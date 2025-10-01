Lo que presenta la escena en Miami esta semana

El cantautor Miguel Bosé durante la clausura de la quinta edición del festival de Magdalena en Vivo 2025.

El cantautor español Miguel Bosé llega al Kaseya Center para deleitar a sus fanáticos con el repertorio que compone su Importante Tour 2025-2026. La cita será el sábado 4 de octubre a las 8:00 p.m.. Para más información, visite kaseyacenter.com.

Escena

Adrienne Arsh Center

¡El musical ganador del premio Tony está de regreso! THE WIZ regresa al escenario del Ziff Ballet Opera House y promete conquistar a los fanáticos de esta versión de El Mago de Oz, con una explosiva mezcla de ballet, jazz y pop moderno que aporta un nuevo ritmo. Las entradas están en www.arshtcenter.org.

Artes Visuales

Mindy Solomon

La galería presenta la segunda exposición individual del artista Basil Kincaid: Sacred Acts of Nothingness. La muestra explora y reflexiona sobre la línea inherente a su obra y con un enfoque en la práctica del dibujo. La entrada es libre y puede visitarse de martes a sábado, de 11 a.m. a 5 p.m., hasta el 18 de octubre. Para más información ingrese a www.mindysolomon.com.

Letras

Books & Books

Books & Books y la Congregational United Church of Christ presentan un encuentro con el autor autor Alan Gratz, quien conversará sobre su libro War Games: A novel of 1936 Berlin, una versión trepidante y de alto riesgo de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. La cita es el 8 de octubre en Coral Gables Congregational United Church of Christ. Para adquirir las entradas visite eventbrite.com.