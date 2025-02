Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Entradas para mayores de 21 años en LIV Nightclub.

50 Cent

Al LIV Nightclub también acude la noche del viernes 21 de febrero el rapero 50 Cent. La presentación es hasta la madrugada del sábado.

Festival Internacional GuitART

El Festival Internacional GuitART de Miami concluye con una noche de composiciones de jazz y estándares clásicos interpretados por el Gradus Jazz Trio. Con los hermanos Lleida -Enrique al piano, Pablo al bajo y Santiago a la batería- el programa explora una variedad de paisajes inspirados en la música tradicional y popular española, mezclando estas influencias con el espíritu improvisado del jazz.

El concierto tiene lugar el domingo 23 de febrero, en el Centro de Artes Escénicas Wertheim de FIU, ofreciendo un cierre memorable a la variada programación de eventos del festival. Más información en www.miamiandbeaches.lat.

Escena

Led Varela: Noches en Miami

Noches en Miami es el nuevo espacio de Led Varela, donde habla de actualidad, probando nuevo material, interactuando con el público y compartiendo con invitados muy especiales. Cada noche es diferente y el humorista quiere que el público lo viva con él.

Próxima función, el viernes 21 de febrero, a las 10:00 p.m., en el Teatro Tower. Las entradas tienen un valor desde $37 en www.ticketplate.com.

Miss Cuarenta +10

En 2025, Miss Cuarenta celebra 10 años desde su estreno, y sigue siendo una comedia que invita a reflexionar y reír sobre la edad que ninguna mujer quiere alcanzar, pero que muchas enfrentan con valentía y humor. Paula lleva de nuevo en un viaje hilarante y conmovedor por esa temida década, esa en la que los "¡señora!" en la calle se vuelven inevitables y las etiquetas de solterona se escuchan con demasiada frecuencia.

Las funciones se pueden disfrutar el jueves 27 de febrero, a las 8:00 p.m., y el sábado 1 de marzo, a las 10:30 p.m., en el Teatro Trail. Boletos aquí.

Yo no quiero reencarnar

Gledys Ibarra se estrena en el género del stand-up con Yo no quiero reencarnar, un recorrido en primera persona en el que la venezolana cuenta, a través del más fino humor, episodios irrepetibles de su vida: su niñez, las locuras de su adolescencia, los despechos de algunos amores, su pasión por la salsa y el rock, las anécdotas más insólitas de su paso por la televisión y las costumbre de la cotidianidad inglesa a la que ha ido adaptándose durante estos últimos años residenciada en Londres y casada con un marido inglés..

La única función se presenta el viernes 28 de febrero, a las 8:00 p.m. en el Teatro Tower. Las entradas se pueden comprar en www.ticketplate.com.

Artes Visuales

Exhibición de Oswaldo Vigas en Nader Sculpture Park

Dos esculturas del artista plástico Oswaldo Vigas se unen a las obras emblemáticas que conforman el Nader Sculpture Park. Se trata de dos piezas de las colecciones Gran Divinidad Lunar y Gran Centaura, ambas expuestas por primera vez en 1995.

Así, se enriquece aún más la oferta cultural del parque, espacio que ya cuenta con más de 50 esculturas monumentales de artistas internacionales y que se pueden ver todos los días en horarios que van de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. o de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Cuerpo xican-a.o.x

Pérez Art Museum Miami exhibe Cuerpo xican-a.o.x., su primera exposición que destaca obras de artistas que enfatizan el cuerpo como lugar de agenciamiento político, imaginación, investigación artística, descolonización y formas alternativas de comunidad. El título se desprende del término 'chicano', definido tradicionalmente como una identidad étnica para los mexicanos americanos que celebran su ascendencia indígena.

La muestra está abierta al público hasta el 30 de marzo.

Literatura

Viernes de tertulia

El evento mensual del tercer viernes de cada mes en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5. Avenida, acoge la presentación del libro de ensayo Cuba historia y perspectiva de una escatologia, de Antonio Correa Iglesias y Julio Llorente; dos académicos y estudiosos del resultado de más de seis décadas de la dictadura en Cuba.

La presentación es gratuito a las 8:00 p.m.

Encuentro con la escritora de gastronomía Kiera Wright-Ruiz

La escritora gastronómica -y nativa del sur de Florida- Kiera Wright-Ruiz habla sobre su libro My (half) Latinx Kitchen con la fundadora de Kia Cooks, Kia Damon.

En la velada, la autora indaga sobre la conexión con sus raíces latinas a través de recetas e historias de la diáspora. El encuentro es el viernes 21 de febrero, a las 7:00 p.m., en Books & Books, ubicado en 265 Aragon Avenue Coral Gables, FL 33134 United States.

PEN Cub

El encuentro mensual del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio dedicara su jornada a la presentación del libro libro ¡Cuídate, Cuba, de tu propia Cuba!, de Joaquín Gálvez, bajo las palabras de José Raúl Vidal y Franco. Se trata de un libro que explora la realidad cultural cubana desde la óptica de un escritor exiliado.

La cita es el sábado 22 de febrero, a las 3:00 p.m., en la biblioteca de Westchester, 9445 Coral Way.

Club de lectura de Brickell

El Club de lectura de Brickell invita a la comunidad para formar parte de debates animados, buena compañía y la oportunidad de sumergirse en interesantes lecturas. La cita es el sábado 22 de febrero, a partir de las 8:30 a.m., en Puroast Coffee, ubicado en 632 South Miami Avenue Miami, FL 33130 United States.

Una mañana con la Dra. Amitha Kalaichandran

La Dra. Amitha Kalaichandran habla sobre su libro On Healing: Finding Wholeness Beyond the Limits of Medicine. La experta conversa sobre el texto con Wendy DeLucca, la mañana del domingo 23 de febrero, en Books & Books, a partir de las 11:00 a.m.