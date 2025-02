Obra "Toc Toc" regresa a Miami con mucho sazón cubano

TEATRO Judith González regala risas a Miami con "Yo no me llamo Magdalena"

En ese sentido, y a cuatro días para su estreno en el Teatro Tower de la Pequeña Habana, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó en exclusiva con la artista cubana Aly Sánchez, quien se une -junto a William Valdez- a la pieza teatral por primera vez.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Raúl González, Roxana García, Karlos Anzalotta, Danly Arango, Juan Bautista Espinoza y Bianka González?

Mira, maravilloso. Yo los conozco porque he tenido el placer de trabajar con todos en otras épocas de mi vida. Con Carlos, Bianka y Danly, trabajé en el año 2009 y ahora nos volvemos a encontrar y ha sido súper bonito. Con William no había tenido el placer, es nuestra primera vez trabajando juntos; y con Raúl, pues, yo todos los días lo veo por nuestro trabajo en Despierta América y sé que es un gran ser humano y gran actor.

Esta es una obra extremadamente inteligente. Raúl lo primero que me dijo fue: 'te va a encantar porque es una obra muy inteligente, de hecho, lo más inteligente que he hecho'. Yo no entendía porque yo solamente había visto la película y cuando leí (el libreto) me encantó.

¿Cuál dirías que ese espíritu cubano que le inyectan a la obra?

El guión estaba dirigido, obviamente, a otras nacionalidades. William y yo hemos venido a traer como esa frescura que tiene el cubano, ese descaro -por decirlo así (risas)- y nos ha ido bien.

Al principio yo decía: 'ay, Dios mío, ¿por dónde lo llevo?, que cuando un cubano vea la obra pueda decir: 'ella es cubana'. Eso hemos tratado de hacer William y yo con los textos y es muy bueno porque hay diferentes nacionalidades en la obra: está Danly, que es colombiana; Roxana, que es argentina; Raúl y Karlos, que son venezolanos... creo que es la primera vez que hay dos cubanos en la obra, al menos, con Manuel Mendoza, que es nuestro director, y esperamos -de verdad- que vayan muchos cubanos a ver la obra y se sientan un poco orgullosos de nosotros dos.

¿Cuál es tu personaje y qué aporta a la trama?

Mi personaje es la que repite todo. Aunque no lo creas, cuando me dieron el guión, yo dije: 'sí, es el personaje más fácil'. Pero a medida que hemos ido ensayando, he dicho: 'ay, Dios mío'. Tienes que estar muy pendiente de repetir todo porque su toc es repetir todo lo que dice; incluso, las dos últimas sílabas de lo que dicen los demás. Es complicado porque hay que estar como muy pendiente de eso y que no te falle, porque el público va a exigir que no se te olvide, así que lleva como un trabajo extra.

Yo creo que este personaje es muy bonito porque, además de tener este toc, es súper positiva, súper colaboradora con los amigos; entonces, es un personaje que a mí me encantó desde que me lo dieron.

Además, mi personaje tiene mucha empatía con el personaje de William -casualmente-; ahí, hay como un pequeño romance.

En el proceso de construcción de tu personaje, ¿qué lección te ha dejado como artista?

Yo creo que la empatía. La empatía de conocer a personas con este tipo de problema -digamos así porque es algo que le puede pasar a cualquiera. Con estos TOCs se puede nacer o desarrollar ya de adulto-, la resiliencia y la paciencia con este tipo de personas.

La pieza trata sobre el trastorno obsesivo compulsivo, ¿a tu juicio cuál es la reflexión que deja al público?

Yo creo que si me preguntas así, personalmente, es el trabajo en equipo. Estos personajes que se reúnen en la consulta del doctor logran grandes cosas en esas dos horas.

Una de las cosas que me llevo es la importante de: uno, la resiliencia y empatía; dos, el tener ese trabajo en equipo, que te ayudan a lograr grandes cosas sin la necesidad de un doctor. Ellos seis lograron su propósito solitos.

¿Por qué tienen que ir a ver la obra?

Bueno, uno, porque el teatro es de las cosas más hermosas que cualquier ser humano puede ver; dos, porque se van a reír, les va a encantar, no importa la nacionalidad que sea... todas las nacionalidades la van a entender sobre todo porque es una obra que te va dejar una linda enseñanza y porque te vamos a hacer pasar las mejores dos horas del fin de semana.

Vale la pena cada centavo que se paga por esa noche, porque de verdad además de divertirse, te llevas una enseñanza muy bonita.

Sobre Toc Toc

Toc Toc presenta la historia de seis pacientes que visitan el consultorio de un afamado doctor en busca de una solución a sus Trastornos Obsesivos Compulsivos (TOC), sin imaginarse que una situación inesperada los obligará a encontrar respuestas entre ellos mismo, coexistiendo entre alocadas, divertidas y aleccionadoras situaciones. Traducida y adaptada por Julián Quintanilla, esta obra ha recibido los aplausos del público en todo el mundo.

El elenco, que incluye a Raúl González, Aly Sánchez, Karlos Anzalotta, Roxana García, William Valdés, Danly Arango y Bianka González, te invita a acompañarlos a partir de este 15 de febrero los sábados (a las 8:00 p.m.) y domingos (a las 5:00 p.m.) para descubrir de forma divertida cuál es tu propio TOC, mientras aprendes sobre una condición que afecta a una de cada ocho personas en el mundo, según la OMS.

Las entradas se pueden adquirir en www.ticketplate.com/rutateatral.