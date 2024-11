ArtesMiami presenta homenaje a Luisa María Güell

MIAMI.- ArtesMiami presenta esta noche, a las 8:00 p.m., Un tributo a Luisa María Güell en el Museo Americano de la Diáspora Cubana , 1200 Coral Way, Miami, FL 33145.

A Luisa María Güell se sumarán otros artistas, quienes -desde su talento- ofrecerán un tributo a la intérprete de 84 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aida Levitan (@artesmiamiinc)

Programa de ArtesMiami:

Aida Levitan, Ph.D., fundadora y presidenta de ArtesMiami, que es el principal patrocinador del concierto, dará una palabras de bienvenida.

Eloy Cepero lanzará su libro biográfico sobre Luisa María Güell.

Vivian Marie López comentará sobre su carrera artística.

Sobre Luisa María Güell

Luisa María Güell nació en La Habana, Cuba. Comenzó su carrera televisiva en la isla cuando era niña y luego pasó al cine y al teatro. Saltó a la fama como ídolo juvenil con la canción No tengo edad para amarte y su primer álbum se convirtió en un éxito nacional.

Después de soportar los abusos del régimen comunista y buscar la libertad para su integridad personal y expresión artística, se exilió en España en 1968. Allí, conoció al compositor Manuel Alejandro, quien la ayudó a representar a España en el Festival Internacional de la Canción de Málaga con el tema Ya no me vuelvo a enamorar, que obtuvo el reconocimiento del público y del jurado.

Embed

El legendario comediante y productor Guillermo Álvarez Guedes, a través de Gema Records, convirtió a Ya no me vuelvo a enamorar, Si supieras y Serás en grandes éxitos en América Latina.

En 1972 ganó el premio Voz y Actuación en Puerto Rico por Yo me enamoro de ti, de Herreros-Armenteros. En 1979 recibió la Medalla de Oro Edith Piaf y el premio a la Mejor intérprete en París por su canción Miedo tengo. En Nueva York fue honrada con el premio Ace de la Asociación de Críticos de Espectáculos en 1982. En México ganó la Estrella Dorada en 1987 por su canción Ella. En 1994 recibió el premio The Company Of Women por sus esfuerzos en distribuir La Edad De Oro de José Martí en bibliotecas de Estados Unidos. En 2002 estuvo nominada a un Grammy por el álbum Una.