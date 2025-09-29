lunes 29  de  septiembre 2025
POLÉMICA

Reguetonero El Micha arremete contra la vida en Miami tras regreso a Cuba

El artista manifestó que en Miami solo recibió críticas y se debe aparentar que se vive bien, pese a no estar en un buen momento

El reguetonero cubano El Micha en el podcast SePoneWeno.

El reguetonero cubano El Micha en el podcast "SePoneWeno".

Captura de pantalla/Youtube/ADVANCED STUDIO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El reguetonero El Micha continúa despertando indignación y controversia tras su regreso a Cuba. El músico, quien volvió a su país natal sin su familia, tras años residiendo en el sur de la Florida, compartió en Instagram un mensaje que algunos han interpretado como una forma de justificar sus decisiones.

Michael Sierra Manda, nombre de pila del artista urbano, compartió en las historias de la plataforma una fotografía de una calle de Cuba vacía tomada desde su automóvil. La imagen estuvo acompañada de un peculiar mensaje:

Lee además
La obra La nadadora y la escultura Mujer en el jardín de Pablo Picasso, en una exposición abierta al público por los actos conmemorativos del Año Picasso, en el Museo Reina Sofía, a 12 de septiembre de 2022, en Madrid (España). 
ARTES VISUALES

París prepara jardín gratuito con esculturas de Picasso
La actriz Meryl Streep y la editora Anna Wintour.
VIRAL

Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan encuentro en Milán

“Hay famosos que se creen gente y mucha gente que se cree famosa. Es como que el famoso quiere dinero y el que tiene dinero quiere ser famoso. Moraleja: lo más rico que hay es ser famoso y tener dinero”.

La publicación surge en medio de la polémica que ha suscitado El Micha tras sus declaraciones en el podcast SePoneWeno, donde arremetió contra la industria musical y la vida en Miami, aseverando que prefería regresar a su hogar que continuar en un lugar donde solo recibía críticas.

Críticas

En el episodio, Sierra Manda expuso que su retorno a Cuba fue una decisión motivada a situaciones personales y profesionales, y señaló que en la isla sí encuentra el reconocimiento a su carrera, algo que no halló durante el exilio. "Decido ir para Cuba porque no quiero pagar más biles, no quiero que estén hablando de mí".

El artista manifestó que en Miami solo recibió críticas y se debe aparentar que se vive bien, pese a no estar en un buen momento.

"En ese lugar nadie me dio nada, lo que quieren es arrancarte la cabeza. Yo voy para Cuba donde la gente te da cariño, la gente te quiere, es mi casa, es mi país. (...) Aparentar que estás bien para que la gente piense que estás bien… todo es una farsa, todo es una mentira. Pobrecita la gente que quiera vivir así”, señaló.

Embed

Aunque reconoció que la ciudad le abrió las puertas, también denunció que la industria le exigió cosas que no estaba dispuesto a negociar, y alegó que a los artistas cubanos se les pide realizar actuaciones frívolas y superficiales que no exponen el talento real, solo para llamar la atención de empresarios y promotores.

A su juicio, los artistas cubanos son usados con el fin de intereses económicos, marginando el talento y generando una competencia desigual con otros exponentes artísticos.

“Yo quiero morirme como un artista, no como un cargador de cajas de manzana, ni como un chofer”, enfatizó.

Rechazo

No obstante, las declaraciones de El Micha lo han puesto en el centro de un debate mediático, donde internautas lo acusan de mantener una relación con el régimen cubano, ya que su postura política es ambigua.

De igual forma, el reguetonero ha sido señalado por regresar a Cuba sin su familia, dejando a sus dos hijos menores de edad en Estados Unidos, algo que muchos interpretan como una acción de abandono con el objetivo de tener una vida presuntamente llena de lujos y sin las responsabilidades profesionales que la paternidad exige.

En este sentido, la expareja de El Micha, Ana María Daniel, ha reaccionado en Instagram a un fragmento del podcast en el que el intérprete alega que en Cuba se siente contento porque cuenta con su familia de verdad.

"Tus hijos no son tu familia entonces", escribió la mujer en la publicación.

Temas
Te puede interesar

Detienen a sospechosa de la muerte de músicos colombianos B King y DJ Regio Clown

Saint Laurent inaugura la Semana de la Moda de París

Bad Bunny se apodera del medio tiempo del Super Bowl 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda

Policía de Grand Blanc, Michigan. video
SUCESOS

Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Te puede interesar

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. video
MÚSICA

Bad Bunny se apodera del medio tiempo del Super Bowl 2026

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda