqueña Kany García trae su García Tour al Kaseya Center el 1 de diciembre. El espectáculo será a las 8:00 p.m. y las entradas se pueden adquirir aquí.

Escena

Tacón y cuerda

Patty Cinquemani (bailaora y coreógrafa) y Edward Ramírez (cuatrista, ganador del Grammy Latino) simbolizan el encuentro entre el flamenco y la música venezolana y latina. En esta obra, la tradición y la innovación se enfrentan y se enamoran. Un joven impulsado por la búsqueda de nuevos caminos y la hija de un líder flamenco desafían las barreras de sus mundos opuestos, mostrando cómo lo nuevo y lo tradicional se entrelazan en perfecta armonía. La escena se presenta el 5 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Teatro Trail 3715 SW 8th Calle Coral Gables, Florida. 33134. Entradas aquí.

La señora de la Habana

Una obra escrita por Luis Santeiro que ha cautivado a miles de personas en diferentes escenarios del mundo. Una familia que se reencuentra en Estados Unidos, luego de 20 años de separación, y que ahora vivirán una serie de eventos inesperados. Funciones del 23 al 1 de diciembre en el Teatro Trail.

Artes Visuales

Miami Art Week

En el centro de Miami Art Week está Art Basel, considerada la feria de arte más prestigiosa del continente. Del 2 al 8 de diciembre, el Centro de Convenciones de Miami Beach es el escenario donde más de 280 galerías internacionales presentan obras de artistas consagrados y emergentes. Art Basel Miami Beach, en su 22da edición, llega con una fuerte representación de arte latinoamericano y con piezas de vanguardia, que exploran temas como la sostenibilidad y la tecnología.

Exposición Bugs

Bugs es una nueva exhibición especial que se consigue en el Museo de Ciencia Phillip y Patricia Frost en el centro de Miami. Esta exhibición cinematográfica e inmersiva trae a la vida el mundo que está bajo los pies en proporciones gigantescas.

La exhibición está abierta al público hasta el 20 de abril de 2025 en la Galería de Exhibiciones Especiales Hsiao Family, ubicada en el primer piso del museo. La entrada a Bugs está incluida con todos los boletos al museo. Para más información sobre la exhibición, se puede visitar frostscience.org/bugs.

Celebración del centenario de Celia Cruz en Pinecrest Gardens

La Galería Hibiscus de Pinecrest Gardens celebra los 100 años del nacimiento de la Reina de la Salsa "Celia Cruz" con una exposición especial. Inaugurada el 7 de diciembre de 2024 y abierta hasta el 2 de febrero de 2025, esta exhibición presenta memorabilia histórica, incluido el icónico vestido de cucaracha de Cruz, así como fotografías raras que ofrecen una mirada íntima a su vida y legendaria carrera. Los boletos están disponibles en www.pinecrestgardens.org.

Obras de Dolores Furtado y Sheroanawe Hakihiiwe

Las galerías ABRA (Caracas) y Proxyco (Nueva York) presentan en la 22° edición de la feria Nada Miami, que tiene lugar del 3 al 7 de diciembre de 2024 en el Ice Palace Studios, un stand que une el trabajo de los artistas Dolores Furtado (Argentina) y Sheroanawe Hakihiiwe (Venezuela).

Literatura

Una mañana con Elle Macpherson

Books & Books invita a una mañana con Elle Macpherson para hablar sobre el libro elle: Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself, un relato revelador de la vida de celebridad de la supermodelo australiana Elle Macpherson bajo la presión de un "perfeccionismo" implacable y el trauma de la adicción. El encuentro es el 1 de diciembre a las 11:00 a.m. en Books & Books 265 Aragon Avenue Coral Gables, FL 33134.

Una velada con Jon “Stugotz” Weiner y Greg Cote

La Fundación Literaria Libros y Libros se complace en presentar una velada con el presentador de charlas deportivas Jon “Stugotz” Weiner, en la que se analiza el libro de récords personales de Stugotz: Los verdaderos ganadores y perdedores en los deportes. La charla es el 5 de diciembre a las 7:00 p.m. en Coral Gables Congregational United Church of Christ 3010 De Soto Boulevard Coral Gables, FL 33134.